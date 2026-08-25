Στο πένθος βυθίστηκε ο καλλιτεχνικός κόσμος μετά την είδηση πως έχασε τη μάχη στο νοσοκομείο Γεννηματάς ύστερα από πολύμηνη νοσηλεία ο δημοφιλής τραγουδιστής Δημήτρης Κόκοτας, γιος του θρυλικού Σταμάτη Κόκοτα.

Ο αγαπημένος καλλιτέχνης άφησε την τελευταία του πνοή στο νοσοκομείο «Γ. Γεννηματάς», όπου νοσηλευόταν δίνοντας σκληρή μάχη για τη ζωή του από τον Μάρτιο του 2024, όταν υπέστη σοβαρό επεισόδιο υγείας κατά τη διάρκεια δοκιμαστικών για την τηλεοπτική εκπομπή «J2US».

«Σήμερα στις 25/08/2026 και ώρα 15:30μμ στο Γ.Ν.Α «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ», απεβίωσε ο

Δημήτρης Κόκοτας μετά από μακροχρόνια μάχη στη Μ.Ε.Θ του νοσοκομείου.



Εκφράζουμε τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στους οικείους του», αναφέρει η το ιατρικό ανακοινωθέν του νοσοκομείου.