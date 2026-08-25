Κηρύσσοντας τη Δευτέρα μια νέα «οικονομική D-Day» για το Ιράν, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, και ο υπουργός Οικονομικών, Σκοτ Μπέσεντ, καταφεύγουν σε μια ακόμα στρατηγική για να βρουν διέξοδο από μια στρατιωτική περιπέτεια που πήγε στραβά. Παράλληλα, αντιστρέφουν τη συνήθη προσέγγιση για να εξαναγκάσουν τους αντιπάλους να υποκύψουν στη βούληση των ΗΠΑ.

Συνήθως, η Ουάσινγκτον αντιμετωπίζει ένα πρόβλημα, όπως η κατάργηση του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν, με απλή διπλωματία. Αν αυτό δεν οδηγήσει πουθενά, οι αξιωματούχοι προσθέτουν κλιμακούμενες οικονομικές κυρώσεις, εισάγοντας ένα στοιχείο εξαναγκασμού. Η στρατιωτική δράση αποτελεί έσχατη λύση και μόνο αν ο πρόεδρος κρίνει ότι αξίζει να διακινδυνεύσουν αμερικανικές ζωές για το πιθανό όφελος.

Ο κ. Τραμπ, όμως, πέρασε από μια σύντομη διπλωματική προσπάθεια κατευθείαν σε βομβαρδισμούς, με σκοπό να αναγκάσει τη χώρα να παραδώσει τα αποθέματά της των 11 τόνων εμπλουτισμένου ουρανίου -συμπεριλαμβανομένης μιας παρτίδας που ήταν σχεδόν έτοιμη για χρήση σε βόμβα- και ίσως να οδηγήσει την κυβέρνηση σε κατάρρευση, όπως γράφουν σε ανάλυσή τους οι New York Times. Οι επιθέσεις απέτυχαν και στους δύο στόχους, με κόστος 18 αμερικανικές ζωές, εκατοντάδες ή χιλιάδες νεκρούς Ιρανούς, και ένα κόστος που ανεξάρτητοι αναλυτές εκτιμούν σε πάνω από 100 δισεκατομμύρια δολάρια, αν και οι εκτιμήσεις του Πενταγώνου είναι χαμηλότερες.

«Μεγαλεπήβολο πείραμα»

Τώρα ο κ. Τραμπ και ο κ. Μπέσεντ επιχειρούν ένα ακόμα μεγαλεπήβολο πείραμα, με την ονομασία «Επιχείρηση Οικονομικός Αποκλεισμός», το οποίο ο Λευκός Οίκος χαρακτήρισε ως «μια άνευ προηγουμένου εκστρατεία για την αποκοπή κάθε εναπομείναντος οικονομικού δεσμού που στηρίζει την Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν».

Το σχέδιο δεν είναι απίθανο. Όπως το περιέγραψε ο κ. Μπέσεντ, περιλαμβάνει τον αποκλεισμό κάθε συναλλαγής που διοχετεύει χρήματα στην Τεχεράνη, είτε πρόκειται για καλά καμουφλαρισμένες ψηφιακές συναλλαγές, είτε για μεταφορές πετρελαίου από πλοίο σε πλοίο, είτε για τη διακίνηση χρυσού σε όλο τον κόσμο. «Πρόκειται για μια μακροχρόνια επιχείρηση με στόχο να καταρρεύσει κάθε τελευταία επιλογή για το Ιράν», δήλωσε ο κ. Μπέσεντ, ο οποίος έχει αναδειχτεί σε δημόσιο πρόσωπο της προσπάθειας για οικονομικό στραγγαλισμό, σε συνέντευξη Τύπου στο υπουργείο Οικονομικών τη Δευτέρα.

Τα ερωτήματα και ο παράγοντας Κίνα

Ωστόσο, η προσπάθεια αυτή εγείρει μια σειρά ερωτημάτων στα οποία ο Λευκός Οίκος δεν έχει απαντήσει. Πρώτο μεταξύ αυτών είναι το εξής: αν είναι δυνατές τέτοιες κυρώσεις, γιατί δεν εφαρμόστηκαν πριν ο κ. Τραμπ διατάξει τον αμερικανικό στρατό να εμπλακεί σε μάχη, εκθέτοντας την έλλειψη βασικών πυρομαχικών και τα όρια της αμερικανικής στρατιωτικής ισχύος; Και τώρα που ο στρατός έχει, σύμφωνα με τα λόγια του κ. Μπέσεντ, «θέσει τα θεμέλια» για την επιτυχία, τι θα γίνει με την Κίνα – η οποία αγόρασε περισσότερο από το 80% των εξαγωγών πετρελαίου του Ιράν το 2025; Είναι η κυβέρνηση διατεθειμένη να διακινδυνεύσει μια άλλη άμεση αντιπαράθεση με το Πεκίνο, με το οποίο βρίσκεται ήδη σε σύγκρουση σχετικά με την τεχνητή νοημοσύνη, την Ταϊβάν, τη ραγδαία πυρηνική επέκταση και ένα τεράστιο πλεόνασμα παραγωγής που απειλεί την παγκόσμια οικονομία;

Η αρχική «D-Day», στις ακτές της Νορμανδίας, δεν απαιτούσε τη συμμετοχή της Κίνας. Αυτή η οικονομική «D-Day» την απαιτεί, και μέχρι στιγμής δεν υπάρχει καμία ένδειξη ότι θα πραγματοποιηθεί, έναν μήνα πριν από την προγραμματισμένη άφιξη του προέδρου, Σι Τζινπίνγκ, στην Ουάσινγκτον για την πρώτη του κρατική επίσκεψη σε διάστημα περισσότερο από μία δεκαετία.

«Αυτό θα είναι δύσκολο», δήλωσε τη Δευτέρα ο Πίτερ Χάρελ, επισκέπτης ερευνητής στη Νομική Σχολή του Τζορτζτάουν, ο οποίος έχει γράψει εκτενώς για τα όρια των οικονομικών κυρώσεων.

Νωρίτερα φέτος, κατά τη λήψη απόφασης για το πώς να υποτάξει το Ιράν, ο κ. Τραμπ «είχε την επιλογή είτε να επιβάλει πραγματικά σκληρά μέτρα στους Κινέζους -κάτι που δεν ήθελε να κάνει λόγω της δικής του οικονομικής ατζέντας με τον Σι- είτε να επιβάλει ναυτικό αποκλεισμό στα ιρανικά δεξαμενόπλοια», σημείωσε ο κ. Χάρελ.

«Τελικά αποδείχθηκε ότι ήταν πολιτικά ευκολότερο να επιβληθεί αποκλεισμός σε όλα τα ιρανικά δεξαμενόπλοια παρά να πει στους Κινέζους: “Θα επιβάλουμε κυρώσεις στις μεγάλες εταιρείες σας”, αν συνέχιζαν το εμπόριό τους με το Ιράν».

Παραμένει ένα ευαίσθητο ζήτημα. Ο κ. Μπέσεντ απείλησε με τις λεγόμενες «δευτερογενείς κυρώσεις» όλες τις χώρες που συνέχιζαν να συναλλάσσονται με το Ιράν.

Ωστόσο, σε άρθρο γνώμης που δημοσίευσε στη «Financial Times» το Σαββατοκύριακο και στη συνέντευξη Τύπου που έδωσε τη Δευτέρα, ο κ. Μπέσεντ δεν ανέφερε ούτε μία φορά τη λέξη «Κίνα». Έκανε ό,τι μπορούσε για να αποφύγει να εξοργίσει τη δεύτερη μεγαλύτερη οικονομία του κόσμου και τη μοναδική χώρα που ενδέχεται να καθορίσει αν αυτή η νέα στρατηγική του Λευκού Οίκου έχει ελπίδες επιτυχίας.

Φυσικά, δεν είναι καινούρια η προσπάθεια να μετατραπεί το Ιράν σε οικονομικό απόβλητο. Οι πρώτες σοβαρές προσπάθειες επιβολής κυρώσεων στο Ιράν λόγω του πυρηνικού του προγράμματος χρονολογούνται από την κυβέρνηση του Τζορτζ Μπους του νεότερου. Όταν η κυβέρνηση Ομπάμα προσπαθούσε να ωθήσει το Ιράν σε διαπραγματεύσεις το 2009, η τότε υπουργός Εξωτερικών, Χίλαρι Ρόνταμ Κλίντον, υποσχέθηκε «καταστροφικές κυρώσεις» αν η χώρα δεν προχωρούσε σε διαπραγματεύσεις.

Χρειάστηκαν χρόνια για να αποδώσουν αποτελέσματα, αλλά πολλοί ειδικοί υποστηρίζουν ότι οι κλιμακούμενες κυρώσεις που ακολούθησαν συνέβαλαν στο να αναγκαστεί το Ιράν να αποδεχτεί τη συμφωνία για το πυρηνικό πρόγραμμα του 2015, περιορίζοντας δραστικά τις πυρηνικές του δραστηριότητες σε αντάλλαγμα για την άρση των οικονομικών και πετρελαϊκών κυρώσεων. Ο κ. Τραμπ ακύρωσε τη συμφωνία αυτή το 2018, χαρακτηρίζοντάς τη βαθιά ελαττωματική.

Την εποχή εκείνη, άρχισε να επιβάλλει εκ νέου κυρώσεις, ενώ ο ίδιος και ο υπουργός Εξωτερικών του, Μάικ Πομπέο, προέβλεπαν ότι η οικονομική πίεση θα ήταν αβάσταχτη για τους ηγέτες του Ιράν.

«Η κυβέρνηση Τραμπ ακολουθεί μια εκστρατεία “μέγιστης πίεσης” με στόχο να στερήσει τα έσοδα που το καθεστώς -και ιδίως το Σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης, τμήμα των ιρανικών ενόπλων δυνάμεων που υπάγεται άμεσα στον Ανώτατο Ηγέτη- χρησιμοποιεί για τη χρηματοδότηση της βίας», έγραψε ο κ. Πομπέο στο περιοδικό «Foreign Affairs» στα τέλη του 2018. «Ωστόσο, ο πρόεδρος Τραμπ δεν επιθυμεί μια άλλη μακροπρόθεσμη στρατιωτική εμπλοκή των ΗΠΑ στη Μέση Ανατολή».

Ο κ. Πομπέο, ο οποίος έχει πλέον απομακρυνθεί από τον κ. Τραμπ, ανέφερε πολλά από τα θέματα που επανέλαβε ο κ. Μπέσεντ τη Δευτέρα. Η διαφορά είναι ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν πλέον δεσμευτεί να διατηρήσουν στρατιωτική παρουσία στα ανοικτά των ακτών του Ιράν για αόριστο χρονικό διάστημα, αλλά σίγουρα για όσο διάστημα το Ιράν απειλεί τη ναυτιλία μέσω των Στενών του Ορμούζ.

Το ιστορικό αυτών των προηγούμενων κυρώσεων δεν είναι εντυπωσιακό: το Ιράν συνέχισε να εξάγει δύο έως τρία εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου την ημέρα παρά τις κυρώσεις. Αυτοί οι αριθμοί έχουν πλέον μειωθεί σε ελάχιστα επίπεδα, χάρη στον ναυτικό αποκλεισμό που έχει επιβληθεί.

Ωστόσο, το πυρηνικό υλικό δεν έχει μετακινηθεί από τις καλυμμένες με ερείπια αποθήκες του από τότε που οι ΗΠΑ βομβάρδισαν τις περιοχές αυτές τον Ιούνιο του 2025, όπως δείχνουν δορυφορικές φωτογραφίες. Και η κυβέρνηση επιβιώνει, αν και υπό διαφορετική ηγεσία μετά τη δολοφονία του Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ στις αρχικές επιθέσεις του πολέμου τον Φεβρουάριο. Ο γιος του, ο οποίος θεωρείται πιο σκληροπυρηνικός, κατέχει πλέον τη θέση, παρόλο που δεν έχει εμφανιστεί ούτε έχει δώσει άμεσα σημάδια ζωής.

Ως αποτέλεσμα, ένα από τα πιο περίεργα στοιχεία της ομιλίας του κ. Μπέσεντ τη Δευτέρα ήρθε όταν επανήλθε σε μια υπόσχεση που είχε δώσει ο κ. Τραμπ πριν από σχεδόν έξι μήνες: ότι θα δημιουργούσε τις συνθήκες για αλλαγή καθεστώτος, όπως αναφέρουν οι New York Times.

Εκείνη την εποχή, ο κ. Τραμπ πίστευε ότι η στρατιωτική σύγκρουση θα διαρκούσε μερικές ημέρες ή εβδομάδες, προτού το Ιράν προσφέρει αυτό που ο πρόεδρος αποκάλεσε «άνευ όρων παράδοση». Προέτρεψε τον ιρανικό λαό να εξεγερθεί και να αναλάβει τον έλεγχο της κυβέρνησής του, μόλις διαλυθεί ο καπνός από τους αμερικανικούς βομβαρδισμούς. Ο κ. Τραμπ εγκατέλειψε σύντομα αυτή την προσπάθεια, αναγνωρίζοντας σε συνέντευξή του στους «New York Times» τον Ιούνιο ότι ο ιρανικός λαός απλώς δεν διέθετε τα όπλα ή την οργάνωση για να το πραγματοποιήσει αυτό.

Ο κ. Μπέσεντ δοκίμασε μια ελαφρώς διαφορετική προσέγγιση τη Δευτέρα.

«Προς τους απλούς στρατιώτες που υποστηρίζουν αυτό το καθεστώς», είπε ο κ. Μπέσεντ, «καθώς όλο και περισσότεροι από τους μισθούς σας σταματούν ή υποτίθεται ότι απλώς καθυστερούν, ρωτήστε αν οι διοικητές σας οδηγούν τη χώρα σας προς τη νίκη ή προς την καταστροφή, και θυμηθείτε ότι το Τείχος του Βερολίνου έπεσε όταν απλοί στρατιώτες αποφάσισαν να μην πυροβολήσουν τον ίδιο τους τον λαό».

Φυσικά, οι συνθήκες κατά την πτώση του Τείχους ήταν εντελώς διαφορετικές από αυτές που επικρατούν στο Ιράν. Δεν υπήρχε ενεργός εξωτερικός πόλεμος, παρά μόνο η εντεινόμενη πίεση του Ψυχρού Πολέμου. Και η Σοβιετική Ένωση και οι δορυφόροι της δεν έβλεπαν πολλές ελπίδες στην καταστολή των τοπικών εξεγέρσεων, συμπεριλαμβανομένης εκείνης στην Ανατολική Γερμανία που οδήγησε στην ιστορική αναλογία του κ. Μπέσεντ.

Ωστόσο, αυτό είναι το μεγάλο στοίχημα του κ. Τραμπ αυτή τη στιγμή. Η απόφασή του τον Φεβρουάριο να παραλείψει το είδος των κυρώσεων που ανακοινώθηκαν τη Δευτέρα και να προχωρήσει αμέσως στη χρήση στρατιωτικής δύναμης, ήταν κατά κάποιον τρόπο μια αναγνώριση του γεγονότος ότι οι οικονομικές κυρώσεις κινούνται αργά και ότι η ιστορία δείχνει ότι συχνά αποτυγχάνουν.

Σήμερα, επιστρέφει σε αυτό το σχέδιο, λόγω της απουσίας πολλών άλλων βιώσιμων επιλογών.