Μια δράση με ουσιαστικό κοινωνικό αποτύπωμα θα δημιουργηθεί στη μνήμη του Γιώργου Μαζωνάκη, καθώς οι δωρεές που συγκεντρώθηκαν μετά την κηδεία του θα αξιοποιηθούν για τη δημιουργία μιας κινητής κοινωνικής κουζίνας.

Συνολικά συγκεντρώθηκε το ποσό των 11.130,26 ευρώ, το οποίο, όπως ανακοίνωσε η Humanity Greece, θα διατεθεί για τη δημιουργία της νέας αυτής δομής, η οποία θα φέρει το όνομα του αγαπημένου τραγουδιστή.

Ο Γιώργος Μαζωνάκης είχε αναπτύξει τα προηγούμενα χρόνια έντονη κοινωνική δράση μέσα από τη Humanity Greece, στηρίζοντας ανθρώπους και οικογένειες που αντιμετώπιζαν δυσκολίες, χωρίς να επιδιώκει τη δημοσιότητα για τις κινήσεις του. Για τον λόγο αυτό, η οικογένειά του είχε ζητήσει, αντί στεφάνων, όσοι ήθελαν να τιμήσουν τη μνήμη του κατά την κηδεία του να ενισχύσουν τον οργανισμό. Η ανταπόκριση του κόσμου ήταν μεγάλη, με το ποσό που συγκεντρώθηκε να μετατρέπεται πλέον σε μια πράξη αλληλεγγύης. Η κινητή κοινωνική κουζίνα θα μπορεί να μεταφέρεται σε περιοχές όπου υπάρχει ανάγκη, προσφέροντας φαγητό και φροντίδα σε ανθρώπους που χρειάζονται στήριξη.

Η Humanity Greece ανέφερε σε ανακοίνωσή της: «Όταν ένας άνθρωπος «φεύγει», αυτό που μένει πίσω του δεν είναι μόνο η μνήμη του αλλά και όλα όσα μπορεί να συνεχίσει να προσφέρει. Από τις δωρεές στη μνήμη του σπουδαίου Γιώργου Μαζωνάκη, συγκεντρώθηκε το ποσό των 11.130,26€. Με το ποσό αυτό, θα δημιουργηθεί κινητή κοινωνική κουζίνα, που θα βρίσκεται, όπου υπάρχει ανάγκη, προσφέροντας φαγητό και φροντίδα σε ανθρώπους που το χρειάζονται. Δεν μπορούμε παρά να σκεφτούμε, πως ο Γιώργος θα χαμογελούσε με αυτή την εξέλιξη. Γιατί η αγάπη, όταν είναι αληθινή, δεν τελειώνει ποτέ.

Έτσι, η μνήμη του συνεχίζει να υπάρχει εκεί που πρέπει, ανάμεσα στους ανθρώπους που τον έχουν ανάγκη, που τον αγάπησαν, που τους βοήθησε όπως άλλωστε έκανε, αθόρυβα δυνατά και ουσιαστικά…».