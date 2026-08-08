Η ΑΕΚ και η Athens Kallithea τίμησαν τη μνήμη του Μιχάλη Κατσούρη, πριν την έναρξη του φιλικού αγώνα στην Allwyn Arena.

Είναι το τελευταίο φιλικό παιχνίδι της Ένωσης πριν την έναρξη των επίσημων και το κλίμα στη Νέα Φιλαδέλφεια δεν είναι τόσο πανηγυρικό όσο θα περίμενε κανείς, καθώς συμπληρώνονται τρία χρόνια από τη δολοφονία του Μιχάλη Κατσούρη.

Ο αδικοχαμένος οπαδός των «κιτρινόμαυρων» είχε δολοφονηθεί σε επεισόδια που είχαν γίνει με Κροάτες χούλιγκαν της Ντιναμό Ζάγκρεμπ και πριν την έναρξη του φιλικού αγώνα οι δύο ομάδες τίμησαν τη μνήμη του.

Το ίδιο, φυσικά, έκαναν και οι φίλοι της ΑΕΚ, με το τεράστιο πανό στο πέταλο της Original 21 με τη μορφή του Μιχάλη να δεσπόζει.