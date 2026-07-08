Το πρώτο μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα κολύμβησης εφήβων/νεανίδων πανηγυρίζει η Ελλάδα, καθώς ο Γιώργος Κάλανδρος πήρε τη 2η θέση στον τελικό των 200μ. πεταλούδα.

Ο 17χρονος Έλληνας αθλητής δεν άρχισε καλά την κούρσα καθώς ήταν στην 6η θέση, με ένα εντυπωσιακό τελευταίο 50άρι όμως κατέβηκε να ανέβει στη 2η και να κατακτήσει το ασημένιο μετάλλιο, πρώτο για την Ελλάδα στη φετινή διοργάνωση και στο συγκεκριμένο αγώνισμα, μετά τους δύο συνεχόμενους τίτλους του Γιάννη Δρυμωνάκου, στις αρχές του 21ου αιώνα.

Το χρυσό μετάλλιο πήρε ο Ντάβιντ Άνταλ από την Ουγγαρία με χρόνο 1:57.40 ενώ πίσω από τον Καλάνδρο που έκανε 1:58.77, στην 3η θέση, τερμάτισε ο Ματέο Γκρεγκόρ-Καρμασό από τη Γαλλία με χρόνο 1:58.79 και ακολούθησαν οι Πάολο Μπενσμαπέρ (1:58.84) και Στέφανο Μόνιο (1:59.73).

Στην 5η θέση ο Ντούμας στα 50μ. πρόσθιο

Από εκεί και πέρα, ο Βαγγέλης Ντούμας χρειαζόταν να βελτιώσει -και μάλιστα αρκετά- το δικό του πανελλήνιο ρεκόρ εφήβων (27.59), προκειμένου να διεκδικήσει μετάλλιο στον τελικό των 50μ. πρόσθιο, αλλά δεν τα κατάφερε.

Με χρόνο 27.76, ελαφρά χειρότερο από τις χθεσινές του κούρσες σε προκριματικό και ημιτελικό, ο 18χρονος πρωταθλητής του Ολυμπιακού κατέλαβε την πέμπτη θέση στον τελικό και πλέον στρέφει την προσοχή του στα άλλα δύο αγωνίσματα του προσθίου, στα οποία είναι καλύτερος.

Νικητής αναδείχθηκε ο Βρετανός Μαξ Μόργκαν με 27.26 και ακολούθησαν ο Τσέχος Γιαν Φόλτιν με 27.29 και ο Γερμανός Λουίς Χόφμαν με 27.34.