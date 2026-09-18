Ο ελβετικός κολοσσός τροφίμων Nestlé ανακοίνωσε σήμερα ότι λαμβάνει «όλα τα απαραίτητα μέτρα» για να προστατεύσει τα δικαιώματά της στη Ρωσία και να διασφαλίσει τη συνέχιση των δραστηριοτήτων της.

Στη σύντομη ανακοίνωσή του, ο όμιλος αναφέρει ότι «έλαβε γνώση του ρωσικού προεδρικού διατάγματος» αναφορικά με τα περιουσιακά στοιχεία του στη χώρα και πως «αξιολογεί την κατάσταση και τις επιλογές» που διαθέτει.

Τα περιουσιακά στοιχεία της Nestlé στη Ρωσία, αλλά και αυτά της γαλλικής αλυσίδας σούπερ-μάρκετ Auchan και του πρώην ομίλου Leroy Merlin (μετονομάστηκε το 2024 σε Lemana Pro) μεταβιβάστηκαν στην ίδια ρωσική εταιρεία, σύμφωνα με διάταγμα του προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν που δόθηκε χθες, Πέμπτη, στη δημοσιότητα.

Σύμφωνα με το έγγραφο αυτό που δημοσιοποιήθηκε μέσω του ιστότοπου των επίσημων νομικών εγγράφων και αναμεταδίδει το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων, τα μερίδια αυτών των εταιρειών στη Ρωσία μεταβιβάζονται στη ρωσική εταιρεία «L.E.V. Management».

«Η Nestlé δεσμεύεται να λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για να προστατεύσει τα δικαιώματά της και να διασφαλίσει τη συνέχιση των δραστηριοτήτων της, προς το συμφέρον όλων των εμπλεκομένων και ιδιαίτερα των εργαζομένων της», αντέδρασε σήμερα ο ελβετικός όμιλος.

Υπενθυμίζεται ότι μετά τη ρωσική επίθεση στην Ουκρανία το Φεβρουάριο 2022 και τις πρώτες οικονομικές κυρώσεις που ανακοινώθηκαν από τους Δυτικούς, πολυάριθμες πολυεθνικές έφυγαν από τη Ρωσία, ενώ άλλες ανέστειλαν τις δραστηριότητές τους εκεί ή τις μεταβίβασαν σε ρωσικές εταιρείες.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του αναλυτή στη Vontobel, Ζαν-Φιλίπ Μπερτσί, η Ρωσία δεν αντιπροσωπεύει πλέον παρά λίγο περισσότερο από το 1% του τζίρου της Nestlé.

Το 2021, πριν από την έναρξη της σύγκρουσης στην Ουκρανία, η χώρα αντιπροσώπευε το 2% του τζίρου της «με βάση τους τελευταίους αριθμούς που είχαν ανακοινωθεί», λέει ο αναλυτής.

Έκτοτε, όμως, η Nestlé «μείωσε σημαντικά τις δραστηριότητές της» εκεί, «αναστέλλοντας την τεράστια πλειονότητα των πωλήσεών της, τις μη ουσιώδεις εισαγωγές και εξαγωγές, τη διαφήμιση και τις επενδύσεις σε κεφάλαιο», με τις εναπομείνασες δραστηριότητες στη χώρα «να επικεντρώνονται στα ουσιώδη προϊόντα διατροφής», προσθέτει.

«Εκτιμάμε κατά συνέπεια ότι η Ρωσία συνεισφέρει πλέον λίγο περισσότερο από το 1% των πωλήσεων του ομίλου», εξηγεί.

Σύμφωνα με τον ίδιο, ο οικονομικός αντίκτυπος για τη Nestlé είναι συνεπώς «οριακός», όμως «η αξία του ενεργητικού και οι όροι μιας ενδεχόμενης πώλησης αποτελούν πλέον τους κύριους χρηματοοικονομικούς κινδύνους» για τις δραστηριότητες αυτές στη Ρωσία.