Η πρωθυπουργός της Δανίας, Μέτε Φρεντέρικσεν, δήλωσε σήμερα ότι αναμένει από τους συμμάχους της χώρας της στο ΝΑΤΟ να σεβαστούν την εθνική κυριαρχία της και να αποδεχτούν ότι «η Γροιλανδία δεν πωλείται».



Η Φρεντέρικσεν έκανε αυτή τη δήλωση από την Άγκυρα όπου βρίσκεται για τη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ, λίγες ώρες αφού ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ επανέλαβε την επιθυμία του να θέσει υπό τον έλεγχο της Ουάσιγκτον τη Γροιλανδία, ένα ημιαυτόνομο νησί της Αρκτικής που ανήκει στη Δανία.



Η νέα αυτή τροπή αναζωπυρώνει μια παλαιότερη διπλωματική αντιπαράθεση, με φόντο τη στρατηγική σημασία της Αρκτικής.



Η Κοπεγχάγη ξεκαθαρίζει σε όλους τους τόνους πως ζητήματα εδαφικής κυριαρχίας δεν μπαίνουν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, με την πρωθυπουργό της χώρας να βάζει οριστικό «φρένο» στις βλέψεις του Αμερικανού προέδρου, την ώρα που οι ηγέτες της Συμμαχίας συνεδριάζουν στην Τουρκία, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.