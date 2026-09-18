Η είδηση του θανάτου του Σουίτνι προκάλεσε σοκ, με τα αίτια να μην έχουν γίνει μέχρι στιγμής γνωστά. Οι Νιου Γιορκ Νικς και οι Σικάγο Μπουλς, δύο ομάδες με τις οποίες συνδέθηκε κατά τη διάρκεια της καριέρας του, εξέφρασαν τα συλλυπητήριά τους για την απώλειά του.

Ο Σουίτνι ξεκίνησε την πορεία του στο NBA από τους Νικς, όπου αγωνίστηκε για δύο χρόνια. Στη συνέχεια φόρεσε για δύο σεζόν τη φανέλα των Μπουλς, καταγράφοντας συνολικά περισσότερες από 200 συμμετοχές στο κορυφαίο πρωτάθλημα μπάσκετ του κόσμου.

Κατά τη διάρκεια της παρουσίας του στο NBA, είχε κατά μέσο όρο 6,5 πόντους και 4,5 ριμπάουντ ανά αγώνα.

«Ο Μάικλ ήταν ένας απίστευτος άνθρωπος που θα λείψει σε πολλούς. Οι σκέψεις μας είναι με την οικογένειά του», έγραψαν οι Νικς με τους Μπουλς να αναφέρουν: «Η οικογένεια των Μπουλς εκφράζει τα ειλικρινή συλλυπητήριά της στην οικογένεια και τους φίλους του πρώην παίκτη των Μπουλς, Μάικλ Σουίτνι, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 43 ετών».