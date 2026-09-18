Υπάρχουν πόλεμοι που γεμίζουν τα πρωτοσέλιδα και πόλεμοι που διεξάγονται σιωπηλά, μακριά από τα βλέμματα. Ένας από αυτούς ξεκίνησε πολύ πριν εμφανιστεί ο άνθρωπος στη Γη και συνεχίζεται μέχρι σήμερα: ο πόλεμος ανάμεσα στον άνθρωπο και τα βακτήρια.

Στο νέο επεισόδιο της σειράς podcast υγείας του Newsbeast «Από το Α ως το Ω3», ακολουθούμε την ιστορία της ανακάλυψης που άλλαξε για πάντα την πορεία της ανθρωπότητας: της πενικιλίνης.

Η στιγμή που άλλαξε την Ιστορία

Από το εργαστήριο του Αλεξάντερ Φλέμινγκ στο Λονδίνο μέχρι τα πεδία του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου, το podcast αφηγείται πώς μια τυχαία παρατήρηση οδήγησε στην ανακάλυψη των αντιβιοτικών και έδωσε στους γιατρούς ένα όπλο απέναντι σε ασθένειες που μέχρι τότε ισοδυναμούσαν με θανατική καταδίκη.

Μια μικρή μόλυνση, ένας τραυματισμός ή ένας τοκετός μπορούσαν κάποτε να κοστίσουν μια ζωή. Η πενικιλίνη άλλαξε τα πάντα.

Η προφητεία του Φλέμινγκ

Λίγοι γνωρίζουν ότι ο ίδιος ο άνθρωπος που ανακάλυψε την πενικιλίνη είχε προειδοποιήσει ήδη από το 1945 για τον μεγαλύτερο κίνδυνο: την κατάχρηση των αντιβιοτικών και τη δημιουργία ανθεκτικών μικροβίων.

Σχεδόν ογδόντα χρόνια αργότερα, η προειδοποίησή του μοιάζει πιο επίκαιρη από ποτέ.

Η Ελλάδα στην πρώτη γραμμή

Γιατί η χώρα μας συγκαταλέγεται διαχρονικά στις πρώτες θέσεις της Ευρώπης στην κατανάλωση αντιβιοτικών; Πώς συνδέεται η υπερκατανάλωση με τα ανθεκτικά μικρόβια στα νοσοκομεία; Και γιατί οι επιστήμονες μιλούν πλέον για μια «σιωπηλή πανδημία»;

Μπορούμε να κερδίσουμε τη μάχη;

Η τεχνητή νοημοσύνη, τα νέα φάρμακα, τα εμβόλια και η αλλαγή νοοτροπίας ίσως αποτελέσουν τα όπλα της επόμενης ημέρας. Γιατί η μεγαλύτερη πρόκληση δεν βρίσκεται μόνο στα εργαστήρια, αλλά και στις καθημερινές επιλογές όλων μας.

Ένα αφηγηματικό ντοκιμαντέρ για την ανακάλυψη που έσωσε εκατομμύρια ζωές και για τον πόλεμο που δεν τελείωσε ποτέ.