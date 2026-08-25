Επιχείρηση με στόχο να απελευθερωθεί ο κοινόχρηστος χώρος από πακτωμένες ομπρέλες και ξαπλώστρες, που υπήρχαν, έστησε εκ νέου σήμερα, Τρίτη 25/8 ο Δήμος Πολυγύρου, στη Χαλκιδική.

Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε στην παραλία της περιοχής Καλύβες και μάλιστα μία από τις ομπρέλες είχε πακτωθεί με σίδερο, άλλη με τσιμέντο και δυσκολεύτηκαν ακόμη και οι άνθρωποι του Δήμου να τη μετακινήσουν.

Αξιοσημείωτο είναι πως συγκεντρώθηκε σημαντικός αριθμός ομπρελών και παράνομων κατασκευών (ξαπλώστρες, τραπέζια, καρέκλες) που είχαν τοποθετηθεί.