Η Σάρα Τζέσικα Πάρκερ επέλεξε ξανά να εκφράσει δημόσια την αγάπη της για την Άννα Βίσση, συνοδεύοντας μία ατμοσφαιρική ανάρτησή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με μία από τις διαχρονικές επιτυχίες της Ελληνίδας σταρ.

Συγκεκριμένα, η πρωταγωνίστρια της δημοφιλούς σειράς «Sex and the City» μοιράστηκε με τους θαυμαστές της ένα νυχτερινό βίντεο, στο οποίο το φως του φεγγαριού καθρεφτίζεται στη θάλασσα επιλέγοντας ως μουσικό χαλί τη μπαλάντα «Πάλι για σένα», (1998) σε μουσική του Νίκου Καρβέλα και στίχους του Απόστολου Διαβολίκη.

Στη λεζάντα της ανάρτησης, η ηθοποιός σημείωσε απλώς «X, SJ» και έκανε tag τον επίσημο λογαριασμό της τραγουδίστριας.

Η κίνηση δεν έμεινε ασχολίαστη από την Άννα Βίσση, η οποία, όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, ανταπέδωσε γράφοντας στα σχόλια: «Τι όμορφη έκπληξη! Ένα από τα αγαπημένα μου τραγούδια… Καληνύχτα γλυκιά Σάρα…».