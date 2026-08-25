Ο ιδιοκτήτης της ομάδας αμερικανικού ποδοσφαίρου San Francisco 49ers του NFL, Τζεντ Γιορκ – η περιουσία της οικογένειάς του εκτιμάται στα 8,5 δισεκατομμύρια δολάρια – συνελήφθη την περασμένη Κυριακή και κατηγορείται ότι προσπάθησε να πληρώσει 140 δολάρια για σεξ σε πάρκο με τροχόσπιτα στο Οχάιο, σύμφωνα με δικαστικά έγγραφα στα οποία απέκτησε πρόσβαση η California Post.

Ο Γιορκ φέρεται να απάντησε την Κυριακή σε μια αγγελία από έναν γνωστό ιστότοπο πορνείας στην κομητεία Κολουμπιάνα του Οχάιο και «κανονίσε να έχει σεξουαλική επαφή με τη γυναίκα έναντι 140 δολαρίων».

Ωστόσο, ενώ ο Γιορκ βρισκόταν καθ’ οδόν για να συναντήσει εκείνη που νόμιζε ότι ήταν εργαζόμενη στον τομέα του σεξ σε ένα πάρκο με τροχόσπιτα στο Ιστ Παλεστάιν του Οχάιο, συνελήφθη από έναν πράκτορα της Ειδικής Ομάδας για την Καταπολέμηση της Εμπορίας Ανθρώπων, ο οποίος είχε οργανώσει την επιχείρηση-παγίδα.

Το πάρκο τροχόσπιτων, «Wheat Hill MHP», ισχυρίστηκε αργότερα στο Facebook ότι ο Γιορκ συνελήφθη εκεί επειδή εκεί τον σταμάτησαν, και όχι επειδή η αστυνομία χρησιμοποιούσε ένα από τα οικήματα ως μέρος της μυστικής επιχείρησής της.

Ο Γιορκ είχε «στην κατοχή του το κινητό του τηλέφωνο, το οποίο χρησιμοποιήθηκε για να κανονίσει την εγκληματική πράξη», σύμφωνα με τα δικαστικά έγγραφα που επικαλείται η New York Post.

Τα έγγραφα δείχνουν ότι ο Γιορκ οδηγήθηκε στη φυλακή της κομητείας με δύο ξεχωριστές κατηγορίες — μία για συμμετοχή σε πορνεία και μία για κατοχή εργαλείων διάπραξης εγκλήματος.

Τη Δευτέρα, ωστόσο, ο Γιορκ έκανε συμφωνία αποδοχής ενοχής με την εισαγγελία, σύμφωνα με τα αρχεία του Δημοτικού Δικαστηρίου της Κομητείας Κολουμπιάνα.

Ο Γιορκ, ο οποίος αρχικά αφέθηκε ελεύθερος με εγγύηση 5.000 δολαρίων, δεν αμφισβήτησε την ελαφρύτερη κατηγορία της διατάραξης της δημόσιας τάξης, καθώς και μία κατηγορία για κατοχή εργαλείων διάπραξης εγκλήματος, όπως προκύπτει από τα αρχεία.

Καταδικάστηκε σε μία ημέρα φυλάκισης, αν και του αναγνωρίστηκε ο χρόνος που είχε ήδη εκτίσει. Επίσης, του επιβλήθηκε πρόστιμο ύψους 1.150 δολαρίων.

Από έγγραφο του δικαστηρίου προκύπτει επίσης ότι ο δικηγόρος του Γιορκ δήλωσε ότι ο πελάτης του ολοκλήρωσε ένα διαδικτυακό πρόγραμμα.

Ο 46χρονος Γιορκ κατάγεται από το Γιανγκστάουν του Οχάιο. Είναι παντρεμένος με τη Ντανιέλ Μπελουόμινι για πάνω από μια δεκαετία. Έχουν αποκτήσει δύο γιους.

Ο Γιορκ ανέλαβε CEO των 49ers το 2008. Είναι γιος της Ντενίζ ΝτεΜπαρτόλο και του Τζον Γιορκ.

Έγινε ο κύριος ιδιοκτήτης της ομάδας το 2024, όταν εξαγόρασε επαρκή μερίδιο των μετοχών της ομάδας από τη μητέρα του.

Η οικογένεια Γιορκ απέκτησε την ομάδα μόλις τον Μάρτιο του 2000, όταν ο αδελφός της Ντενίζ, ο Έντι ΝτεΜπαρτόλο Τζούνιορ, αναγκάστηκε να παραχωρήσει τον έλεγχο λόγω των δικών του νομικών προβλημάτων που αφορούσαν ένα σκάνδαλο διαφθοράς με καζίνο σε πλωτά σκάφη στη Λουιζιάνα.