Σε πλήρη εξέλιξη είναι η διεθνής διακλαδική άσκηση «MEDUSA 15 – 2026», η οποία διεξάγεται στην ευρύτερη περιοχή της Κρήτης, του Μυρτώου Πελάγους και της θαλάσσιας περιοχής νότια της Καρπάθου.

Η άσκηση, η οποία άρχισε στις 10 Σεπτεμβρίου και θα διαρκέσει έως τις 19 Σεπτεμβρίου 2026, ξεκίνησε το 2015 ως διμερής αεροναυτική συνεργασία Ελλάδας και Αιγύπτου, αλλά πλέον διεξάγεται σε τακτική βάση με εναλλαγή της χώρας φιλοξενίας, έχοντας πραγματοποιηθεί το 2024 στην Ελλάδα και το 2025 στην Αίγυπτο.

Σημειώνεται πως στη φετινή διοργάνωση συμμετέχουν ως κύριες χώρες η Ελλάδα, η Αίγυπτος και η Κυπριακή Δημοκρατία, ενώ η Γαλλία και η Ιταλία συνδράμουν με επιχειρησιακά μέσα.

Επίσης, ως παρατηρητές συμμετέχουν η Σερβία, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, το Μπαχρέιν και η Μοζαμβίκη, επιβεβαιώνοντας τον διευρυμένο διεθνή της χαρακτήρα.

Κύριος σκοπός της άσκησης, όπως σημειώνει το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων, είναι η ενίσχυση της συνεργασίας και της διαλειτουργικότητας μεταξύ των συμμαχικών Ενόπλων Δυνάμεων.

Για τον σκοπό αυτό έχουν αναπτυχθεί ναυτικές μονάδες (φρεγάτες, πυραυλάκατοι, κορβέτες, ελικοπτεροφόρο, υποβρύχια και αποβατικά σκάφη), αεροπορικά μέσα (μαχητικά, ελικόπτερα, UAV) καθώς και τμήματα Ειδικών Επιχειρήσεων και αμφίβιων δυνάμεων.

Τα σενάρια περιλαμβάνουν αεροναυτικές και ανθυποβρυχιακές επιχειρήσεις, αποβατικές ενέργειες, καθώς και αποστολές προστασίας κρίσιμων θαλάσσιων και ενεργειακών υποδομών.

Ιδιαίτερη έμφαση αποδίδεται στη χρήση τεχνολογίας UAV/FPV drones και στην αντιμετώπιση σύγχρονων μη επανδρωμένων απειλών. Τα επιχειρησιακά σενάρια εστιάζουν στην εξουδετέρωση ταυτόχρονων επιθέσεων τύπου σμήνους (swarm), ενώ αξιοποιούνται στην πράξη οι δυνατότητες του ελληνικού συστήματος Counter-UAS «ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ».

Η «MEDUSA 15 – 2026» αναδεικνύει την προσαρμογή της στρατιωτικής εκπαίδευσης στα νέα δεδομένα των σύγχρονων θεάτρων επιχειρήσεων, συνδυάζοντας τη δράση ναυτικών, αεροπορικών και χερσαίων δυνάμεων με τις πλέον σύγχρονες τεχνολογικές αμυντικές δυνατότητες.