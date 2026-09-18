Το θεσμικό παράδοξο στο καθεστώς της προμήθειας και της λειτουργίας των εξειδικευμένων ιατρικών μηχανημάτων πλασμαφαίρεσης έρχεται στο «φως» με αφορμή τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη, την ώρα που βρίσκεται σε εξέλιξη εισαγγελική έρευνα στην Πάτρα για την πιθανή παράνομη διενέργεια της συγκεκριμένης επεμβατικής πράξης σε ιδιωτικούς χώρους.

Όπως επεσήμανε μιλώντας στην τηλεόραση του ΕΡΤnews ο Ιωάννης Αντωνής, ο οποίος είναι μέλος Πανελληνίου Συνδέσμου Εισαγωγέων Μηχανημάτων Αισθητικής, οποιοσδήποτε ιδιώτης ή φορέας έχει τη δυνατότητα να αγοράσει νομίμως ένα μηχάνημα πλασμαφαίρεσης, καθώς δεν υφίσταται κανένας νομοθετικός περιορισμός ή προαπαιτούμενο κατά το στάδιο της πώλησης. Ωστόσο, ο κ. Αντωνής υπογράμμισε με έμφαση ότι η κατοχή της συσκευής δεν συνεπάγεται και το δικαίωμα λειτουργίας της, καθώς η πλασμαφαίρεση αποτελεί αμιγώς αυστηρή ιατρική πράξη.

«Η θεραπεία δεν σχετίζεται σε καμία περίπτωση με εφαρμογές αισθητικής»

Με στόχο να εστιάσει στο θεσμικό αυτό κενό, ο κ. Αντωνής χρησιμοποίησε μια χαρακτηριστική παρομοίωση: «Το να αγοράσεις ένα αυτοκίνητο δεν σε καθιστά και σε θέση να το οδηγήσεις αν δεν έχεις άδεια οδήγησης. Αντίστοιχα, η αγορά ενός εξειδικευμένου μηχανήματος δεν σημαίνει ότι μπορείς να το λειτουργήσεις».

Η νομική και ποινική ευθύνη για τη λειτουργία του εξοπλισμού βαραίνει αποκλειστικά τον χειριστή και τον εκάστοτε επιστημονικά υπεύθυνο του χώρου, ο οποίος οφείλει να διαθέτει τη σχετική ιατρική εξειδίκευση – όπως αυτή του αιματολόγου – ή να διενεργεί την πράξη στο πλαίσιο πιστοποιημένου εξεταστικού κέντρου. Επίσης, ο κ. Αντωνής ξεκαθάρισε ότι η θεραπεία αυτή δεν σχετίζεται σε καμία περίπτωση με εφαρμογές αισθητικής και δεν αφορά αδειοδοτημένα εργαστήρια αισθητικής ή δερματολογικά ιατρεία.

Αναφορικά με το κρίσιμο ζήτημα των ελέγχων, αποκαλύφθηκε ένα ουσιαστικό κενό στην πρόληψη. Οι αρμόδιοι φορείς, όπως ο Ιατρικός Σύλλογος και οι σύλλογοι αισθητικών, διενεργούν ελέγχους εκ των υστέρων στις αδειοδοτημένες δομές. Πρακτικά δεν υφίσταται προληπτικός μηχανισμός αποτροπής στην περίπτωση που κάποιος αποφασίσει να θέσει σε λειτουργία ένα τέτοιο μηχάνημα αυθαίρετα σε έναν ιδιωτικό χώρο ή στο σπίτι του, με το βάρος της παρανομίας να μετατίθεται εκ των πραγμάτων στην εκδηλωθείσα πράξη και στην ατομική ευθύνη του παράνομου χειριστή.