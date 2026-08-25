Η Ζωή Ξανθοπούλου συνεργάζεται με την ομάδα ΠΥΡ και το Θέατρο Θησείον, ΕΝΑ ΘΕΑΤΡΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΤΕΧΝΕΣ, και παρουσιάζει τον «Γλάρο» του Άντον Τσέχωφ για 9 μόνο παραστάσεις σε μια αιχμηρή, απροσδόκητη σκηνική ανάγνωση που γεφυρώνει το κλασικό δράμα με τη σύγχρονη περφόρμανς.

Ένα από τα σπουδαιότερα έργα του παγκόσμιου ρεπερτορίου ανεβαίνει σε μια παράσταση-πρόκληση: τρεις ηθοποιοί και ένας μουσικός επί σκηνής αναλαμβάνουν να ζωντανέψουν ολόκληρο το τσεχοφικό σύμπαν. Τοποθετημένοι σε ένα σκηνικό τοπίο που θυμίζει σύγχρονο «σκουπιδότοπο», οι ήρωες παλεύουν με τη φθορά, την ανάγκη για αναγνώριση και την αγωνία της καλλιτεχνικής επιβίωσης.

Μέσα από τη συνθήκη του «θεάτρου μέσα στο θέατρο» και με έντονα στοιχεία νεορεαλισμού, η ζωή και η υποκριτική εμπλέκονται μέχρι που γίνονται ένα.

Τι συμβολίζει τελικά ο γλάρος; Πόση ποίηση αντέχει η καθημερινότητα; Τι ορίζει τις ανθρώπινες σχέσεις και πώς εντέλει γεννιέται η τσεχωφικό ματαιότητα; Και, τελικά, πού πάνε οι ηθοποιοί —και οι θεατές— όταν σβήνουν τα φώτα;

Μια περιδίνηση στους δαίμονες των ηρώων του Τσέχοφ, γεμάτη χιούμορ, τραγικότητα, υπαρξιακή απελπισία και -ναι! -μουσική.

Και μια σημαντική σημείωση: Ακούγοντας το feedback των θεατών, το Θέατρο Θησείον ανανεώθηκε! Οι χαρακτηριστικοί πάγκοι του θεάτρου απέκτησαν πλέον αναπαυτικές πλάτες, εξασφαλίζοντας ότι θα παρακολουθήσετε την παράσταση με τη μέγιστη δυνατή άνεση.

Η παραγωγή πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του προγράμματος 2026 του θεσμού «Όλη η Ελλάδα ένας Πολιτισμός» του Υπουργείου Πολιτισμού.

Ταυτότητα παράστασης

Συντελεστές

Μετάφραση: Ξένια Καλογεροπούλου

Σκηνοθεσία, δραματουργική επεξεργασία: Ζωή Ξανθοπούλου

Μουσική: Φώτης Σιώτας

Σύμβουλος δραματουργίας: Γιώτα Παναγή

Γραφείο Τύπου & Επικοινωνία: Ευαγγελία Σκρομπόλα

Φωτογραφίες: Κική Παπαδοπούλου

Ερμηνεύουν: Δέσποινα Κούρτη, Γιώργος Παπαπαύλου, Βασίλης Ζαφειρόπουλος

Μουσικός επί σκηνής: Τάσος Μισυρλής

Παραστάσεις: από 18 Σεπτεμβρίου έως 4 Οκτωβρίου 2026, κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 21:00 και Κυριακή στις 20:00

Διάρκεια: 90 λεπτά

Εισιτήρια: 18 ευρώ (κανονικό), 16 ευρώ (μειωμένο), 14 ευρώ (ομαδικό)

Early Bird στα 14 ευρώ για περιορισμένο αριθμό θέσεων σε κάθε παράσταση! Η προσφορά θα κρατήσει μέχρι εξαντλήσεως αυτών των θέσεων.

Προπώληση εισιτηρίων: more.com

Θέατρο Θησείον

Τουρναβίτου 7, Θησείο