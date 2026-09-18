Σταθερή παραμένει η εικόνα των πολιτικών συσχετισμών, σύμφωνα με τις τελευταίες δημοσκοπήσεις, με τη Νέα Δημοκρατία να εξακολουθεί να καταγράφει σημαντικό προβάδισμα έναντι των υπόλοιπων κομμάτων. Την ίδια ώρα, ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι μεταβολές που καταγράφονται στην πρόθεση ψήφου, αλλά και η υποχώρηση που εμφανίζει το κόμμα της κας Καρυστιανού.

Τα δεδομένα των πρόσφατων μετρήσεων και οι τάσεις που διαμορφώνονται ενόψει της επόμενης εκλογικής αναμέτρησης βρέθηκαν στο επίκεντρο της συζήτησης στην ΕΡΤ 105,8 με τον διευθυντή της Opinion Poll, Ζαχαρία Ζούπη, να αναλύει την εικόνα που προκύπτει από τις δημοσκοπήσεις.

Ο κ. Ζούπης σημείωσε ότι στις τελευταίες έρευνες δεν καταγράφονται μεγάλες ανατροπές στους πολιτικούς συσχετισμούς, καθώς «δεν υπάρχουν θεαματικές ή δομικές αλλαγές στους συσχετισμούς».

Η μεγάλη υποχώρηση του κόμματος της κας Καρυστιανού

Εξαίρεση αποτελεί, όπως ανέφερε, η σημαντική πτώση που παρουσιάζει το κόμμα της κας Καρυστιανού. Σύμφωνα με τον διευθυντή της Opinion Poll, η συγκεκριμένη τάση έχει αρχίσει να εμφανίζεται από τον Ιούνιο και πλέον αποτυπώνεται στις μετρήσεις διαφορετικών δημοσκοπικών εταιρειών.

Ο ίδιος υπολόγισε τις απώλειες σε ποσοστό μεταξύ 60% και 70% σε σύγκριση με την πρώτη εικόνα που είχε καταγραφεί τον Ιούνιο. Όπως εξήγησε, η μεταβολή αυτή δεν αφορά μόνο το συγκεκριμένο κόμμα, αλλά έχει επιπτώσεις και στις επιδόσεις άλλων πολιτικών σχηματισμών.

Αυτό συμβαίνει επειδή μέρος των ψηφοφόρων που είχαν στραφεί στο συγκεκριμένο κόμμα φαίνεται να επιστρέφει στις επιλογές που είχε κάνει προηγουμένως. Παράλληλα, περίπου 2% αυτών των ψηφοφόρων, σύμφωνα με την εκτίμηση του κ. Ζούπη, μετακινείται προς τη δεξαμενή των αναποφάσιστων.

Η Νέα Δημοκρατία κρατά τη διαφορά

Σε ό,τι αφορά τη Νέα Δημοκρατία, ο κ. Ζούπης στάθηκε στο σημαντικό προβάδισμα που εξακολουθεί να διατηρεί. Όπως ανέφερε, η διαφορά από τα υπόλοιπα κόμματα διαμορφώνεται στις 14 έως 15 μονάδες.

Ιδιαίτερη σημασία απέδωσε στο γεγονός ότι η συγκεκριμένη εικόνα καταγράφεται παρά τις δύσκολες περιόδους που έχει αντιμετωπίσει η κυβέρνηση, αλλά και ενώ η Νέα Δημοκρατία βρίσκεται ήδη στον όγδοο χρόνο διακυβέρνησης.

«Και μάλιστα αν θεωρήσουμε αυτές τις έρευνες κατά κάποιο τρόπο ότι είναι οι εναρκτήριες μιας άτυπης προεκλογικής περιόδου, ας πούμε ότι αυτή είναι η εικόνα νούμερο 1 την οποία βλέπουμε. Θα αλλάξουν πολλά βέβαια, στην πορεία. Έχει δρόμο να διανύσει με στόχο την αυτοδυναμία, όπως διεκδικεί, όμως είναι σε ένα σημείο το οποίο διατηρεί την κυριαρχία της. Δεν είναι μόνο η πρόθεση ψήφου, είναι και τα ποιοτικά του πρωθυπουργού, η αξιοπιστία, η καταλληλότητα (…). Η εικόνα της Νέας Δημοκρατίας στα ποσοστά τώρα που βλέπουμε σε διάφορες εταιρείες, αν ανατρέξουμε πέρυσι είναι περίπου η ίδια ή λίγο καλύτερη. Πιο συγκεκριμένα θυμάμαι πέρυσι ότι η αξιολόγηση των μέτρων ήταν στο 28,5 και πήγε στο 29 κόμμα κάτι. Περίπου το ίδιο από στατιστικής απόψεως».

Η διεκδίκηση της δεύτερης θέσης

Σημαντικό μέρος της συζήτησης αφορούσε και τη δεύτερη θέση, με τον κ. Ζούπη να αναφέρεται τόσο στη δυναμική του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα όσο και στην πορεία του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ.

Για το κόμμα του κ. Τσίπρα, ο διευθυντής της Opinion Poll εκτίμησε ότι φαίνεται να έχει φτάσει σε ένα όριο και πως χρειάζονται νέες κινήσεις προκειμένου να δημιουργηθεί διαφορετική δυναμική. «Είναι μια κομβική στιγμή που χρειάζονται, ας πούμε, κάποιες κινήσεις από τον κ. Τσίπρα. Και το πρόγραμμα θα έλεγα δεν του βγήκε, ας μου επιτραπεί η φράση».

Από την άλλη πλευρά, το ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ εμφανίζεται ενισχυμένο στις τελευταίες δημοσκοπήσεις. Σύμφωνα με τον κ. Ζούπη, το κόμμα καταγράφει άνοδο περίπου μίας έως μιάμισης μονάδας και κινείται πλέον κοντά στο 12%.

Παρά την άνοδο αυτή, ωστόσο, εξακολουθεί να καταγράφεται απόσταση περίπου τριών έως τεσσάρων μονάδων, ενώ ο κ. Ζούπης υπενθύμισε ότι κατά τη διάρκεια των προηγούμενων δύο ετών το ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ βρισκόταν περίπου στην περιοχή του 13%-13,5%.

«Κάνει τη προσπάθειά του. Θα δούμε την εξέλιξη. Δεν έχει εύκολη αποστολή πάντως», ανέφερε χαρακτηριστικά.