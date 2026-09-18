Mε τον καλύτερο δυνατό τρόπο ξεκίνησαν την παρουσία τους στο φετινό Europa League ο Ολυμπιακός και ο ΟΦΗ, καθώς αμφότεροι πήραν τη νίκη στην πρώτη αγωνιστική της διοργάνωσης, προσφέροντας παράλληλα σημαντικούς βαθμούς στην Ελλάδα στη βαθμολογία της UEFA.

Ο Ολυμπιακός χρειάστηκε να κάνει την ανατροπή απέναντι στη Γιαγκελόνια. Οι «ερυθρόλευκοι» βρέθηκαν πίσω στο σκορ, όμως αντέδρασαν και έφτασαν στο 2-1 απέναντι στους Πολωνούς στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης». Με αυτόν τον τρόπο, ο Ιμανόλ Αλγκουαθίλ έκανε νικηφόρο ξεκίνημα στην ευρωπαϊκή του πορεία στον πάγκο των Πειραιωτών.

Σπουδαία νίκη πανηγύρισε και ο ΟΦΗ, ο οποίος είχε μπροστά του μια ιδιαίτερα δύσκολη αποστολή κόντρα στη Χόφενχαϊμ. Παρ’ όλα αυτά, οι Κρητικοί πραγματοποίησαν εξαιρετική εμφάνιση και επικράτησαν με 2-0 της γερμανικής ομάδας στο Παγκρήτιο, προκαλώντας αίσθηση στην Ευρώπη.

Μετά τα αποτελέσματα της πρεμιέρας, το Football Meets Data παρουσίασε την εκτίμησή του για την τελική κατάταξη των δύο ελληνικών ομάδων στη διοργάνωση.

Σύμφωνα με τον υπερυπολογιστή, ο Ολυμπιακός αναμένεται να ολοκληρώσει τη League Phase στην 11η θέση, συγκεντρώνοντας 13 βαθμούς. Ο ΟΦΗ, παρά τη σημαντική νίκη επί της Χόφενχαϊμ, τοποθετείται στην 25η θέση με 7 βαθμούς, μένοντας εκτός της πρώτης 24άδας.

Η πιθανή κατάταξη στο Europa League

