Αλλάζει προσωρινά το σκηνικό του καιρού τις επόμενες ημέρες, καθώς η θερμοκρασία θα κινηθεί σε υψηλότερα επίπεδα από τα συνηθισμένα για την εποχή, πριν από την απότομη μεταβολή που αναμένεται από την Τρίτη. Οι θερμές αέριες μάζες που μεταφέρονται από τη βόρεια Αφρική προς την περιοχή μας θα ανεβάσουν σταδιακά τον υδράργυρο, δημιουργώντας συνθήκες που θα θυμίζουν περισσότερο καλοκαίρι παρά φθινόπωρο.

Η άνοδος της θερμοκρασίας θα συνεχιστεί μέχρι και τη Δευτέρα, χωρίς ωστόσο ο καιρός να είναι απολύτως σταθερός. Όπως ανέφερε η μετεωρολόγος της ΕΡΤ, Όλγα Παπαβγούλη, η αστάθεια θα εκδηλώνεται κυρίως κατά τις θερμές ώρες της ημέρας, με τοπικά φαινόμενα να επηρεάζουν κυρίως τις ορεινές περιοχές της ηπειρωτικής Ελλάδας, αλλά και το Ιόνιο.

Το σκηνικό, ωστόσο, αναμένεται να αλλάξει από την Τρίτη, καθώς η ατμοσφαιρική κυκλοφορία θα μεταβληθεί και ψυχρότερες αέριες μάζες από τη βόρεια και βορειοανατολική Ευρώπη θα κινηθούν προς νοτιότερα γεωγραφικά πλάτη. Η εξέλιξη αυτή θα οδηγήσει σε αισθητή πτώση της θερμοκρασίας και σταδιακή επιστροφή σε περισσότερο φθινοπωρινές συνθήκες.

Ο Σεπτέμβριος, άλλωστε, χαρακτηρίζεται από μεγάλες εναλλαγές στο σκηνικό του καιρού, με τις θερμές ημέρες να μπορούν να διαδέχονται μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα τις πιο δροσερές και φθινοπωρινές συνθήκες.

Παρασκευή: Ηλιοφάνεια, λίγες μπόρες και άνοδος της θερμοκρασίας

Για σήμερα, Παρασκευή, προβλέπονται αραιές νεφώσεις, οι οποίες κατά διαστήματα θα υποχωρούν και θα αφήνουν μεγάλα ανοίγματα στον ουρανό. Περισσότερη συννεφιά αναμένεται στα δυτικά και κυρίως στις ορεινές περιοχές.

Εκεί υπάρχει πιθανότητα να σημειωθούν λίγες τοπικές μπόρες, χωρίς ιδιαίτερη ένταση, με μεγαλύτερη πιθανότητα εμφάνισης στα ορεινά της Ηπείρου και της δυτικής Στερεάς Ελλάδας. Παροδικά φαινόμενα αναμένονται επίσης στο Ιόνιο, κυρίως στις θαλάσσιες περιοχές.

Οι άνεμοι έχουν στραφεί περισσότερο σε βόρειες διευθύνσεις, με αποτέλεσμα να περιορίζεται η επίδρασή τους στα ανατολικά ηπειρωτικά. Στο Αιγαίο θα φτάνουν τα 4 με 5 μποφόρ, ενώ στα ανατολικά και νοτιοανατολικά θα ενισχύονται κατά τόπους στα 6 μποφόρ. Ειδικά στην περιοχή της Ρόδου, δεν αποκλείεται τοπικά να αγγίξουν τα 7 μποφόρ.

Ο υδράργυρος θα κινηθεί ανοδικά στα ανατολικά και τα βόρεια, καθώς οι άνεμοι θα παρουσιάσουν εξασθένηση. Οι μέγιστες θερμοκρασίες θα κυμανθούν σε αρκετές περιοχές στους 29 με 30 βαθμούς Κελσίου, ενώ κατά τόπους θα φτάσουν τους 31 βαθμούς. Σε κλειστές περιοχές του εσωτερικού της ηπειρωτικής χώρας, όπου δεν υπάρχει η άμεση επίδραση της θάλασσας, δεν αποκλείεται πολύ τοπικά να καταγραφούν ακόμη και 32 βαθμοί.

Σάββατο: Περισσότερες νεφώσεις και τοπικές καταιγίδες στα ορεινά

Το Σάββατο οι νεφώσεις θα είναι κάπως αυξημένες, χωρίς όμως να λείψουν τα διαστήματα ηλιοφάνειας. Από τις μεσημβρινές ώρες και μετά, οι νεφώσεις θα πυκνώσουν κυρίως στα ορεινά της δυτικής και βόρειας Ελλάδας.

Στις συγκεκριμένες περιοχές αναμένονται τοπικές μπόρες, ενώ υπάρχει πιθανότητα να εκδηλωθούν και μεμονωμένες καταιγίδες. Τα φαινόμενα θα εντοπίζονται κυρίως στο Ιόνιο, κατά μήκος της οροσειράς της Πίνδου, στα ορεινά της Πελοποννήσου και στα ορεινά της Μακεδονίας.

Οι βόρειοι άνεμοι θα εξασθενήσουν περαιτέρω, με την έντασή τους στο Αιγαίο να φτάνει γενικά τα 4 με 5 μποφόρ και κατά τόπους τα 6 μποφόρ.

Παράλληλα, η θερμοκρασία θα συνεχίσει την ανοδική της πορεία. Σε περισσότερες περιοχές οι μέγιστες τιμές θα αγγίξουν τους 30 με 31 βαθμούς Κελσίου, ενώ τοπικά υπάρχει πιθανότητα να φτάσουν τους 32 βαθμούς.

Κυριακή: Ενισχύεται η αστάθεια στη βορειοδυτική Ελλάδα

Την Κυριακή αναμένεται να επηρεάσει τη βορειοδυτική χώρα μια διαταραχή, η οποία θα ενισχύσει την αστάθεια. Από το μεσημέρι και μετά θα εκδηλωθούν μπόρες και καταιγίδες, κυρίως στην Ήπειρο και τη δυτική Μακεδονία.

Στις συγκεκριμένες περιοχές τα φαινόμενα δεν αποκλείεται να είναι κατά τόπους λίγο πιο έντονα. Στην υπόλοιπη χώρα, πάντως, ο καιρός θα διατηρήσει πιο ήπια χαρακτηριστικά, με αρκετά διαστήματα ηλιοφάνειας.

Η μεσημβρινή και απογευματινή αστάθεια θα κάνει και πάλι την εμφάνισή της στα ορεινά της δυτικής και βόρειας ηπειρωτικής Ελλάδας. Περισσότερη έμφαση αναμένεται κατά μήκος της Πίνδου, στα ορεινά της Πελοποννήσου και στις ορεινές περιοχές της Μακεδονίας.

Στο Αιγαίο οι άνεμοι θα ενισχυθούν εκ νέου, αποκτώντας περισσότερο βορειοανατολική διεύθυνση. Η έντασή τους θα φτάσει τα 6 μποφόρ, ενώ στο κεντρικό Αιγαίο τοπικά θα αγγίξει τα 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα συνεχίσει να ανεβαίνει και θα φτάσει γενικά τους 30 με 32 βαθμούς Κελσίου. Στα δυτικά, οι μέγιστες τιμές ενδέχεται τοπικά να αγγίξουν ακόμη και τους 33 βαθμούς.

Δευτέρα: Περισσότερες μπόρες και καταιγίδες πριν από την αλλαγή

Τη Δευτέρα η αστάθεια αναμένεται να ενταθεί στον ηπειρωτικό κορμό της χώρας. Τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν από την ανατολική Μακεδονία μέχρι και την Πελοπόννησο, ενώ φαινόμενα θα σημειωθούν και στο Ιόνιο.

Τα περισσότερα φαινόμενα αναμένονται κατά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, με τις ορεινές και ημιορεινές περιοχές να βρίσκονται στο επίκεντρο. Κατά τη διάρκεια της νύχτας, ωστόσο, θα αρχίσει να γίνεται αισθητή η αλλαγή του καιρού, με τα φαινόμενα να εντοπίζονται κυρίως στα βορειοανατολικά.

Παρά την αυξημένη αστάθεια, η θερμοκρασία θα εξακολουθήσει να βρίσκεται πάνω από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα. Οι μέγιστες τιμές θα φτάσουν τους 31 με 33 βαθμούς Κελσίου, ενώ οι άνεμοι θα παρουσιάσουν μικρή εξασθένηση.

Τρίτη: Ψυχρότερες αέριες μάζες φέρνουν την επιστροφή του φθινοπώρου

Από την Τρίτη αναμένεται η ουσιαστική αλλαγή στην ατμοσφαιρική κυκλοφορία. Ψυχρότερες αέριες μάζες από τη βορειοανατολική Ευρώπη θα κινηθούν προς νοτιότερες περιοχές και σταδιακά θα επηρεάσουν και την Ελλάδα.

Την ίδια ώρα, στα ίδια γεωγραφικά πλάτη θα οργανωθεί βαρομετρικό χαμηλό, το οποίο θα συνοδεύεται από ψυχρό μέτωπο. Με βάση τα σημερινά προγνωστικά δεδομένα, το άκρο του συγκεκριμένου μετώπου αναμένεται να επηρεάσει και τη χώρα μας.

Τα περισσότερα φαινόμενα προβλέπονται στα βορειοανατολικά, όπου αναμένονται βροχές και καταιγίδες. Ωστόσο, ένα πέρασμα φαινομένων αναμένεται να επηρεάσει και νοτιότερες περιοχές, φτάνοντας μέχρι την Πελοπόννησο, με μεγαλύτερη έμφαση στα ανατολικά τμήματα της χώρας.

Ταυτόχρονα θα ξεκινήσει η υποχώρηση της θερμοκρασίας, αρχικά από τη βόρεια και την κεντρική Ελλάδα. Η πτώση του υδραργύρου θα επεκταθεί σταδιακά στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, καθώς θα πλησιάζουμε προς την Τετάρτη.

Έτσι, μετά το σύντομο θερμό διάλειμμα των επόμενων ημερών, η θερμοκρασία αναμένεται να επιστρέψει σε επίπεδα χαμηλότερα από τα κανονικά για την εποχή, σηματοδοτώντας την επιστροφή σε σαφώς πιο φθινοπωρινό σκηνικό.