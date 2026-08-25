Εξελίξεις υπάρχουν στην υπόθεση της εξαφάνισης της μεταφράστριας στην Αρτέμιδα, καθώς η γυναίκα έχει γιο και μάλιστα 33 ετών στην Κίνα.

Το Live News βρήκε τον γιο της Γιου Τινγκ, ύπαρξη του οποίου γνώριζε ο Έλληνας σύζυγός της – σύμφωνα με τον δικηγόρο του Τάσο Ντούγκα.

«Από τότε που σταμάτησε η επικοινωνία με τη μαμά μου, ειδικά εγώ, αλλά και όλη η οικογένειά μας ανησυχούμε πολύ. Εμείς δεν μπορούμε να πάμε στην Ελλάδα, ούτε να τη βρούμε. Από τότε που χάθηκε η επαφή μαζί της, όλη η οικογένειά μας ανησυχεί πολύ», είπε ο 33χρονος στην εκπομπή του Mega.

«Η τελευταία φορά που επικοινώνησα με τη μαμά μου ήταν στις 10 Μαΐου. Τότε μου απαντούσε ακόμα στο WeChat. Όλα ήταν πολύ φυσιολογικά. Δεν είχε αναφέρει ποτέ τίποτα για επικίνδυνα πράγματα ή επικίνδυνους ανθρώπους. Τώρα ανησυχούμε πολύ. Ελπίζω η ελληνική αστυνομία και η κυβέρνηση να βοηθήσουν την οικογένειά μου να βρούμε τη μαμά μου», είπε στη συνέχεια.

Ταξίδι «αστραπή» στην Κίνα

Στις δηλώσεις που παραχώρησε στο Live News ο 33χρονος Γουάν αποκάλυψε ένα ταξίδι «αστραπή» που είχε κάνει η Γιου Τινγκ στην Κίνα λίγο διάστημα πριν εξαφανιστεί. Ήταν και η τελευταία φορά που την είδε από κοντά.

«Ήρθε στην Κίνα για δουλειά τον Μάρτιο και συναντηθήκαμε μια φορά. Είχε έρθει με τον εργοδότη της από την Ελλάδα για να δουλέψει ως μεταφράστρια. Πήγε πρώτα στο Πεκίνο και μετά συναντηθήκαμε στο Τζινίνγκ του Σαντόνγκ. Μείναμε μαζί μόνο ένα βράδυ και την επόμενη μέρα εγώ έφυγα».

Ο Γουάν μεγάλωσε με τους παππούδες πίσω στην Κίνα καθώς, όπως λέει, όταν η Τινγκ έφυγε για Ελλάδα εκείνος ήταν ακόμη έφηβος. Έκτοτε την έβλεπε όταν εκείνη ταξίδευε στην Κίνα και μιλούσαν διαδικτυακά δύο φορές τον μήνα μέσω της κινέζικης εφαρμογής WeChat.

«Η επικοινωνία μου με τη μαμά μου είναι καθαρά συναισθηματική. Συνήθως επικοινωνούμε μία ή δύο φορές το μήνα. Δεν συζητάμε για θέματα που αφορούν τη δουλειά. Αυτή έχει τη δουλειά της, εγώ έχω τη ζωή μου, δεν συζητάμε για θέματα που αφορούν τη δουλειά. Άλλωστε, δεν έχω πάει ποτέ στην Ελλάδα, οπότε δεν ξέρω».

Σε κάποιες από αυτές τις βιντεοκλήσεις είχε δει και τον Έλληνα σύζυγο της μητέρας του χωρίς ωστόσο να έχουν ιδιαίτερες επαφές.

«Δεν μιλάμε την ίδια γλώσσα με τον σύζυγό της, αλλά έχει τύχει να τον δω σε βιντεοκλήση. Αν η μαμά μου είναι στο σπίτι και κάνουμε βιντεοκλήση, αν τυχαίνει να είναι δίπλα, λέμε μόνο ένα απλό γεια. Και τώρα δηλαδή, μετά την εξαφάνιση μιλάει μόνο με τη θεία μου, την αδελφή της μαμάς μου».

«Το πρώτο που σκέφτηκα ήταν η απαγωγή»

Παρότι η επικοινωνία με τη μητέρα του δεν ήταν συχνή, ο 33χρονος επιμένει πως η μητέρα του ποτέ δεν θα εξαφανιζόταν κατά αυτόν τον τρόπο. Αυτό που σκέφτομαι είναι πως πρόκειται για απαγωγή λέει και συγκλονίζει.

«Πιστεύω ότι πρόκειται για απαγωγή, να την απήγαγαν περιθωριακοί ή παράνομοι. Γιατί η μητέρα μου δεν θα σταματούσε να δίνει σημεία ζωής, δεν θα σταματούσε να επικοινωνεί μαζί μας. Δεν το έχει κάνει ποτέ. Ακόμη κι αν υπήρχαν προσωπικοί λόγοι, δεν θα έκοβε την επικοινωνία μαζί μας. Ό,τι κι αν συνέβαινε θα μας το έλεγε. Τώρα που ξαφνικά χάθηκε η επαφή, το μόνο που μπορεί να το προκάλεσε είναι εξωτερικοί παράγοντες».

Ο γιος υποστηρίζει πως η Γιου Τινγκ ουδέποτε είχε εκφράσει την επιθυμία της να επιστρέψει στην Κίνα. Ήταν παντρεμένη πολλά χρόνια στην Ελλάδα, λάτρευε τη δουλειά της και είχε φτιάξει την καθημερινότητά της.

«Γνώριζα ότι της χρωστούσαν μεγάλα χρηματικά ποσά αλλά δεν είχα ακούσει ποτέ για προστριβές», συμπληρώνει.

«Υπάρχουν άνθρωποι που χρωστούν πολλά χρήματα στη μητέρα μου. Τα πρώτα χρόνια όταν δούλευε στις πωλήσεις, κάποιοι την εξαπάτησαν και της χρωστούσαν χρήματα».

Το χρονικό

Υπενθυμίζεται ότι η Γιου Τινγκ, η 50χρονη Κινέζα μεταφράστρια και μεσίτρια που διέμενε στην Αρτέμιδα, αγνοείται από το πρωί της 20ης Μαΐου 2026, με τις έρευνες των Αρχών να βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη καθώς συμπληρώνονται τρεις μήνες χωρίς ίχνος της.

Η υπόθεση αντιμετωπίζεται με μεγάλη σοβαρότητα από την Ελληνική Αστυνομία, με το Τμήμα Ανθρωποκτονιών να έχει αναλάβει τη διερεύνηση κατόπιν εισαγγελικής παρέμβασης, ενώ ο σύζυγός της έχει καταθέσει μήνυση για αρπαγή και ανθρωποκτονία.