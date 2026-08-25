Η έντονη ζέστη θα είναι το κύριο χαρακτηριστικό του καιρού και σήμερα, Τρίτη 25/8. Η θερμοκρασία θα διατηρηθεί σε υψηλά για την εποχή επίπεδα και θα φτάσει στα ηπειρωτικά τους 37 με 38 και κατά τόπους τους 39 βαθμούς Κελσίου και στη νησιωτική χώρα τους 34 με 36, τοπικά στα ανατολικά τους 37 βαθμούς Κελσίου.

Ειδικότερα, πρόσκαιρες νεφώσεις θα σημειωθούν στα ηπειρωτικά τις μεσημβρινές και τις απογευματινές ώρες, οπότε στα ορεινά θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και πιθανόν στα βόρεια να εκδηλωθούν και μεμονωμένες καταιγίδες.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, στα δυτικά 3 με 4 και στα ανατολικά 4 με 6, τοπικά στο Αιγαίο 7 μποφόρ.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Στη Θράκη γενικά αίθριος. Στη Μακεδονία λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με πρόσκαιρους όμβρους και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στα ορεινά.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ και στα ανατολικά ανατολικοί βορειοανατολικοί έως 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 20 έως 36 και τοπικά στην κεντρική Μακεδονία 37 με 38 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες κυρίως στα ορεινά όπου είναι πιθανόν να σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι.

Άνεμοι: Βορειοδυτικοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 24 έως 36 και στα ηπειρωτικά έως 38 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου η ελάχιστη θα είναι 2 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες, οπότε είναι πιθανόν στα ορεινά να σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι.

Άνεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 3 με 4 και στα ανατολικά μέχρι το απόγευμα 5 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 24 έως 38 και τοπικά 39 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 5 με 6 τοπικά 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 25 έως 31 και στην Κρήτη έως 34 με 35 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 5 με 6 τοπικά 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 26 έως 36, τοπικά 37 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες.

Άνεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 3 με 4 και στα ανατολικά μέχρι το απόγευμα 5 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 25 έως 38 βαθμούς Κελσίου. Στα παραθαλάσσια η μέγιστη θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με πρόσκαιρους όμβρους και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στα ορεινά.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 2 με 4 μποφόρ και τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες από νότιες διευθύνσεις με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 23 έως 35 βαθμούς Κελσίου.

Τι καιρό θα κάνει αύριο, Τετάρτη 26/8

Γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις αρχικά στο Ιόνιο και τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά, κυρίως ορεινά, όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και στα ορεινά της Ανατολικής Μακεδονίας πιθανώς να εκδηλωθούν και μεμονωμένες καταιγίδες.

Η ορατότητα στα δυτικά πιθανώς να είναι τοπικά περιορισμένη τις πρωινές ώρες.

Οι άνεμοι στα δυτικά αρχικά θα είναι μεταβλητοί 3 με 4 και βαθμιαία θα πνέουν βορειοδυτικοί 4 με 6, τοπικά στο βόρειο Ιόνιο 7 μποφόρ και στα ανατολικά βόρειοι 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα φτάσει στα ηπειρωτικά τους 37 με 38 και τοπικά τους 39 βαθμούς και στη νησιωτική χώρα τους 34 με 36 βαθμούς Κελσίου.

Η πρόγνωση του καιρού για την Πέμπτη 27/8

Γενικά αίθριος καιρός. Πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες, οπότε είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι στα ορεινά κυρίως τα βόρεια.

Η ορατότητα τις πρωινές ώρες στα δυτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και τοπικά στα πελάγη 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα ανατολικά και μικρή άνοδο στα δυτικά.

Τι καιρό θα κάνει την Παρασκευή 28/8

Γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες, οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι κυρίως στα ορεινά και στα βορειοανατολικά πιθανώς να εκδηλωθούν και μεμονωμένες καταιγίδες.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά από βορειοδυτικές διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ, ενώ στα ανατολικά από βόρειες 5 με 6 και τοπικά 7 με 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει περαιτέρω μικρή πτώση στα ανατολικά και μικρή άνοδο στα δυτικά.