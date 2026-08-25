Αίσιο τέλος είχε η περιπέτεια με την οποία ήρθαν αντιμέτωποι τρεις επιβάτες και οι δύο χειριστές ελικοπτέρου, το οποίο το απόγευμα της Δευτέρας (24/8) χρειάστηκε να πραγματοποιήσει αναγκαστική προσγείωση σε οικόπεδο στην περιοχή του Χάρακα, καθώς παρουσίασε μηχανική βλάβη εν ώρα πτήσης.

Όπως μεταδίδει το ρεπορτάζ του ERTnews λίγα λεπτά μετά τις 18:00, το ελικόπτερο, το οποίο είχε προορισμό το Σούνιο, παρουσίασε πρόβλημα κατά τη διάρκεια της πτήσης.

Ο χειριστής αντέδρασε άμεσα και προχώρησε σε αναγκαστική προσγείωση σε χωράφι στην περιοχή του Χάρακα.

Επί τόπου έσπευσε ο επόπτης Νοτίου Αττικής, ενώ είχε προηγηθεί επικοινωνία του χειριστή μαζί του, προκειμένου να διαπιστωθούν οι συνθήκες της πτήσης και εάν είχε κατατεθεί σχέδιο πτήσης για τη συγκεκριμένη διαδρομή.

Λίγο μετά τις 19:00, το ελικόπτερο μεταφέρθηκε με ασφάλεια στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος», χωρίς ευτυχώς να αναφερθεί κάποιος τραυματισμός.