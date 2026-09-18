Η πιο αδιανόητη φρίκη της σύγχρονης Ιστορίας: το διαβόητο Εργαστήριο Πειραμάτων του Γιόζεφ Μένγκελε στο Άουσβιτς–Μπιρκενάου, αναβιώνει για δεύτερη χρονιά στη σκηνή του ΠΛΥΦΑ -και για 7 μόνο παραστάσεις από 8 Οκτωβρίου – 17 Οκτωβρίου– μέσα από το «Μένγκελε» του Θανάση Τριαρίδη και σε σκηνοθεσία Βάνας Πεφάνη.

Πρόκειται για ένα έργο–σταθμό στη σύγχρονη δραματουργία που γράφτηκε το 2012 και σήμερα, όπου τα όρια της ανθρώπινης βίας και της ηθικής δοκιμάζονται εκ νέου, έρχεται να μας ταρακουνήσει και να μας θυμίσει τα λόγια του Ιταλοεβραίου συγγραφέα και επιζώντα του Ολοκαυτώματος, Πρίμο Λέβι: «Ό,τι έγινε μια φορά, είναι βέβαιο πως θα ξαναγίνει».

Η Βάνα Πεφάνη ήταν καλεσμένη της Δήμητρας Ζάρκου στην εκπομπή «Μίλα μου για Τέχνη» του Newsbeast και με αφορμή τα λόγια του Λέβι, ανέφερε: «Ναι, επιστρέφουν τα πράγματα, αλλά με άλλη μορφή. Αισθάνομαι πως πια η βία δεν έχει να κάνει με στολές και φασιστικούς χαιρετισμούς, αλλά με έναν ολόκληρο μηχανισμό που λειτουργεί ερήμην μας. Εάν τον αντιληφθούμε στα μικρά πράγματα, μπορούμε να σώσουμε τα μεγάλα».

Όσα ξεχωρίσαμε από τη συζήτηση με τη Βάνα Πεφάνη:

– «Αρχίζουμε και μπαίνουμε σε έναν τρόπο απανθρωπιάς, δεν βλέπουμε τον διπλανό μας ως ίσο, δεν τον βλέπουμε καν ως άνθρωπο».

– «Στις γυναικοκτονίες ακούμε να λένε “Σ’ αγαπάω, δεν μπορώ να ζήσω χωρίς εσένα”, “Προτιμώ να πεθάνεις, παρά να σε χάσω”. Παρακαλώ; Για ποια αγάπη μιλάμε; Έτσι αγαπάμε;»

– «Ο Μένγκελε θεωρούσε ότι οι άνθρωποι που είχε στα εργαστήρια, του ανήκαν. Διάλεγε αυτούς που του ήταν “χρήσιμοι” για τα πειράματά του».

– «Είναι αδιανόητο οι άνθρωποι πού μπορούμε να φτάσουμε. Σε τι τερατώδεις πράξεις».

– «Δεν με ενδιαφέρει καθόλου να “διδάξω” τον θεατή, να κουνήσω το δάχτυλο. Δεν το κάνω ούτε στη ζωή μου. Ποια είμαι εγώ που θα διδάξω εσένα;»

– «Οι άνθρωποι δεν είναι χαρούμενοι, είναι θυμωμένοι. Βγαίνεις έξω και νομίζεις ότι παίζεις σε ένα παιχνίδι. Αν φωνάξω σε κάποιον, κατά 99% θα βγει από το αυτοκίνητό του και θα με πλακώσει στο ξύλο. Δεν υπάρχει καμία ευγένεια, σε τίποτα».

– «Δεν ακούω καθόλου αυτό που λένε “Μα εγώ θα αλλάξω τον κόσμο;”. Ναι, εγώ θα αλλάξω τον κόσμο μου. Θα πάρω ένα χαμόγελο από εσένα, θα κάνω καλύτερη τη μέρα μου. Συγγνώμη, δεν είναι πολυτέλεια η ευγένεια και η ενσυναίσθηση».

– «Όταν ο εγωισμός πάψει να είναι έντονος, τότε βλέπεις τα χειρότερα που είναι δίπλα σου».

– «Οι μεγαλύτερες γενιές, όπως και η δική μου, είναι περισσότερο θυμωμένες. Δεν αφορίζω καθόλου τα νέα παιδιά, αντίθετα μιλάω καλύτερα μαζί τους».

– «Δεν θεωρώ ότι το επάγγελμά μας είναι τόσο σπουδαίο, περισσότερο από το να φτιάξω ένα καλό ψωμί σε έναν φούρνο. Και το να φας ένα ωραίο ψωμί είναι συναίσθημα, ένα είδος απόλαυσης».

– «Ο θεατής είναι πάντα καλός. Αγοράζει ένα εισιτήριο κι έρχεται να δει μια παράσταση, πώς μπορώ να τον χωρίσω σε καλό και κακό θεατή; Αν δεν καταλάβει αυτό που ήθελα να του πω, μπορεί να φταίω κι εγώ».

Δείτε παρακάτω ολόκληρη τη συζήτηση με τη Βάνα Πεφάνη στο στούντιο του Newsbeast.