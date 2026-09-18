Η συνάντηση της 5ης Οκτωβρίου στην Ιταλία συγκεντρώνει το ενδιαφέρον του ευρωπαϊκού μπάσκετ, καθώς στο τραπέζι θα τεθούν σημαντικά ζητήματα για το μέλλον της διοργάνωσης.

Ο CEO της Euroleague, Τσους Μπουένο, αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, και στην πολυσυζητημένη συνάντηση που έχει προγραμματιστεί για τις 5 Οκτωβρίου στη λίμνη Κόμο της Ιταλίας. Εκεί θα συγκεντρωθούν όλοι οι μέτοχοι της διοργάνωσης, με βασικό αντικείμενο συζήτησης την επόμενη ημέρα και την πορεία της Euroleague.

Στη συγκεκριμένη συνάντηση αναμένεται, έπειτα από αρκετό καιρό, να καθίσουν στο ίδιο τραπέζι ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος και οι αδερφοί Αγγελόπουλοι. Οι ιδιοκτήτες του Παναθηναϊκού και του Ολυμπιακού έχουν λάβει πρόσκληση, καθώς οι δύο ελληνικοί σύλλογοι αποτελούν μέλη-μετόχους της EuroLeague, και όλα δείχνουν πως θα δώσουν το «παρών» στην Ιταλία για μια συνάντηση με ιδιαίτερη σημασία.

Η αρχική πληροφορία που είχε γίνει γνωστή για το ραντεβού του Κόμο αφορούσε ένα πιθανό ενδιαφέρον του NBA για την εξαγορά της EuroLeague. Ωστόσο, ένα τέτοιο ενδεχόμενο δεν φαίνεται να βρίσκεται τελικά στο επίκεντρο. Αντίθετα, αναμένεται να συζητηθεί εκτενώς το ζήτημα των franchises, καθώς και οι τρόποι με τους οποίους μπορεί να αναπτυχθεί η EuroLeague σε όλους τους τομείς, με ιδιαίτερη έμφαση στο οικονομικό κομμάτι.

Η συνάντηση της 5ης Οκτωβρίου ενδέχεται να αποτελέσει σημείο αναφοράς για το ευρωπαϊκό μπάσκετ και την επόμενη ημέρα του. Όλοι οι μέτοχοι της διοργάνωσης θα έχουν την ευκαιρία να συζητήσουν αναλυτικά τα ζητήματα που τους απασχολούν, μεταξύ αυτών και οι ιδιοκτήτες των δύο κορυφαίων ελληνικών μπασκετικών συλλόγων.

Παράλληλα, η EuroLeague έχει θέσει ως στόχο από τη νέα σεζόν τη διεύρυνση της «οικογένειάς» της. Συνολικά 17 ομάδες έχουν εκφράσει ενδιαφέρον για την ένταξή τους στη διοργάνωση μέσω του μοντέλου των franchises. Ανάμεσά τους βρίσκεται και ο ΠΑΟΚ, με τον Τέλη Μυστακίδη να επιθυμεί την παρουσία του «Δικεφάλου του Βορρά» στις κορυφαίες ομάδες της Ευρώπης.

Στο πλαίσιο της προσπάθειας ενίσχυσης συλλόγων που διαθέτουν τις απαραίτητες προϋποθέσεις, η EuroLeague μπορεί να διαθέσει οικονομική στήριξη, για έργα αναβάθμισης, όπως αυτά που αφορούν τις γηπεδικές εγκαταστάσεις.

Ένα ακόμη σημαντικό ζήτημα που απασχόλησε τη διοργάνωση ήταν η υπόθεση του Τόμας Γουόκαπ και η προσέγγισή του από την Dubai BC. Η απόφαση του Αμερικανού γκαρντ να καταγγείλει το συμβόλαιό του με τον Ολυμπιακό αποτέλεσε την αφορμή για την έναρξη έρευνας από την Euroleague, προκειμένου να εξεταστούν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες η ομάδα των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων προσέγγισε τον παίκτη.

Η διοργανώτρια αρχή έχει καταστήσει σαφές ότι επιθυμεί την ύπαρξη ξεκάθαρων κανόνων και μεγαλύτερη προσοχή σε αντίστοιχες περιπτώσεις στο μέλλον. Για τον λόγο αυτό άνοιξε σχετικό case, ώστε να διερευνηθεί πλήρως η υπόθεση και να μην παραμείνουν «γκρίζες ζώνες». Όσον αφορά τις ρήτρες «+1» στα συμβόλαια, η Euroleague δεν έχει αντίρρηση για την ύπαρξή τους, υπό την προϋπόθεση ότι οι όροι είναι ξεκάθαροι και έχουν γίνει αποδεκτοί και από τις δύο πλευρές.

Στο τραπέζι των συζητήσεων βρέθηκε επίσης η προοπτική διεξαγωγής τουρνουά κατά τη διάρκεια της σεζόν. Η EuroLeague εξετάζει τη συγκεκριμένη επιλογή στο πλαίσιο της προσπάθειας εξέλιξης του προϊόντος της. Παράλληλα, τα summer leagues, στα πρότυπα του NBA, αποτελούν μία ακόμη πιθανότητα που θα μπορούσε να συμβάλει τόσο στην ανάπτυξη της διοργάνωσης όσο και στην ανάδειξη νέων ταλέντων.

Σε περίπτωση αύξησης του αριθμού των ομάδων στις 24, θα υπάρξει αυτόματα μείωση κατά τέσσερις των αγώνων, γεγονός που θα μπορούσε να συμβάλει στην καλύτερη διαμόρφωση και οργάνωση του προγράμματος. Σε μεταγενέστερο στάδιο, ο σχεδιασμός θα μπορούσε να ενισχυθεί περαιτέρω με τη δημιουργία δύο conferences, στα πρότυπα του NBA.

Ιδιαίτερη θέση στη συζήτηση είχε και το ζήτημα των ρωσικών ομάδων και το ενδεχόμενο επιστροφής τους στη διοργάνωση. Για την ώρα, η EuroLeague δεν φαίνεται να ανοίγει τον δρόμο για την επανένταξή τους.

Τέλος, στο μέλλον δεν αποκλείεται να εξεταστεί και η διεξαγωγή αναμετρήσεων μεταξύ της πρωταθλήτριας ομάδας της EuroLeague και ομάδων του NBA. Πρόκειται για ένα ενδεχόμενο που η ευρωπαϊκή διοργάνωση αντιμετωπίζει, σύμφωνα με τα όσα έγιναν γνωστά, θετικά.