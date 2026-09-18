Ο Ημιμαραθώνιος Κρήτης επιστρέφει και οι διάσημες γιαγιάδες του νησιού τον διαφημίζουν με τον δικό τους απολαυστικό τρόπο. Στο ευρηματικό σποτ που ήδη προκαλέσει «σεισμό» στα social media τα βάζουν με το… «χαζοGPT» και οι ατάκες τους είναι επικές.

Ειδικότερα, στο νέο βίντεο η γιαγιά Αγγέλα προσπαθεί να συνομιλήσει με το «χαζοGPT», όμως η επικοινωνία κάθε άλλο παρά εύκολη αποδεικνύεται καθώς η Τεχνητή Νοημοσύνη αδυνατεί να ακολουθήσει το κρητικό χιούμορ και τον ιδιαίτερο τρόπο σκέψης της.

Έτσι ξεκινά μια σειρά από ξεκαρδιστικές παρεξηγήσεις και η κατάσταση ξεφεύγει το GPT κάνει την πρόταση να αντικατασταθεί το παραδοσιακό κρητικό πιλάφι με… σούσι.