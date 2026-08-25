Τα ψάρια έχουν κερδίσει δικαίως τη φήμη μιας από τις πιο υγιεινές πηγές πρωτεΐνης που μπορείτε να βάλετε στο πιάτο σας. Ωστόσο είναι σημαντικό να γνωρίζετε ποια προσφέρουν τη μεγαλύτερη διατροφική αξία και ποια είναι προτιμότερο να καταναλώνονται πιο αραιά.

Όπως επισημαίνουν ειδικοί της Cleveland Clinic, το κλειδί είναι να προτιμάτε ψάρια που προσφέρουν όσο το δυνατόν περισσότερα θρεπτικά οφέλη, περιορίζοντας παράλληλα την έκθεση στον υδράργυρο.

Τα 5 καλύτερα ψάρια που μπορείτε να φάτε

Τα ψάρια είναι πλούσια σε άπαχη πρωτεΐνη, όμως ένα από τα σημαντικότερα διατροφικά πλεονεκτήματά τους είναι τα ωμέγα-3 λιπαρά οξέα. Αυτά τα υγιεινά λιπαρά συμβάλλουν, μεταξύ άλλων, στην υποστήριξη της υγείας της καρδιάς και του εγκεφάλου και στη μείωση της φλεγμονής.

Οι κορυφαίες επιλογές που προτείνουν οι ειδικοί της Cleveland Clinic είναι πλούσιες τόσο σε ωμέγα-3 όσο και σε πρωτεΐνη, ενώ παράλληλα προσφέρουν σημαντικές βιταμίνες και άλλα θρεπτικά συστατικά. Ταυτόχρονα, περιέχουν σχετικά χαμηλά επίπεδα υδραργύρου, ενός τοξικού μετάλλου που μπορεί να προκαλέσει προβλήματα υγείας όταν συσσωρεύεται στον οργανισμό σε υψηλές ποσότητες.

Ακολουθούν τα πέντε ψάρια που αξίζει να βρίσκονται στο πιάτο σας.

1. Σαρδέλες

Μην σας ξεγελάει το μικρό τους μέγεθος. Οι ειδικοί της Cleveland Clinic τονίζουν ότι οι σαρδέλες προσφέρουν ιδιαίτερα σημαντικά οφέλη για την υγεία.

Μια μερίδα περίπου 85 γραμμαρίων παρέχει περίπου 2 γραμμάρια ωμέγα-3 λιπαρών οξέων, ποσότητα που συγκαταλέγεται στις υψηλότερες που συναντώνται στα ψάρια. Οι σαρδέλες αποτελούν επίσης καλή πηγή ασβεστίου και βιταμίνης D, δύο απαραίτητων θρεπτικών συστατικών για τη σωστή λειτουργία του οργανισμού.

2. Ρέγγα

Η ρέγγα είναι ακόμη ένα λιπαρό ψάρι γεμάτο ωμέγα-3. Αν και περιέχει ελαφρώς μικρότερη ποσότητα σε σύγκριση με τις σαρδέλες, εξακολουθεί να προσφέρει άφθονα λιπαρά που θεωρούνται ευεργετικά για την καρδιά. Παράλληλα, αποτελεί εξαιρετική πηγή βιταμίνης Β12 και βιταμίνης D.

3. Σκουμπρί

Το σκουμπρί αποτελεί επίσης εξαιρετική πηγή ωμέγα-3 και άπαχης πρωτεΐνης. Υπάρχει όμως μια σημαντική λεπτομέρεια: δεν είναι όλα τα είδη σκουμπριού ίδια από διατροφική άποψη. Οι ειδικοί της Cleveland Clinic συνιστούν να προτιμάτε τα μικρότερα είδη, τα οποία έχουν σχετικά χαμηλότερη περιεκτικότητα σε υδράργυρο.

Αντίθετα, καλό είναι να αποφεύγεται ή να περιορίζεται το βασιλικό σκουμπρί, ένα μεγαλύτερο αρπακτικό ψάρι που μπορεί να περιέχει σημαντικά υψηλότερα επίπεδα υδραργύρου.

4. Σολομός

Καμία λίστα με υγιεινά ψάρια δεν θα ήταν ολοκληρωμένη χωρίς τον σολομό. Η πλούσια γεύση και η πιο «σαρκώδης» υφή του τον έχουν κάνει ιδιαίτερα δημοφιλή, ενώ αποτελεί εξαιρετική πηγή πρωτεΐνης, ωμέγα-3 λιπαρών οξέων και σημαντικών βιταμινών.

Όσον αφορά τη διατροφική αξία, σύμφωνα με τους ειδικούς της Cleveland Clinic, ο άγριος σολομός έχει ένα μικρό πλεονέκτημα σε σχέση με τον σολομό υπεύθυνης ιχθυοκαλλιέργειας. Παρ’ όλα αυτά, και οι δύο αποτελούν πολύ καλές επιλογές.

5. Πέστροφα

Η πέστροφα είναι ακόμα μία επιλογή που συγκεντρώνει πολλά διατροφικά πλεονεκτήματα. Είναι πλούσια σε άπαχη πρωτεΐνη και ωμέγα-3 λιπαρά οξέα, ενώ παράλληλα παρέχει σημαντικές βιταμίνες και άλλα απαραίτητα θρεπτικά συστατικά.

Τα ψάρια που καλό είναι να περιορίσετε

Κανένα ψάρι δεν μπορεί να χαρακτηριστεί εντελώς «κακό» για την υγεία, δεδομένου ότι όλα προσφέρουν πρωτεΐνη και άλλα θρεπτικά συστατικά. Ωστόσο, ορισμένα αξίζει να καταναλώνονται λιγότερο συχνά, είτε επειδή περιέχουν μικρότερες ποσότητες ωμέγα-3 είτε επειδή ενδέχεται να έχουν υψηλότερα επίπεδα υδραργύρου ή άλλων επιμολυντών.

Σε αυτά περιλαμβάνονται:

Τιλάπια

Η τιλάπια είναι μια άπαχη πηγή πρωτεΐνης, αλλά δεν έχει την ίδια περιεκτικότητα σε ωμέγα-3 με άλλα ψάρια. Οι ειδικοί της Cleveland Clinic επισημαίνουν ότι πολλοί άνθρωποι δεν λαμβάνουν αρκετά ωμέγα-3 μέσα από τη διατροφή τους. Επομένως, εφόσον πρόκειται να καταναλώσετε ψάρι, είναι προτιμότερο να επιλέγετε είδη με υψηλότερη περιεκτικότητα σε αυτά τα λιπαρά οξέα.

Τόνος

Τόσο ο φρέσκος όσο και ο τόνος σε κονσέρβα παρέχουν πρωτεΐνη και ωμέγα-3. Το βασικό ζήτημα, όμως, είναι ο υδράργυρος. Τα μεγαλύτερα ψάρια τείνουν να συσσωρεύουν περισσότερο υδράργυρο με την πάροδο του χρόνου. Για τον λόγο αυτό, οι ειδικοί της Cleveland Clinic συνιστούν ο τόνος να περιορίζεται περίπου στα 170 γραμμάρια την εβδομάδα.

Γενικώς μεγάλα ψάρια

Οι ανησυχίες σχετικά με τον υδράργυρο συνήθως αυξάνονται όσο αυξάνεται και το μέγεθος του ψαριού. Ο λόγος είναι απλός: τα μεγάλα ψάρια, όπως ο ξιφίας, τρώνε μικρότερα ψάρια και απορροφούν τον υδράργυρο που έχει συσσωρευτεί στο σώμα τους. Έτσι, με την πάροδο του χρόνου μπορούν να εμφανίσουν υψηλότερες συγκεντρώσεις του μετάλλου.

Πόσο ψάρι πρέπει να τρώτε την εβδομάδα

Σε γενικές γραμμές, οι ειδικοί υγείας συνιστούν στους ενήλικες να καταναλώνουν δύο μερίδες ψαριού περίπου 113 γραμμαρίων η καθεμία την εβδομάδα, στο πλαίσιο μιας υγιεινής και ισορροπημένης διατροφής. Οι έγκυες ή οι γυναίκες που θηλάζουν θα πρέπει να περιορίζονται σε μία μερίδα την εβδομάδα, λόγω των ανησυχιών που σχετίζονται με την έκθεση στον υδράργυρο. Οι ειδικοί της Cleveland Clinic συνιστούν επίσης να υπάρχει ποικιλία θαλασσινών στη διατροφή.