Αυξημένη είναι από νωρίς το πρωί σήμερα, Τρίτη 25/8 η κίνηση σε αρκετούς δρόμους του λεκανοπεδίου. Ειδικότερα, λόγω σύγκρουσης οχημάτων σημειώνεται δυσχέρεια στην κυκλοφορία στη λεωφόρο Κηφισού στο ύψος της γέφυρας Βρυούλων, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Λαμία, στην περιοχή της Νέας Φιλαδέλφειας.

Σύμφωνα με πληροφορίες φορτηγό συγκρούστηκε με μοτοσικλέτα χωρίς να σημειωθεί κάποιος σοβαρός τραυματισμός.

Την ίδια στιγμή σημειωτόν κινούνται τα οχήματα σε κεντρικούς δρόμους της Αθήνας ενώ καθυστερήσεις υπάρχουν και στους δρόμους στο λιμάνι του Πειραιά.

Άμεση ενημέρωση για την κίνηση στους κεντρικούς δρόμους της Αττικής, τις καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων, το μποτιλιάρισμα, τα τροχαία. Δείτε τον διαδραστικό χάρτη με την κίνηση τώρα στους δρόμους της Αττικής.