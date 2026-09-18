Ο κόμης Σπένσερ, αδελφός της Νταϊάνα, πριγκίπισσας της Ουαλίας, υποστηρίζει πως ο βασιλιάς Κάρολος ακούστηκε «υπερβολικά ενθουσιασμένος» όταν του τηλεφώνησε μετά τον θάνατό της το 1997.

Σε ένα αμφιλεγόμενο βιβλίο για τη ζωή της πριγκίπισσας Νταϊάνα, ο ίδιος αναφέρει πως ο τότε πρίγκιπας Κάρολος του μίλησε με τρόπο που του θύμισε «νικητή λοταρίας» μετά την είδηση του θανάτου της.

Το Μπάκιγχαμ αντέδρασε έντονα την Τετάρτη, αμφισβητώντας την αξιοπιστία των αναφορών του βιβλίου. Η αντίδραση ήρθε μετά από απόσπασμα του βιβλίου, στο οποίο αναφέρεται ότι ο Κάρολος είχε πει για την Νταϊάνα: «Θα την ξεχάσουμε αρκετά σύντομα».

Εκπρόσωπος του παλατιού δήλωσε: «Αν και δεν σχολιάζουμε βιβλία ως θέμα αρχής, ο βασιλιάς έχει επίγνωση ότι ο πόνος της οικογενειακής απώλειας μπορεί να επηρεάσει τη λογική, την κρίση και τις αναμνήσεις με τρόπους που οι άλλοι δεν αναγνωρίζουν, ακόμα και πολλά χρόνια μετά από μια τέτοια απώλεια».

Οι νέοι ισχυρισμοί αφορούν ιδιαίτερα προσωπικές αναφορές για τον βασιλιά Κάρολο και τη βασιλική οικογένεια, καθώς παρουσιάζουν τα κίνητρά τους μέσα από μια ιδιαίτερα επικριτική οπτική.

Οι αναμνήσεις του κόμη Σπένσερ και οι αντιδράσεις

Στα αποσπάσματα των απομνημονευμάτων του που δημοσιεύτηκαν στην Daily Mail, ο κόμης Σπένσερ περιγράφει πως ενημερώθηκε για το τροχαίο δυστύχημα της αδελφής του στις 31 Αυγούστου 1997, έπειτα από ένα τηλεφώνημα της αδελφής του, Τζέιν, μέσα στη νύχτα, ενώ βρισκόταν στο σπίτι του στο Κέιπ Τάουν της Νότιας Αφρικής. Όπως γράφει, μετά τα τηλεφωνήματα που επιβεβαίωσαν τον θάνατο της Νταϊάνα, δέχτηκε κλήση από τον τότε πρίγκιπα Κάρολο.

Σύμφωνα με το βιβλίο, ο Τσαρλς Σπένσερ αναφέρει: «Σε αντίθεση με όλους τους άλλους που με κάλεσαν, οι οποίοι ήταν συγκλονισμένοι και μετά βίας μπορούσαν να εκφράσουν τα συλλυπητήριά τους και την προσφορά βοήθειας, εκείνος ακουγόταν υπερβολικά ενθουσιασμένος, σαν νικητής λοταρίας, θυμάμαι ότι σκέφτηκα εκείνη τη στιγμή».

Όπως αναφέρει το BBC, ο κόμης Σπένσερ υποστηρίζει επίσης πως ο Κάρολος του είπε ότι είχε ενημερώσει ήδη τους πρίγκιπες Ουίλιαμ και Χάρι για τον θάνατο της μητέρας τους, το ίδιο πρωί, στα δωμάτιά τους στο Μπαλμόραλ. Θυμίζουμε ότι ο Κάρολος και η Νταϊάνα είχαν πάρει διαζύγιο τον Αύγουστο του 1996.

Στα απομνημονεύματά του, ο κόμης Σπένσερ αναφέρεται επίσης στον δύσκολο γάμο της αδελφής του, υποστηρίζοντας πως ένας φίλος της Νταϊάνα τού είχε πει ότι λίγο πριν από τον γάμο τους το 1981, ο Κάρολος της είχε πει πως ήταν «πολύ χαρούμενος που θα την παντρευτεί, αλλά δεν ήταν πραγματικά ερωτευμένος μαζί της». Ο ίδιος γράφει πως η σχέση τους έγινε «πολύ δύσκολη» από νωρίς και πως πιστεύει ότι και οι δύο πλευρές υπέφεραν σε διαφορετικές στιγμές. Παράλληλα, αναφέρει πως σήμερα θεωρεί ότι η αδελφή του μπορεί να είχε ΔΕΠΥ και πως αντιμετώπιζε έντονο συναισθηματικό πόνο λόγω της απόρριψης ή της κριτικής.

Οι αντιδράσεις για τις νέες αποκαλύψεις

Ο πρώην εκπρόσωπος Τύπου της βασίλισσας Ελισάβετ, Ντίκι Άρμπιτερ, χαρακτήρισε τους ισχυρισμούς ότι ο Κάρολος «ακουγόταν ενθουσιασμένος μέχρι αηδίας» ως «ανοησίες».

Μιλώντας στο BBC Newsnight, ανέφερε πως ο Κάρολος ήταν «συντετριμμένος εκείνη την περίοδο» και ότι μια τέτοια συμπεριφορά «δεν ταιριάζει στον χαρακτήρα του». «Δεν υπάρχει περίπτωση να είχε πει ποτέ κάτι τέτοιο. Ο Τσαρλς Σπένσερ απλώς λέει ανοησίες», δήλωσε.

Η βασιλική σχολιάστρια, Τζένι Μποντ, χαρακτήρισε την αφήγηση του κόμη Σπένσερ «εκδικητική», σημειώνοντας ωστόσο ότι δεν έχει λόγο να αμφισβητήσει πως αυτή είναι η δική του ανάμνηση των γεγονότων. «Συνήθως υπάρχουν δύο πλευρές σε μια συζήτηση και σε μια ιστορία», ανέφερε.

Την ίδια στιγμή, ο πρίγκιπας Χάρι εμφανίστηκε σε δημόσια εκδήλωση στο Γκρίνουιτς, στα πρώτα του βήματα μετά την επιστροφή του στο Ηνωμένο Βασίλειο. Παρευρέθηκε στα πρώτα Invictus Spirit Awards και μίλησε για τη χαρά του να συναντήσει τους νικητές και τους υποψηφίους. Η Μέγκαν Μαρκλ δεν τον συνόδευσε στην εκδήλωση.

Παράλληλα, ο βασιλιάς Κάρολος συμμετείχε σε σύνοδο για την τεχνητή νοημοσύνη στο Άιρσαϊρ, όπου προειδοποίησε για τους «υπαρξιακούς κινδύνους» από την κακή χρήση της τεχνολογίας.