Ο Καναδάς ανακοίνωσε ότι θα παρουσιάσει σήμερα την απάντησή του στους νέους δασμούς στις εξαγωγές χάλυβα και αυτοκινήτων προς τις ΗΠΑ, τους οποίους ανακοίνωσε χθες Δευτέρα ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, καθώς κλιμακώνεται ο εμπορικός πόλεμος μεταξύ των δύο γειτόνων έπειτα από την κατάρρευση των διμερών συνομιλιών με στόχο την επίτευξη συμφωνίας.

Μετά τη διακοπή των διμερών διαπραγματεύσεων την Παρασκευή, έπειτα από απόφαση του Καναδού πρωθυπουργού Μαρκ Κάρνεϊ προκειμένου να αποφύγει «μια κακή συμφωνία» όπως τη χαρακτήρισε, ο Τραμπ ανακοίνωσε χθες νέους δασμούς στις καναδικές εξαγωγές προς τις ΗΠΑ.

Ήδη από το Σάββατο τέθηκαν σε ισχύ νέοι αμερικανικοί δασμοί ύψους 50% σε καναδικές εισαγωγές αξίας περίπου 20 δισ. δολαρίων. Σε αυτούς τους επιπλέον δασμούς ο Καναδάς έχει ήδη απαντήσει με αντίμετρα ίσης αξίας, τα οποία θα τεθούν σε ισχύ στις 8 Σεπτεμβρίου.

Ωστόσο χθες ο Αμερικανός πρόεδρος κλιμάκωσε την αντιπαράθεση ανακοινώνοντας ότι από την 1η Ιανουαρίου 2027 «οι δασμοί για όλα τα οχήματα, τα φορτηγά – μικρά και μεγάλα–,τα ανταλλακτικά αυτοκινήτων και τον χάλυβα θα αυξηθούν κατά 50%», σύμφωνα με ανάρτησή του στο Truth Social.

«Ο Καναδάς κλέβει τις ΗΠΑ εδώ και χρόνια (…) Δεν θα συμπεριφερόμαστε στον Καναδά σαν να ήταν μια πολιτεία πλέον!», υπογράμμισε, αφού έχει προτείνει επανειλημμένα ο Καναδάς να γίνει η 51η πολιτεία των ΗΠΑ.

«Στο εμπόριο και με άλλους τρόπους επίσης είναι μεταξύ των χειρότερων χωρών παγκοσμίως για να συναλλάσσεσαι. Νιώθουν ότι τους χρωστάμε και παρ’ όλα αυτά δεν χρειαζόμαστε τον Καναδά, εκείνοι μας χρειάζονται», κατήγγειλε ο Τραμπ.

Οι Καναδοί υπουργοί Οικονομικών, Βιομηχανίας και Εργασίας πρόκειται να παρουσιάσουν σήμερα στις 16:00 (ώρα Ελλάδας) την απάντηση της Οτάβα στους νέους αυτούς δασμούς.

«Άδικες προτάσεις»

Η καναδική κυβέρνηση κατηγορεί τις ΗΠΑ ότι «ζητούν πάρα πολλά και προσφέρουν πολύ λίγα».

Ο Κάρνεϊ δήλωσε χθες ότι η χώρα του δεν θα δεχθεί μια εμπορική συμφωνία με τις ΗΠΑ «ανεξαρτήτως τιμήματος» ή «ανά πάσα στιγμή».

«Για περισσότερο από ένα χρόνο ο Καναδάς εργαζόταν ακούραστα και καλή τη πίστει με τις Ηνωμένες Πολιτείες για να διαπραγματευτεί μια νέα συνολική εμπορική συμφωνία», πρόσθεσε ο Καναδός πρωθυπουργός, τονίζοντας ότι η χώρα του είχε ενισχύσει άλλες εμπορικές συνεργασίες, ιδίως μέσω συμφωνιών στην Ασία και με την ΕΕ.

«Στη διάρκεια των διαπραγματεύσεων ανακαλύψαμε ότι οι Αμερικανοί ήθελαν να καταστρέψουν τις μεγάλες βιομηχανίες μας – ανάμεσά τους τους τομείς των αυτοκινητοβιομηχανιών, του χάλυβα και του αλουμινίου–με άδικες προτάσεις. Αυτός είναι ένας από τους βασικούς λόγους για τους οποίους είπαμε όχι», εξήγησε.

Οι ΗΠΑ είναι μακράν ο μεγαλύτερος εμπορικός εταίρος του Καναδά, με περίπου το 70% των καναδικών εξαγωγών να πηγαίνει στη γειτονική χώρα.

Όμως δημοσκόπηση που πραγματοποιήθηκε το Σαββατοκύριακο έδειξε ότι το 76% των Καναδών υποστηρίζουν τη διακοπή των εμπορικών διαπραγματεύσεων και το 62% δήλωσε ότι τάσσεται υπέρ των αντιποίνων που εξετάζει ο Κάρνεϊ.