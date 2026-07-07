Η Αργεντινή πήρε την πρόκριση για τους προημιτελικούς του Μουντιάλ 2026 νικώντας με 3-2 την Αργεντινή έχοντας κάνει απίθανη ανατροπή, με τον Λιονέλ Μέσι να ξεσπάσει σε κλάματα μετά το τέλος του ματς.

Η παγκόσμια πρωταθλήτρια ήταν, φυσικά, το φαβορί για τη νίκη, από νωρίς όμως έμεινε πίσω στο σκορ και ο αρχηγός της έβλεπε τα πάντα να πάνε στραβά: Έχασε πέναλτι, είχε δοκάρι σε εκτέλεση φάουλ και τελικά μέχρι το 79′ το σκορ ήταν 0-2.

Όλα έδειχναν, επομένως, ότι η Αλμπισελέστε θα αποκλειόταν και αυτό θα ήταν το τελευταίο παιχνίδι του Μέσι σε Παγκόσμιο Κύπελλο, στο τέλος όμως έγιναν τρελά πράγματα, με την ομάδα του Λιονέλ Σκαλόνι να κάνει απίστευτη ανατροπή από το 79′ μέχρι το 92′, μετατρέποντας το σκορ σε 3-2.

Έτσι, ήρθε μια απίθανη, έτσι όπως είχαν εξελιχθεί τα πράγματα, πρόκριση, με τον Μέσι να λυγίζει αμέσως μετά τη λήξη και να ξεσπάσει σε κλάματα, δείχνοντας με αυτόν τον τρόπο τη μεγάλη ένταση που επικρατούσε.