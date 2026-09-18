Έφυγε από τη ζωή, σε ηλικία 103 ετών, η Μαργαρίτα Παπανδρέου, συγγραφέας και δεύτερη σύζυγος του πρώην πρωθυπουργού της Ελλάδας, Ανδρέα Παπανδρέου, από το 1951 έως το 1989.

Ανάμεσα στα τέσσερα παιδιά που απέκτησε με τον Ανδρέα Παπανδρέου είναι ο τέως πρωθυπουργός της Ελλάδας Γιώργος Α. Παπανδρέου και ο ευρωβουλευτής Νίκος Παπανδρέου.

Ποια ήταν η Μαργαρίτα Παπανδρέου

Η Μάργκαρετ Έσθερ Τσαντ – Παπανδρέου, όπως ήταν το πλήρες όνομά της, γεννήθηκε στο Όουκ Παρκ του Ιλινόις στις 30 Σεπτεμβρίου 1923, η μεγαλύτερη από πέντε αδελφές.

Αρχικά, σπούδασε δημοσιογραφία και κατόπιν έκανε το μεταπτυχιακό της στη Δημόσια Υγεία στο Πανεπιστήμιο Μιννεσότα, όπου και γνώρισε τον μετέπειτα σύζυγό της Ανδρέα Παπανδρέου.

Εκτός από τα επτά χρόνια της εξορίας της κατά τη διάρκεια της δικτατορίας, ζούσε στην Ελλάδα από το 1961.

Διετέλεσε για 8 χρόνια Πρόεδρος της Ένωσης Γυναικών Ελλάδας, μιας πανελλήνιας, ανεξάρτητης φεμινιστικής οργάνωσης. Ως πρόεδρος της Ένωσης Γυναικών πέτυχε τη βελτίωση του νομικού και κοινωνικού κατεστημένου των Ελληνίδων. Γενικά έλαβε ενεργό μέρος σε γυναικεία θέματα και θέματα ειρήνης. Ήταν επίσης συγγραφέας πολλών άρθρων και βιβλίων.