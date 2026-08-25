Έκκληση προς τις Αρχές να συνεχίσουν εντατικά τις έρευνες για τον εντοπισμό του 66χρονου Ισπανού επιχειρηματία, Χουάν Χοσέ Μουτίλμπα Ομπρεγόν, που αγνοείται από τις 18 Αυγούστου στη θαλάσσια περιοχή ανοιχτά της Πύλου, απευθύνει η οικογένειά του.

«Δεν έχουμε ιδέα για την εξέλιξη των ερευνών, για το τι ακριβώς γίνεται», δηλώνει ο Σέρτζιο Μουτίλμπα, γιος του αγνοούμενου, περιγράφοντας την αγωνία της οικογένειας. Όπως εξηγεί, οι συγγενείς δεν γνωρίζουν με ακρίβεια ποια μέσα έχουν κινητοποιηθεί, ποιες περιοχές έχουν ερευνηθεί και για πόσο ακόμη θα συνεχιστεί η επιχείρηση. Η οικογένεια αναγνωρίζει ότι γίνονται εντατικές έρευνες, ζητά όμως σαφέστερη ενημέρωση και ακόμα μεγαλύτερη κινητοποίηση, καθώς φοβάται ότι κάθε ώρα που περνά μειώνει τις πιθανότητες να εντοπιστεί ο άνθρωπός τους.

«Ο χρόνος τώρα είναι πολύτιμος», τονίζει ο γιος του, ζητώντας από τις ισπανικές αρχές να παρέμβουν περισσότερο ώστε να ενημερωθούν για το τι κάνει η Ιταλία και να εξεταστεί αν μπορούν να διατεθούν επιπλέον μέσα για την επιχείρηση εντοπισμού.

Η έλλειψη ενημέρωσης έχει οδηγήσει την οικογένεια του Μουτίλμπα να ζητά μεγαλύτερη παρέμβαση από την κυβέρνηση της Ισπανίας. Όπως δηλώνει ο Σέρτζιο, αντιλαμβάνονται πόσο δύσκολος είναι ο εντοπισμός ενός ανθρώπου σε ανοιχτή θάλασσα έπειτα από τόσες ημέρες, όμως θέλουν να γνωρίζουν αν έχουν χρησιμοποιηθεί όλα τα διαθέσιμα μέσα.

«Το μόνο που ζητάμε είναι να μην σταματήσουν και να συνεχίσουν να ψάχνουν», αναφέρει, ενώ τη Δευτέρα η οικογένεια ζήτησε και τη βοήθεια του ισπανικού υπουργείου Εσωτερικών, προκειμένου να ενημερωθεί για την πορεία των ερευνών και να μεσολαβήσει ώστε αυτές να συνεχιστούν, όσο υπάρχει ακόμη πιθανότητα εντοπισμού του 66χρονου.

Τι γνωρίζουμε μέχρι στιγμής

Θυμίζεται ότι ο 66χρονος έπεσε στη θάλασσα από το ιστιοφόρο στο οποίο ταξίδευε μαζί με την 67χρονη σύζυγό του, από τη Σικελία με προορισμό την Πύλο. Το ζευγάρι είχε ξεκινήσει το ταξίδι μία ημέρα νωρίτερα.

Σύμφωνα με όσα περιέγραψε η Κάρμεν Ντίεθ, ο Χουάν αποφάσισε να ψαρέψει και κατάφερε να πιάσει έναν τόνο. Την ώρα που τον καθάριζε στο σκάφος, φέρεται να γλίστρησε πάνω στο αίμα του ψαριού και να έπεσε στη θάλασσα. Η 67χρονη άκουσε τον σύζυγό της να φωνάζει «Μέντσου, Μέντσου, σβήσε τη μηχανή», όμως δεν πρόλαβε να αντιδράσει. Παρότι διέθετε δίπλωμα χειριστή σκάφους αναψυχής, δεν κατάφερε να διαχειριστεί την κατάσταση μόνη της, με αποτέλεσμα το ιστιοφόρο να συνεχίσει την πορεία του, ενώ ο 66χρονος παρέμεινε στη θάλασσα. Η ίδια προσπάθησε να αντιδράσει, όμως δεν κατάφερε να σταματήσει εγκαίρως το σκάφος, ενώ δεν υπήρχε τηλεφωνικό σήμα για να καλέσει άμεσα βοήθεια.

Το ιστιοφόρο συνέχισε να απομακρύνεται από το σημείο όπου είχε πέσει ο 66χρονος. Ένας φίλος της οικογένειας που παρακολουθούσε την πορεία του σκάφους μέσω κινητού τηλεφώνου ανησύχησε όταν διαπίστωσε ότι είχαν βγει από την προβλεπόμενη διαδρομή προς την Ελλάδα. Την Παρασκευή, όταν η Κάρμεν απέκτησε ξανά τηλεφωνικό σήμα, κατάφερε να επικοινωνήσει μαζί του και να τον ενημερώσει για όσα είχαν συμβεί. Τότε ειδοποιήθηκε η ισπανική Υπηρεσία Θαλάσσιας Διάσωσης, η οποία ενημέρωσε στη συνέχεια τις ιταλικές και τις ελληνικές αρχές.

Το ελληνικό Λιμενικό εντόπισε το ιστιοφόρο 18 ναυτικά μίλια από την Πύλο

Σύμφωνα με το ελληνικό Λιμενικό, οι Αρχές έλαβαν την Παρασκευή ενημέρωση ότι ένα ιστιοφόρο με γαλλική σημαία χρειαζόταν βοήθεια περίπου 18 ναυτικά μίλια από την Πύλο. Αρκετά περιπολικά σκάφη και ένα αλιευτικό έσπευσαν στην περιοχή, όπου εντόπισαν το ιστιοφόρο να πλέει ακυβέρνητο, με μοναδική επιβάτιδα την Κάρμεν, η οποία ήταν σε καλή σωματική κατάσταση.

Στη συνέχεια, το σκάφος οδηγήθηκε σε ελληνικό λιμάνι. Από τότε, η Κάρμεν παραμένει στην Πύλο μαζί με τα παιδιά της και λαμβάνει ψυχολογική υποστήριξη, έπειτα από μια εμπειρία που, σύμφωνα με την οικογένεια, «την έχει επηρεάσει βαθιά».

Μάλιστα, δεν ήθελε να επιστρέψει στο Μπούργος όσο ο σύζυγός της παραμένει αγνοούμενος και έχει επαναλάβει στα παιδιά της ότι δεν πρόκειται να φύγει χωρίς εκείνον. Η Κάρμεν κατηγορεί τον εαυτό της επειδή δεν κατάφερε να αντιδράσει στα δευτερόλεπτα που ακολούθησαν την πτώση του συζύγου της στη θάλασσα.

Οι ειδικοί που την παρακολουθούν συνέστησαν να συνεχίσει να λαμβάνει ψυχολογική υποστήριξη, επισημαίνοντας στην οικογένεια ότι το ψυχολογικό βάρος της περιπέτειας μπορεί να γίνει ακόμα πιο έντονο όταν περάσει η αρχική ένταση των πρώτων ημερών.

Στον αγώνα της έρευνας και οι ελληνικές αρχές

Οι ελληνικές λιμενικές αρχές έχουν, επίσης, ξεκινήσει έρευνα για το περιστατικό, ενώ τα ελληνικά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ότι η επιχείρηση εντοπισμού του Ισπανού επιχειρηματία συνεχίζεται.

Ωστόσο, η ανάκτηση του ιστιοφόρου δεν έδωσε στοιχεία για το ακριβές σημείο του ατυχήματος, καθώς το σκάφος είχε διανύσει σημαντική απόσταση κατά τις τρεις ημέρες που ακολούθησαν και το σημείο όπου εντοπίστηκε η Κάρμεν βρισκόταν πλέον πολύ μακριά από το σημείο όπου ο σύζυγός της έπεσε στη θάλασσα.

Η οικογένεια προσπαθεί τώρα να μάθει με ακρίβεια ποια περιοχή έχει ερευνηθεί και για πόσο ακόμη θα συνεχιστούν οι επιχειρήσεις.

Ο εντοπισμός του γίνεται ολοένα και πιο δύσκολος, ωστόσο η οικογένεια θεωρεί ότι κάθε ημέρα χωρίς έρευνα σημαίνει απώλεια πολύτιμου χρόνου.

Ο Χουάν Χοσέ Μουτίλμπα Ομπρεγόν είχε πραγματοποιήσει μεγάλο μέρος της επαγγελματικής του πορείας στο Μπούργος, ως επικεφαλής της «Mutobre», εταιρείας που δραστηριοποιείται στη διανομή εμφιαλωμένου νερού σε επιχειρήσεις. Αργότερα, τη δραστηριότητα ανέλαβε ο γιος του μαζί με έναν συνεργάτη. Μετά την αποχώρησή του από την επαγγελματική ζωή, αφιέρωσε περισσότερο χρόνο στην αγάπη του για την ιστιοπλοΐα, η οποία τον είχε οδηγήσει και στο παρελθόν στην Ελλάδα, σύμφωνα με το ισπανικό μέσο elcorreodeburgos.com.

Τώρα, η οικογένειά του παραμένει στην Πύλο, αναζητώντας οποιαδήποτε είδηση από τη θάλασσα.