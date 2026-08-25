Τους αντιπάλους τους θα μάθουν οι 16 ομάδες που θα συμμετάσχουν στη League Phase του Superbet Κυπέλλου Ελλάδας 2026-27, στην κλήρωση που είναι προγραμματισμένη για το απόγευμα στις 19:00.

Στη League Phase θα συμμετέχουν συνολικά 16 ομάδες, δηλαδή οι 11 που προέρχονται από τον 2ο προκριματικό γύρο και οι 5 ομάδες της Super League 1 που αγωνίζονται τη σεζόν 2026-27 στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις.

Αυτές είναι οι εξής: ΑΕΚ, Ολυμπιακός, ΠΑΟΚ, Παναθηναϊκός, ΟΦΗ, Άρης, Λεβαδειακός*, Βόλος, Ατρόμητος, Κηφισιά, ΑΕΛ, Πανσερραϊκός, Καλαμάτα, Νίκη Βόλου, Νέστος Χρυσούπολης και Μαρκό.

Κάθε ομάδα θα δώσει από 4 αγώνες (2 εντός και δύο εκτός έδρας) με έναν αντίπαλο από κάθε γκρουπ δυναμικότητας. Συνολικά, στην League Phase θα διεξαχθούν 32 αγώνες και τα αποτελέσματά τους θα υπολογιστούν σε ενιαίο βαθμολογικό πίνακα, βάσει του οποίου θα προσδιοριστoύν οι 4 ομάδες που θα προκριθούν απευθείας στην προημιτελική φάση, οι 8 ομάδες που θα συμμετάσχουν στα playoffs και οι 4 που δεν θα συνεχίσουν στο Superbet Κύπελλο Ελλάδας.

Οι 16 ομάδες της League Phase και τα 4 γκρουπ δυναμικότητας:

1ο γκρουπ: θέσεις 1-4 (ΑΕΚ, Ολυμπιακός, ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός)

2ο γκρουπ: θέσεις 5-8 (ΟΦΗ, Άρης, Λεβαδειακός* και Βόλος)

3ο γκρουπ: θέσεις 9-12 (Ατρόμητος, Κηφισιά, ΑΕΛ και Πανσερραϊκός)

4ο γκρουπ: θέσεις 13-16 (Καλαμάτα, Νίκη Βόλου, Νέστος Χρυσούπολης και Μαρκό)

Οι ημερομηνίες της League Phase