Η κλήρωση για τη League Phase του κυπέλλου Ελλάδας έγινε την Τρίτη (25/8) και δεν λείπουν τα ντέρμπι, καθώς στην 4η αγωνιστική έχουμε το ΠΑΟΚ – ΑΕΚ και στην 5η το Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός.

Η League Phase αρχίζει το διάστημα 1-2-3 Σεπτεμβρίου και οι ομάδες που θα τερματίσουν στην πρώτη 4άδα της βαθμολογίας θα πάρουν απευθείας την πρόκριση για τους προημιτελικούς, ενώ άλλες τέσσερις θα προκύψουν από τους αγώνες που θα γίνουν -και οι οποίοι θα είναι μονοί- ανάμεσα σε αυτές που θα τερματίσουν από την 5η ως τη 12η θέση.

Η κλήρωση έβγαλε και ντέρμπι, καθώς την 4η αγωνιστική ο ΠΑΟΚ θα υποδεχθεί την ΑΕΚ και ο Παναθηναϊκός τον Άρη, ενώ για την 5η αγωνιστική οι «πράσινοι» θα αντιμετωπίσουν τον Ολυμπιακό στο Καραϊσκάκη.

Αναλυτικά το πρόγραμμα

1η αγωνιστική (1-3 Σεπτεμβρίου)

ΑΕΛ – Ολυμπιακός

Παναθηναϊκός – Νίκη Βόλου

Πανσερραϊκός – Ατρόμητος Αθηνών

Βόλος – Καλαμάτα

ΠΑΟΚ – ΟΦΗ

Μαρκό – Κηφισιά

Νέστος Χρυσούπολης – ΑΕΚ

2η αγωνιστική (8-10 Σεπτεμβρίου)

ΑΕΚ – Πανσερραϊκός

Λεβαδειακός – Άρης

Ολυμπιακός – Βολος Elabet

ΟΦΗ – Νέστος Χρυσούπολης

3η αγωνιστική (15-17 Σεπτεμβρίου)

Άρης – Μαρκό

Καλαμάτα – ΑΕΛ

Κηφισιά – Παναθηναϊκός

Ατρόμητος Αθηνών – ΠΑΟΚ

Νίκη Βόλου – Λεβαδειακός

4η αγωνιστική (27-29 Οκτωβρίου)

Λεβαδειακός – Κηφισιά

Παναθηναϊκός – Άρης

ΠΑΟΚ – ΑΕΚ

ΑΕΛ – ΟΦΗ

Βολος – Ατρόμητος Αθηνών

Μαρκό – Ολυμπιακός

Νέστος Χρυσούπολης – Καλαμάτα

Πανσερραϊκός – Νίκη Βόλου

5η αγωνιστική (1-3 Δεκεμβρίου)

ΑΕΚ – Λεβαδειακός

Άρης – Πανσερραϊκός

Ατρόμητος Αθηνών – Νέστος Χρυσούπολης

Καλαμάτα – ΠΑΟΚ

Κηφισιά – ΑΕΛ

Νίκη Βόλου – Μαρκό

Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός

ΟΦΗ – Βολος

Play off για τις ομάδες που θα τερματίσουν στις θέσεις 5-12

22-23 Δεκεμβρίου

Προημιτελικοί

12-13-14 Ιανουαρίου

Ημιτελικοί

Πρώτο ματς: 2-3-4 Φεβρουαρίου

Ρεβάνς: 9-10-11 Φεβρουαρίου

Τελικός

22 Μαΐου