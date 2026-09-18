Αναβλήθηκε για μια ακόμη φορά η δίκη στο Εφετείο της Ρούλας Πισπιρίγκου για την υπόθεση της δολοφονίας και της απόπειρας σε βάρος της πρωτότοκης κόρης της, Τζωρτζίνας.

Το Μικτό Ορκωτό Εφετείο ανέβαλε την εκδίκαση της υπόθεσης για τις 2 Απριλίου 2027 κάνοντας δεκτό σχετικό αίτημα λόγω ασθένειας της συνηγόρου της.

Η Ρούλα Πισπιρίγκου, η οποία για την συγκεκριμένη υπόθεση έχει καταδικαστεί σε πρώτο βαθμό σε ισόβια κάθειρξη, οδηγήθηκε από τις φυλακές στο Εφετείο λίγο πριν τις 9 το πρωί και περπατούσε με τη βοήθεια μπαστουνιού.

Στο δικαστική αίθουσα την περίμεναν μέλη της οικογένειας της που από την πρώτη στιγμή βρίσκονται στο πλευρό της.

Στο δικαστήριο ήταν και ο πρώην σύζυγος της και πατέρας των τριών παιδιών που κατηγορείται ότι σκότωσε καθώς είναι βασικός μάρτυρας στην υπόθεση.

Η Ρούλα Πισπιρίγκου θα επιστρέψει και πάλι στο Εφετείο στις αρχές Δεκεμβρίου οπότε και έχει προσδιοριστεί η δίκη της, σε δεύτερο βαθμό, για τις δολοφονίες των μικρότερων κοριτσιών της Μαλένας και Ίριδας. Υπενθυμίζεται ότι το πρωτόδικο δικαστήριο έχει επιβάλει δις ισόβια κάθειρξη για τις ανθρωποκτονίες των δύο κοριτσιών.