Κάμερα ασφαλείας κατέγραψε την τρομακτική στιγμή που μέρος της οροφής ενός καταστήματος BJ’s στο Νιου Τζέρσεϊ κατέρρευσε, έπειτα από καταρρακτώδη βροχή, όπως αναφέρει το δημοσίευμα της Daily Mail.

Η κατάρρευση σημειώθηκε περίπου στις 11:15 το πρωί της Δευτέρας στο Ocean Township, στην περιοχή Jersey Shore, σύμφωνα με το γραφείο του σερίφη της κομητείας Μόνμουθ. Η περιοχή εκείνη την ώρα βρισκόταν αντιμέτωπη με έντονες βροχοπτώσεις και σοβαρές πλημμύρες. Συνολικά 27 άνθρωποι, μεταξύ των οποίων εργαζόμενοι και πελάτες, βρίσκονταν μέσα στο BJ’s τη στιγμή της κατάρρευσης. Σύμφωνα με τις αρχές, κανείς δεν τραυματίστηκε.

Δύο άτομα εγκλωβίστηκαν μερικώς, αλλά κατάφεραν να απελευθερωθούν μόνα τους, χωρίς τη βοήθεια των διασωστών. Το βίντεο από τις κάμερες ασφαλείας, το οποίο έγινε viral στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, δείχνει πελάτες να κινούνται ήρεμα στους διαδρόμους του καταστήματος λίγες στιγμές πριν η οροφή καταρρεύσει ξαφνικά. Στα πλάνα φαίνονται συντρίμμια να πέφτουν σχηματίζοντας έναν μεγάλο σωρό, ενώ νερό εισβάλλει με ορμή στο κατάστημα και παρασύρει τραπέζια και καρότσια αγορών.

Ένας ηλικιωμένος άνδρας φαίνεται να χτυπάει και να παρασύρεται προς τα εμπρός από ένα τραπέζι, ωστόσο παρέμεινε όρθιος και, σύμφωνα με τις αναφορές, δεν τραυματίστηκε. «Ήμασταν τυχεροί. Αν έχετε δει τα βίντεο από μέσα, υπήρχαν κάποιοι πολύ τυχεροί άνθρωποι εκεί», δήλωσε στο NBC News ο σερίφης της κομητείας Μόνμουθ, Σον Γκόλντεν.

Οι αρχές ανέφεραν ότι η ομάδα Έρευνας και Διάσωσης της κομητείας Μόνμουθ πραγματοποίησε πλήρη έλεγχο στο κτίριο, ενώ δεύτερη έρευνα με drone του γραφείου του σερίφη και μονάδες με ειδικά εκπαιδευμένους σκύλους επιβεβαίωσε ότι δεν υπήρχαν εγκλωβισμένοι ή τραυματίες.

Στην επιχείρηση συμμετείχαν πολλές υπηρεσίες, ανάμεσά τους το γραφείο του σερίφη, η MedStar, η ομάδα Έρευνας και Διάσωσης, η αστυνομία του Ocean Township και πυροσβεστικές υπηρεσίες. «Περίπου το 20% της οροφής στη δυτική πλευρά του κτιρίου κατέρρευσε και το νερό έμπαινε ασταμάτητα», δήλωσε στο News12 New Jersey ο αρχηγός της αστυνομίας του Ocean Township, Μάικλ Σορέντιον.

Ο Κεν Καλάντα, που βρισκόταν μέσα αγοράζοντας απορρυπαντικό, περιέγραψε έναν «εκκωφαντικό θόρυβο» που έκανε τα αυτιά του να βουίζουν. «Υπήρχαν φωνές, πολλοί ούρλιαζαν», είπε, προσθέτοντας ότι έφυγε γρήγορα φοβούμενος πως θα κατέρρεε και η υπόλοιπη οροφή.

Το BJ’s θα παραμείνει κλειστό επ’ αόριστον μέχρι να ολοκληρωθεί ο έλεγχος από μηχανικό, ώστε να διαπιστωθεί αν το κτίριο μπορεί να επισκευαστεί ή πρέπει να κατεδαφιστεί.

Ο σερίφης Γκόλντεν τόνισε πως το περιστατικό δείχνει πόσο γρήγορα τα ακραία καιρικά φαινόμενα μπορούν να δημιουργήσουν επικίνδυνες και απρόβλεπτες συνθήκες, ευχαριστώντας όλους τους διασώστες για την άμεση ανταπόκρισή τους.