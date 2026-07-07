Σφοδρές αντιδράσεις και κατηγορίες για μεροληπτική στάση των δικαστικών αρχών πυροδότησε η απόφαση που εξέδωσε το δικαστήριο, απορρίπτοντας οριστικά τις αγωγές του πρίγκιπας Χάρι και άλλων επωνύμων κατά της Associated Newspapers.

Σε μια κοινή ανακοίνωση με τη βαρόνη Ντορίν Λόρενς, η πλευρά των θυμάτων εξαπέλυσε ευθεία επίθεση στο σκεπτικό των δικαστών, κάνοντας λόγο για μια μεθόδευση που στερείται κοινής λογικής και έρχεται σε πλήρη αντίθεση με τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν στη διαδικασία.

Οι καταγγελίες για υποκλοπές ιατρικών δεδομένων και πτήσεων

Οι ενάγοντες εστιάζουν σε συγκεκριμένα περιστατικά παράνομης δράσης των μέσων ενημέρωσης, τα οποία, όπως υποστηρίζουν, προσπεράστηκαν αδικαιολόγητα από την έδρα κατά την έκδοση της ετυμηγορίας.

«Όταν το Δικαστήριο λέει ότι δεν υπάρχουν επαρκή αποδεικτικά στοιχεία για αδικοπραγία, παρά το γεγονός ότι τα έγγραφα δείχνουν το αντίθετο, τότε αναρωτιέται κανείς πώς θα μπορούσε ποτέ να επιτευχθεί δικαιοσύνη.

Δεν χρειάζεται να κοιτάξει κανείς πιο μακριά από τότε που ένας ιδιωτικός ντετέκτιβ που χρησιμοποιούσε η Mail παραδέχτηκε στην πραγματικότητα σε μαγνητοταινία ότι είχε αποσπάσει παράνομα πληροφορίες (blagged) από τη βαρόνη Λόρενς, ή όταν μια δημοσιογράφος κατέγραψε το όνομα των ιδιωτικών ντετέκτιβ που χρησιμοποίησε για να μάθει εξαιρετικά ευαίσθητες ιατρικές πληροφορίες (τις οποίες ακόμη και η Mail ανησυχούσε υπερβολικά για να δημοσιεύσει) ή όταν ένας άλλος ιδιωτικός ντετέκτιβ έστειλε email σε έναν από τους δημοσιογράφους με τον πραγματικό αριθμό θέσης και τα στοιχεία έκδοσης εισιτηρίων της British Airways για ένα νεαρό κορίτσι που απλώς επισκεπτόταν το αγόρι της, με αντάλλαγμα μια πληρωμή», σημειώνεται χαρακτηριστικά στην ανακοίνωση.

Η πλευρά του Δούκα του Σάσεξ καταγγέλλει ανοιχτά την άνιση μεταχείριση, τονίζοντας τη διαφορά αντιμετώπισης μεταξύ των δύο πλευρών:

«Αισθάνεται κανείς εδώ ότι υπάρχει ένας κανόνας για τις εφημερίδες και ένας άλλος για τους ενάγοντες. Ενώ οι ενάγοντες παρουσίασαν στοιχεία, οι δημοσιογράφοι της Mail προέβησαν απλώς σε αρνήσεις και το Δικαστήριο επέλεξε άκριτα να τους πιστέψει, ακόμη και μπροστά σε ασυνέπειες, αντιφάσεις και κραυγαλέα ψεύδη που ήταν προφανή σε ουδέτερους παρατηρητές στο Δικαστήριο όταν συγκρίνονταν με τα έγγραφα.

Αισθάνεται κανείς εδώ ότι υπάρχει ένας κανόνας για τις εφημερίδες και ένας άλλος για τους ενάγοντες. Παρουσιάσαμε στο Δικαστήριο στοιχεία τα οποία πιστεύαμε ότι ήταν πειστικά τότε και παραμένουν και τώρα. Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τη νομική μας ομάδα για όλη τη σκληρή δουλειά της και όλους τους μάρτυρες που ήταν αρκετά γενναίοι ώστε να βγουν μπροστά στην επιδίωξη της δικαιοσύνης».

Η ανατροπή των προηγούμενων δικαστικών αποφάσεων

Το κείμενο της δήλωσης στέκεται ιδιαίτερα στην πλήρη αλλαγή γραμμής της δικαιοσύνης σε σχέση με παλαιότερες αντίστοιχες υποθέσεις, αφήνοντας σαφείς αιχμές για το πρόσωπο του δικαστή που χειρίστηκε την τωρινή υπόθεση.

«Ήρθαμε στο Δικαστήριο αναζητώντας δικαιοσύνη και απόδοση ευθυνών. Αλλά δεν λάβαμε τίποτα από τα δύο. Αυτή η απόφαση αντιπροσωπεύει μια πλήρη ανατροπή της θέσης που είχαν λάβει προηγούμενοι δικαστές σε σχέση με τις καταγγελίες για υποκλοπές, οι οποίες είχαν εκδικαστεί επιτυχώς τόσο κατά της News Group Newspapers όσο και κατά της Mirror Group Newspapers (οι οποίες εκπροσωπούνταν, εκείνη την εποχή, από τον δικαστή που έλαβε αυτή την απόφαση).

Γενικά ευρήματα σχετικά με διάφορους ιδιωτικούς ντετέκτιβ, τα οποία κρίθηκαν από τα δικαστήρια σε αυτές τις παράλληλες προσφυγές ότι είχαν αναπτύξει παράνομη δραστηριότητα την ίδια ακριβώς περίοδο σε σχέση με παρόμοιες ιστορίες και γνωστά πρόσωπα, αγνοήθηκαν παντελώς.

Το γεγονός ότι αυτό το Δικαστήριο επέλεξε να τις απορρίψει αντιπροσωπεύει μια ασυνέπεια που είναι δύσκολο να κατανοηθεί ή να συμβαδίσει με την κοινή λογική, ή με τα ίδια τα αποδεικτικά στοιχεία που ακούστηκαν μέσα στην αίθουσα του δικαστηρίου.

Είναι μια ολοκληρωτική και προφανής συγκάλυψη, αλλά δυστυχώς όχι εντελώς απροσδόκητη. Ωστόσο, η έκταση στην οποία έφτασε το Δικαστήριο για να απαλλάξει τη Mail είναι τόσο σοκαριστική όσο και εντελώς αδικαιολόγητη».

Τι διεκδικούσαν ο σερ Έλτον Τζον και ο Δούκας του Σάσεξ

Ο δικαστικός αγώνας είχε ξεκινήσει με πρωτοβουλία του πρίγκιπα Χάρι, του σερ Έλτον Τζον και άλλων γνωστών προσωπικοτήτων, οι οποίοι στράφηκαν νομικά εναντίον της εκδοτικής εταιρείας Associated Newspapers, στην οποία ανήκει η Daily Mail.

Το αντικείμενο της αγωγής αφορούσε τη συστηματική και παράνομη συγκέντρωση προσωπικών δεδομένων με σκοπό τη δημιουργία αποκλειστικών δημοσιευμάτων. Οι κατηγορίες περιλάμβαναν τη χρήση παράνομων μεθόδων, όπως οι τηλεφωνικές παρακολουθήσεις και η εξαπάτηση δημόσιων και ιδιωτικών φορέων για την υποκλοπή απορρήτων αρχείων.