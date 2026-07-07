Ανατροπή φαίνεται να καταγράφεται στην υπόθεση του θανάτου της 54χρονης γυναίκας και του γιου της, οι οποίοι εντοπίστηκαν νεκροί μέσα στο σπίτι τους στο Αίγιο, καθώς τα νεότερα στοιχεία από την ιατροδικαστική διερεύνηση οδηγούν τις Αρχές στην εξέταση ενός διαφορετικού σεναρίου.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Βασίλη Λαμπρόπουλου, αστυνομικού συντάκτη των εφημερίδων «ΤΟ ΒΗΜΑ» και «ΤΑ ΝΕΑ» που μίλησε στο Live News, οι ερευνητές που μελετούν τον φάκελο της υπόθεσης και τα ευρήματα της νεκροψίας εκτιμούν ότι, μέχρι στιγμής, δεν μπορεί να διατυπωθεί ασφαλές συμπέρασμα για την εμπλοκή τρίτου προσώπου στους θανάτους της μητέρας και του γιου.

Με βάση τα μέχρι τώρα στοιχεία, οι Αρχές εξετάζουν πλέον σοβαρά το ενδεχόμενο η 54χρονη να σκότωσε τον γιο της και στη συνέχεια να έβαλε τέλος στη ζωή της.

Καθοριστικό ρόλο στην αλλαγή της κατεύθυνσης της έρευνας φαίνεται να παίζουν τα ευρήματα από τη νεκροψία, καθώς στις φωτογραφίες δεν προκύπτει, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, το τραύμα στην πλάτη της γυναίκας που αρχικά είχε εκτιμηθεί ότι υπήρχε και θεωρούνταν ένδειξη πιθανής επίθεσης από τρίτο άτομο.

Παράλληλα, τα τραύματα που εντοπίστηκαν στον καρπό της 54χρονης αξιολογούνται πλέον ως επιφανειακές αμυχές, οι οποίες, σύμφωνα με τις Αρχές, έχουν καταγραφεί και σε άλλες περιπτώσεις αυτοχειρίας ως λεγόμενα «δοκιμαστικά τραύματα», πριν από τον αυτοτραυματισμό.

Στο μικροσκόπιο η αρχική ιατροδικαστική εκτίμηση

Την ίδια ώρα, στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκεται και η αρχική ιατροδικαστική αξιολόγηση της υπόθεσης.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο ιατροδικαστής της Πάτρας που είχε διαπιστώσει αρχικά ότι η 54χρονη έφερε τραύμα και στην πλάτη ελέγχεται από τις αρμόδιες Αρχές, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν η εξέταση της σορού και τα συμπεράσματα που εξήχθησαν ήταν πλήρη και ορθά.

Όπως επισημαίνεται, ο συγκεκριμένος ιατροδικαστής είχε απασχολήσει και στο παρελθόν τις Αρχές, καθώς είχε βρεθεί αντιμέτωπος με πειθαρχική διαδικασία στο πλαίσιο άλλης σοβαρής ποινικής υπόθεσης. Παρά την εξέλιξη εκείνη, παρέμεινε προϊστάμενος της Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας Πατρών.

Οι έρευνες συνεχίζονται, με τις Αρχές να αναμένουν τα τελικά πορίσματα των εργαστηριακών εξετάσεων και της ιατροδικαστικής διερεύνησης, τα οποία αναμένεται να ρίξουν φως στις ακριβείς συνθήκες της διπλής τραγωδίας στο Αίγιο.