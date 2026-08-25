Νεκρός από πυροβολισμούς έπεσε το απόγευμα της Κυριακής 23 Αυγούστου ένας 40χρονος άνδρας σε πρατήριο καυσίμων στην Καισάρεια του Ισραήλ. Πρόκειται για τον Γιάνις Γιουσβάεφ, τον οποίο ισραηλινά μέσα ενημέρωσης χαρακτηρίζουν ως αρχηγό της λεγόμενης «καυκάσιας μαφίας» του Ισραήλ.

Ο 40χρονος, κάτοικος της πόλης Ορ Ακίβα, ήταν γνωστός στις αστυνομικές αρχές και είχε συλληφθεί αρκετές φορές τα τελευταία χρόνια, ως ύποπτος για υποθέσεις βίας.

Σε βίντεο που ήρθε στο φως της δημοσιότητας, φαίνεται ένας άνδρας με κουκούλα και καπέλο να πλησιάζει αμέριμνος το εστιατόριο που βρίσκεται στο πρατήριο. Εκεί συναντά τον Γιουσβάεφ και δύο ακόμα άνδρες, οι οποίοι εκείνη τη στιγμή έβγαιναν από το κατάστημα.

Ο δράστης αρχικά τους προσπερνά, όμως λίγα δευτερόλεπτα αργότερα γυρίζει, βγάζει όπλο και πυροβολεί τον Γιουσβάεφ πισώπλατα, σχεδόν εξ επαφής. Στη συνέχεια απομακρύνεται τρέχοντας.

Ο 40χρονος μεταφέρθηκε σε κρίσιμη κατάσταση στο νοσοκομείο, όπου λίγο αργότερα διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Η αστυνομία έχει εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό και τη σύλληψη του δράστη. Οι διασώστες ανέφεραν ότι, όταν έφτασαν στο σημείο, το θύμα δεν είχε σφυγμό ούτε ανάπνεε και έφερε σοβαρά τραύματα.

Η επικίνδυνη ζωή του 40χρονου

Ο Γιουσβάεφ είχε συλληφθεί αρκετές φορές στο παρελθόν ως ύποπτος για συμμετοχή σε περιστατικά με πυροβολισμούς, επιθέσεις με χειροβομβίδες και εμπρησμούς αυτοκινήτων, χωρίς ωστόσο να καταλήξει καμία από τις υποθέσεις σε καταδίκη.

Τον περασμένο Φεβρουάριο συνελήφθη για τελευταία φορά στο αεροδρόμιο Μπεν Γκουριόν, μετά την επιστροφή του από τη Μόσχα, όμως αφέθηκε ελεύθερος λίγες ημέρες αργότερα.

Ο Γιουσβάεφ ήταν ιδιοκτήτης εστιατορίων στην Ορ Ακίβα. Σε συνέντευξή του στο Channel 12 τον Οκτώβριο του 2025 είχε χαρακτηρίσει τον εαυτό του «νόμιμο επιχειρηματία», υποστηρίζοντας ότι ήταν «πολύ καλά εδραιωμένος», οδηγούσε Bentley και πως αυτό ενοχλούσε την αστυνομία.

Πηγές της αστυνομίας ανέφεραν ότι ο Γιουσβάεφ «δεν μιλούσε σχεδόν ποτέ στο τηλέφωνο», καθώς γνώριζε ότι οι επικοινωνίες του παρακολουθούνταν, ενώ φέρεται να είχε την «απόλυτη αφοσίωση» των συνεργατών του στην περιοχή της Χαντέρα, οι οποίοι τηρούσαν σιγή κατά τις ανακρίσεις.

«Είναι δύσκολο να τον καταδικάσουμε και αυτό είναι απογοητευτικό», είχε δηλώσει τότε ανώτερος αξιωματικός της αστυνομίας, υπό καθεστώς ανωνυμίας, σύμφωνα με το Times of Israel.

Η στιγμή της δολοφονίας – Προσοχή σκληρές εικόνες: