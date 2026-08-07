Ο Έλον Μασκ ετοιμάζεται να κατασκευάσει στο Τέξας ένα γιγαντιαίο έργο που φιλοδοξεί να γίνει το μεγαλύτερο κτίριο στον κόσμο. Η Tesla και η SpaceX επιβεβαίωσαν ότι το Terafab, ένα κοινό εργοστάσιο ημιαγωγών, θα ανεγερθεί στην κομητεία Grimes, κοντά στο Χιούστον, με την πρώτη φάση να κοστολογείται στα 16,8 δισ. δολάρια.

Το συγκρότημα σχεδιάζεται να ξεπεράσει τα 100 εκατ. τετραγωνικά πόδια, μέγεθος πάνω από πέντε φορές μεγαλύτερο από το New Century Global Center στην Κίνα, που σήμερα θεωρείται το μεγαλύτερο κτίριο στον κόσμο. Θα ξεπερνά επίσης κατά πολύ το Πεντάγωνο, το Apple Park και το Mall of America.



Ο Μασκ χαρακτήρισε το Terafab «το μεγαλύτερο και ακριβότερο κτίριο στη γη.» Σε άλλη ανάρτησή του έγραψε «Θα είναι εκθαμβωτικά όμορφο» και πρόσθεσε «Στοχεύουμε να χτίσουμε μια πόλη Sci-fi.»

Η Tesla υποστηρίζει ότι το έργο απαντά σε κρίσιμο πρόβλημα επάρκειας ημιαγωγών. «Τόσο η Tesla όσο και η SpaceX θα χρειαστούν πολύ περισσότερα τσιπ από όσα μπορεί να καλύψει η σημερινή και η μελλοντική παγκόσμια παραγωγή», ανέφερε η εταιρεία, θέτοντας ως στόχο την «παραγωγή υπολογιστικής ισχύος άνω του 1 τεραβάτ ετησίως».



Στο Terafab θα γίνονται παραγωγή logic chips και μνημών, συσκευασία και δοκιμές κάτω από την ίδια στέγη. Η SpaceX σημειώνει ότι: «Η εγκατάσταση θα είναι μια προηγμένη μονάδα παραγωγής ημιαγωγών, η οποία θα γεφυρώσει το χάσμα μεταξύ της τρέχουσας παγκόσμιας προσφοράς τσιπ και της μελλοντικής ζήτησης για υπολογιστική ισχύ.»

Τα chips θα προορίζονται, μεταξύ άλλων, για τα ρομπότ Optimus της Tesla, τα αυτόνομα Cybercabs και τα διαστημικά data centers της SpaceX. Αναμένονται τουλάχιστον 3.000 θέσεις εργασίας.



Η συνολική επένδυση μπορεί να φτάσει έως και τα 119 δισ. δολάρια. Το συγκρότημα θα κατασκευαστεί στην περιοχή του Gibbons Creek Reservoir, με τη SpaceX να δηλώνει ότι θα αντλεί νερό από τη δεξαμενή και όχι από υπόγεια αποθέματα.



Την ίδια ώρα, κάτοικοι της κομητείας Grimes αντιδρούν για τα φορολογικά κίνητρα και την έλλειψη διαφάνειας. Η πολιτεία του Τέξας έχει ήδη εγκρίνει επιχορήγηση 30 εκατ. δολαρίων προς τη SpaceX για το έργο.