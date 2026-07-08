Συνεχίζονται οι έρευνες για την Κινέζα μεταφράστρια που εξαφανίστηκε από την Αρτέμιδα, με πληροφορίες να αναφέρουν ότι η γυναίκα ενδεχομένως συνδεόταν με την οικογένεια των Ρομά με το ελικοδρόμιο που κατηγορήθηκαν για απάτη με χρυσές λίρες.

Ο Γιώργος Καλλιακμάνης, επικαλούμενος συγκεκριμένες πληροφορίες, είπε στο Live News ότι το 2025 η Γιου Τινγκ συναντήθηκε με μέλη της οικογένειας περίπου στις 23 με 25 Ιουνίου.

Η συνάντηση φέρεται να πραγματοποιήθηκε σε μαγαζί στη Βούλα και αφορούσε δουλειά ύψους 1 εκατομμυρίου ευρώ.

Τότε, φέρεται να εμφανίστηκαν κάποιοι Κινέζοι που ήθελαν να αγοράσουν ακίνητη περιουσία και τα μέλη της οικογένειας Ρομά προσφέρθηκαν να πουλήσουν κάτι αντίστοιχο.

Επίσης, εκείνη την περίοδο φέρεται γυναίκα από τη συγκεκριμένη οικογένεια να σχολίασε φωτογραφία που δημοσίευσε η Γιου Τινγκ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ο σύζυγος της εξαφανισμένης μεταφράστριας δήλωσε στην εκπομπή του Mega ότι δεν γνωρίζει να έγινε τέτοια συνάντηση, αναφέροντας: «Δεν γνωρίζω κάτι σχετικά με αυτό. Ξέρω ότι είναι ένα μεγάλο σόι από τσιγγάνους… Πολλές φορές με κάποιους που συναντούσε δεν τους γνώριζε καλά. Μπορεί να μην είχαν παρουσιαστεί με το αληθινό τους όνομα».