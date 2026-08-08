Η Γροιλανδία βρίσκεται μπροστά σε μια νέα δύσκολη απόφαση, καθώς μια αμερικανική εταιρεία πετρελαίου έχει ήδη μεταφέρει εξοπλισμό σε απομακρυσμένη περιοχή της, ενώ η διαδικασία για την επίσημη αδειοδότηση των γεωτρήσεων δεν έχει ολοκληρωθεί.

Η Greenland Energy, εταιρεία με έδρα το Τέξας, θέλει να αναζητήσει πετρέλαιο στο Jameson Land, περιοχή όπου εκτιμά ότι μπορεί να υπάρχουν κοιτάσματα αργού αξίας έως και 1 τρισεκατομμυρίου δολαρίων. Το σχέδιο έχει ιδιαίτερο βάρος λόγω και των στενών συνδέσεων στελεχών της εταιρείας με πολιτικούς και πρόσωπα που βρίσκονται κοντά στον Ντόναλντ Τραμπ.

Η μεταφορά του εξοπλισμού στην ακτή προκάλεσε την αντίδραση των αρχών της Γροιλανδίας, όπως αναφέρει ο Guardian. Σε ανακοίνωσή της, η κυβέρνηση ξεκαθάρισε ότι δεν είχε εγκρίνει τη συγκεκριμένη ενέργεια και έστειλε «ισχυρή προειδοποίηση» προς την εταιρεία.

«Όλα τα μελλοντικά ζητήματα που αφορούν την εφοδιαστική υποστήριξη πρέπει να γνωστοποιούνται και να εγκρίνονται από την αρμόδια αρχή για τους ορυκτούς πόρους, πριν πραγματοποιηθούν», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Το πετρέλαιο που μπορεί να κρύβεται στο Jameson Land

Η Greenland Energy ιδρύθηκε στο Τέξας το 2025 και έχει παρουσιάσει ένα φιλόδοξο σχέδιο για την περιοχή Jameson Land. Η εταιρεία έχει υπολογίσει ότι ενδέχεται να υπάρχουν εκεί τεράστιες ποσότητες αργού και έχει προϋπολογίσει περίπου 60 εκατομμύρια δολάρια για την αρχική φάση των ερευνών.

Αρχικά προβλέπονταν δύο γεωτρήσεις, όμως η εταιρεία ενημέρωσε στη συνέχεια τους μετόχους της ότι, σε πρώτη φάση, θα πραγματοποιηθεί μία.

Το εγχείρημα συνδέεται με τη βρετανική 80 Mile, η οποία είχε εξασφαλίσει δικαιώματα εξερεύνησης στην περιοχή πριν η Γροιλανδία σταματήσει, το 2021, την έκδοση νέων αδειών για πετρελαϊκές έρευνες για περιβαλλοντικούς λόγους.

Με βάση τα εταιρικά έγγραφα, η Greenland Energy πρόκειται να χρηματοδοτήσει την εξερεύνηση και να αποκτήσει πλειοψηφική συμμετοχή στο project. Για την έναρξη των γεωτρήσεων, όμως, απαιτείται η έγκριση των αρμόδιων αρχών.

Η εταιρεία έχει ήδη επενδύσει και στην επικοινωνιακή πλευρά του εγχειρήματος. Ανέθεσε στον Phil McGraw, γνωστό ως Dr Phil, την παραγωγή σειράς ντοκιμαντέρ που, σύμφωνα με την ίδια, θα «καταγράψει την αποστολή αυτών των σύγχρονων κυνηγών πετρελαίου».

Οι σχέσεις με τον Τραμπ και το Golden Dome

Το σχέδιο αποκτά ακόμη μεγαλύτερο ενδιαφέρον εξαιτίας των προσώπων που συνδέονται με την εταιρεία.

Στο διοικητικό συμβούλιο της Greenland Energy βρίσκεται βετεράνος του αμερικανικού Πολεμικού Ναυτικού, ο οποίος εργάζεται στο Golden Dome, το φιλόδοξο πρόγραμμα αντιπυραυλικής άμυνας που προωθεί ο Τραμπ.

Ο Αμερικανός πρόεδρος έχει επανειλημμένα υποστηρίξει ότι η απόκτηση του ελέγχου της Γροιλανδίας είναι «ζωτικής σημασίας» για τις ΗΠΑ, συνδέοντας το ζήτημα με την αμερικανική ασφάλεια και τη στρατηγική θέση της αρκτικής περιοχής.

Ο Larry Swets, πρόεδρος της Greenland Energy και σημαντικός μέτοχος της εταιρείας, έχει επιχειρήσει να διαχωρίσει το πετρελαϊκό εγχείρημα από τις αμερικανικές επιδιώξεις για τη Γροιλανδία.

Όπως έχει δηλώσει, το συγκεκριμένο project «δεν σχετίζεται με την αμερικανική προσάρτηση».

Την ίδια ώρα, η εταιρεία είχε δημιουργήσει σύγχυση σχετικά με το εάν διέθετε άδεια για τη μεταφορά του εξοπλισμού. Σε συνάντηση με κατοίκους του Jameson Land τον Ιούνιο, εκπρόσωπός της υποστήριξε ότι υπήρχε σχετική έγκριση, κάτι που δεν ίσχυε.

Ο Swets σχολίασε αργότερα:

«Ο ενθουσιασμός μας για το έργο μάς οδήγησε να επικοινωνήσουμε με έναν τρόπο που δημιούργησε σύγχυση».

Η φορτηγίδα με τα κοντέινερ

Το ζήτημα πήρε διαφορετική τροπή όταν κάτοικοι της περιοχής είδαν, τον επόμενο μήνα, ένα ρυμουλκό να μεταφέρει φορτηγίδα προς την ακτή.

Από τη φορτηγίδα κατέβηκαν περίπου δώδεκα κοντέινερ με εξοπλισμό.

Η κυβέρνηση της Γροιλανδίας ανέφερε ότι «ο στόχος ήταν να μεταφερθεί ο εξοπλισμός στην ξηρά, στο Nunap Qeqqa [Τζέιμσον Λαντ], στο πλαίσιο της προγραμματισμένης γεώτρησης για την εξερεύνηση πετρελαίου».

Το δανέζικο ερευνητικό μέσο Danwatch επικαλέστηκε τον επικεφαλής της ναυτιλιακής εταιρείας που πραγματοποίησε τη μεταφορά, ο οποίος επιβεβαίωσε ότι το φορτίο προοριζόταν για τη Greenland Energy.

Η αμερικανική εταιρεία δεν απάντησε στα ερωτήματα του Guardian. Σε επιστολή προς τους μετόχους της, πάντως, ανέφερε:

«Οι πρόσφατες συναντήσεις υψηλού επιπέδου μεταξύ της διοίκησης του έργου και των αρχών της Γροιλανδίας που είναι αρμόδιες για τη ρύθμιση και την εποπτεία ήταν εποικοδομητικές και συνεχίζουμε να ενθαρρυνόμαστε από την πρόοδο που σημειώνεται προς την εξασφάλιση των υπόλοιπων εγκρίσεων που απαιτούνται για τις γεωτρήσεις».

Η εταιρεία υποστήριξε επίσης ότι οι επαφές με τις αρχές έχουν προχωρήσει και πως το πρώτο στάδιο του προγράμματος θα περιοριστεί σε μία γεώτρηση.

Η Γροιλανδία καλείται να αποφασίσει

Το ζήτημα δεν αφορά μόνο την εκμετάλλευση ενός πιθανού κοιτάσματος.

Η Γροιλανδία, αν και αποτελεί ημιαυτόνομη περιοχή του Βασιλείου της Δανίας, έχει την αρμοδιότητα για τη διαχείριση των φυσικών της πόρων. Αυτό σημαίνει ότι η τελική απόφαση για τις γεωτρήσεις ανήκει στις τοπικές αρχές.

Παράλληλα, η περιοχή όπου σχεδιάζονται οι εργασίες φαίνεται να βρίσκεται μέσα σε ζώνη που προστατεύεται βάσει της Σύμβασης Ραμσάρ για τους υγροτόπους, προσθέτοντας μια σημαντική περιβαλλοντική παράμετρο στη διαδικασία.

Η κυβέρνηση της Γροιλανδίας δήλωσε ότι «δεν θα ήταν αναλογικό» να απαιτήσει την απομάκρυνση του εξοπλισμού που έχει ήδη μεταφερθεί. Η αίτηση για την άδεια των εργασιών εξακολουθεί να εξετάζεται.

Η Greenland Energy έχει ανακοινώσει ότι πλοίο με περίπου 300 κοντέινερ εξοπλισμού γεωτρήσεων αναμένεται να αναχωρήσει από τον Καναδά στις 12 Σεπτεμβρίου. Η εταιρεία τοποθετεί την έναρξη των γεωτρήσεων μέσα στον Οκτώβριο.

Ο Jeff Landry, κυβερνήτης της Λουιζιάνα και απεσταλμένος του Τραμπ για τη Γροιλανδία, έχει υποστηρίξει ότι η περιοχή θα μπορούσε να αρχίσει να παράγει πετρέλαιο ήδη από το 2027.

Την ίδια ώρα, το θέμα της Γροιλανδίας παραμένει στενά συνδεδεμένο με την ευρύτερη αμερικανική συζήτηση για την Αρκτική, την πρόσβαση σε φυσικούς πόρους και τη στρατηγική σημασία της περιοχής.

Η μεταφορά κοντέινερ στην ανατολική ακτή, οι σχέσεις με το περιβάλλον του Ντόναλντ Τραμπ και το νέο πολιτικό δίλημμα για τις αρχές της Γροιλανδίας