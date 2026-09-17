Σήμερα, Πέμπτη 17 Σεπτεμβρίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο, γιορτάζουν μεταξύ άλλων η Σοφία, η Πίστη, η Ελπίδα, η Αγάπη και η Αγαθόκλεια. Η Ορθόδοξη Εκκλησία τιμά ιδιαίτερα τη μνήμη της Αγίας Σοφίας και των τριών θυγατέρων της, Πίστης, Ελπίδας και Αγάπης.

Εορτολόγιο σήμερα: Ποιοι γιορτάζουν στις 17 Σεπτεμβρίου

Σύμφωνα με το εορτολόγιο, σήμερα γιορτάζουν τα εξής ονόματα:

Σοφία, Σόνια, Σοφιανή, Σόφη, Σοφίνα, Φιφή, Σοφούλα, Σοφίτσα, Σοφάκι, Σοφιανός, Σοφούλης

Πίστη, Πίστις

Ελπίδα, Ελπίς

Αγάπη, Αγάπιος

Σοφιάννα

Αγαθοκλής, Αγαθοκλέας, Αγαθόκλεια

Ολιβιανός, Ολβιανός, Ολιβία, Ολίβια

Παντολέων, Παντολέοντας, Παντολεοντής, Παντολεοντία, Παντολεοντή

Πηλεύς, Πηλέας

Ποιος γιορτάζει αύριο

Αύριο, σύμφωνα με το εορτολόγιο, γιορτάζουν:

Αριάδνη, Αριάνα

Ευμένιος, Ευμένης, Ευμενία

Κάστωρ, Κάστορας, Κάστορης

Ρωμύλος, Ρωμύλιος, Ρωμύλης, Ρωμύλα, Ρωμυλία, Ρωμύλη, Ρωμυλαία

Σήμερα η Ορθόδοξη Εκκλησία τιμά τη μνήμη των:

Στις 17 Σεπτεμβρίου η Ορθόδοξη Εκκλησία τιμά τη μνήμη της Αγίας Σοφίας και των τριών θυγατέρων της Πίστης, Ελπίδας και Αγάπης, της Αγίας Αγαθόκλειας, των Αγίων Μαξίμου, Θεοδότου και Ασκληπιοδότης, της Αγίας Λουκίας της χήρας και του Γεμινιανού, της Αγίας Θεοδότης «της εν Νίκαια», των Αγίων Πηλέα και Νείλου, των Αγίων Πατερμούθιου και Ηλία, των Εκατό Μαρτύρων των Αιγυπτίων, των Πενήντα Μαρτύρων από την Παλαιστίνη, των Αγίων Χαράλαμπου, Παντολέοντα και της συνοδείας τους, των Αγίων Ηρακλείδη και Μύρωνα, επισκόπων Ταμάσου της Κύπρου, του Οσίου Αναστασίου του θαυματουργού «του εν Κύπρω», του Αγίου Ευξίφιου και του Αγίου Ιωακείμ Α’ του Πάνυ, Πατριάρχη Αλεξανδρείας.

Αγία Σοφία, Πίστη, Ελπίδα και Αγάπη: Η μητέρα και οι τρεις κόρες που τιμώνται στις 17 Σεπτεμβρίου

Η Αγία Σοφία και οι τρεις θυγατέρες της, Πίστη, Ελπίδα και Αγάπη, αποτελούν τα κεντρικά πρόσωπα της γιορτής σήμερα, 17 Σεπτεμβρίου. Σύμφωνα με την εκκλησιαστική παράδοση, έζησαν κατά την εποχή του Ρωμαίου αυτοκράτορα Αδριανού, ο οποίος βασίλεψε από το 117 έως το 138 μ.Χ.

Η Σοφία παρουσιάζεται στην παράδοση ως χήρα και ευσεβής χριστιανή, η οποία μεγάλωσε τις τρεις κόρες της σύμφωνα με τη χριστιανική πίστη. Τα ονόματα των κοριτσιών παραπέμπουν στις τρεις βασικές χριστιανικές αρετές, την πίστη, την ελπίδα και την αγάπη.

Κατά την εκκλησιαστική διήγηση, η Σοφία και οι κόρες της βρέθηκαν στη Ρώμη και καταγγέλθηκαν για τη χριστιανική τους πίστη. Η Πίστη φέρεται να ήταν 12 ετών, η Ελπίδα 10 και η Αγάπη 9 όταν οδηγήθηκαν ενώπιον των αρχών.

Η παράδοση αναφέρει ότι οι τρεις αδελφές αρνήθηκαν να αποκηρύξουν την πίστη τους και μαρτύρησαν διαδοχικά. Η μητέρα τους δεν θανατώθηκε μαζί τους, αλλά παρέμεινε κοντά στους τάφους τους και, σύμφωνα με το συναξάρι, πέθανε τρεις ημέρες αργότερα.

Η ιστορία τους συνδέθηκε διαχρονικά με το γνωστό χωρίο της Α΄ Επιστολής προς Κορινθίους, στο οποίο ο Απόστολος Παύλος αναφέρεται στην πίστη, την ελπίδα και την αγάπη, τονίζοντας ότι μεγαλύτερη από αυτές είναι η αγάπη.

Η μνήμη της Αγίας Σοφίας και των θυγατέρων της τιμάται κάθε χρόνο στις 17 Σεπτεμβρίου. Τα ονόματα Σοφία, Πίστη, Ελπίδα και Αγάπη συγκαταλέγονται έτσι στα βασικά ονόματα του εορτολογίου της ημέρας.

«νυνὶ δὲ μένει πίστις, ἐλπίς, ἀγάπη, τὰ τρία ταῦτα· μείζων δὲ τούτων ἡ ἀγάπη»

Ακούστε το Απολυτίκιον

https://www.youtube.com/watch?v=izjrunYemJw

Εορτολόγιο Σεπτεμβρίου

Δείτε αναλυτικά το εορτολόγιο Σεπτεμβρίου και ποιοι γιορτάζουν κάθε μέρα.

Σαν σήμερα

Δείτε τα σημαντικότερα γεγονότα και πρόσωπα που συνδέονται με τη σημερινή ημερομηνία στη σελίδα Σαν σήμερα.