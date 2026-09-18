Τις τελευταίες δημοσκοπήσεις που βγήκαν στη δημοσιότητα σχολίασε σήμερα το πρωί ο πολιτικός αναλυτής, Ανδρέας Δρυμιώτης, εκφράζοντας τα συμπεράσματά του.

Μιλώντας στην εκπομπή «Σήμερα» του ΣΚΑΪ, ο κ. Δρυμιώτης σημείωσε ότι όλες οι δημοσκοπήσεις από την περασμένη άνοιξη μέχρι και χθες υποτιμούσαν τη Νέα Δημοκρατία και υπερεκτιμούσαν τα κόμματα της αντιπολίτευσης.

«Με βάση αυτά που βλέπω, ο κόσμος στις δημοσκοπήσεις ψηφίζει χαλαρά, εκτιμώ ότι η Νέα Δημοκρατία υπάρχει περίπτωση να πάει 37% εύκολα στις εκλογές και να έχει και αυτοδυναμία» εκτίμησε και πρόσθεσε:

«Η ΕΛ.Α.Σ. του Τσίπρα θεωρώ ότι είναι υπερεκτιμημένη, όπως ήταν και ο ΣΥΡΙΖΑ σε περασμένες δημοσκοπήσεις».

Μάλιστα, ο Ανδρέας Δρυμιώτης είπε ότι «βλέπω δυνατότητα σχηματισμού κυβέρνησης από το πρώτο κόμμα» μετά τις εκλογές.

«Κάθε εκλογή παράγει εκλογικό αποτέλεσμα. Ο κόσμος δεν πρέπει να εφησυχάσει ότι θα υπάρξει δεύτερη εκλογή, πρέπει να πάει να ψηφίσει στις εκλογές σαν να μην υπάρχει δεύτερη εκλογή», τόνισε σε άλλο σημείο.

Σχετικά με τον Αντώνη Σαμαρά, ο πολιτικός αναλυτής εκτίμησε ότι με τη δημιουργία κόμματος «θα κάνει ζημιά στη Νέα Δημοκρατία, αλλά προσωπικά πιστεύω προσωρινή».

«Είχε πάρει 4,88% όταν είχε ιδρύσει την Πολιτική Άνοιξη, τότε που ήταν νέος, ήταν “μεσσίας”. Τώρα ίσως πάρει άλλο τόσο, αλλά εάν επαναληφθούν οι εκλογές, θα πάει κάτω από 3% και θα γίνει και ρεζίλι» κατέληξε.