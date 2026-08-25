Ένα όνειρο που είχε από παιδί κατάφερε να κάνει πραγματικότητα ο Ηλίας Βρεττός. Ο τραγουδιστής πραγματοποίησε κατάδυση στο ναυάγιο του «Δύστος».

Ειδικότερα, ο Ηλίας Βρεττός, όπως αποκάλυψε βρέθηκε στην Κύμη μαζί με τον πατέρα του και έναν καλό του φίλο και αποφάσισε να εξερευνήσει τον βυθό και παρουσίασε τα πλάνα που κατάφερε να καταγράψει.

Στη λεζάντα της ανάρτησής του ο τραγουδιστής έγραψε: «30 χρόνια μετά βρήκα το “Δύστος”. Στην Κύμη, την πατρίδα μου, έζησα μια από τις μεγαλύτερες υποβρύχιες περιπέτειες της ζωής μου. Βρήκα το ναυάγιο του “Δύστος” παρέα με τον φίλο μου τον Γιώργο, με τον πατέρα μου βαρκάρη και με πολύτιμο εργαλείο το #garmin μου. Καταδυθήκαμε σε αυτό, σε βάθος 38 μέτρων, και καταφέραμε να καταγράψουμε σπάνια υποβρύχια πλάνα. Ένα ταξίδι πίσω στον Δεκέμβριο του 1996, σε ένα ναυάγιο που κουβαλά μια βαριά ιστορία, καθώς 20 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε αυτό και μόλις 1 επέζησε. Ένα όνειρο των παιδικών μου χρόνων έγινε πραγματικότητα και οι ιστορίες των ψαράδων και των ναυτικών της περιοχής, βρέθηκαν επιτέλους ζωντανές, μπροστά στα ίδια μου τα μάτια. Και αυτή τη φορά, το «Δύστος» δεν ήταν απλά μια ιστορία ή ένας προορισμός. Ήταν μια συνάντηση με την ιστορία της θάλασσας του τόπου μου. Δύστος — Κύμη, Αύγουστος 2026. 30 χρόνια μετά».