Ανατριχίλα προκαλούν οι πληροφορίες που έρχονται συνεχώς στο «φως» της δημοσιότητας και αφορούν το θανατηφόρο τροχαίο με πέντε νεαρούς επιβαίνοντες που σημειώθηκε στη Γλυφάδα το όχημα προσέκρουσε με εξαιρετικά μεγάλη ταχύτητα σε τοίχο.

Τρεις από τους επιβάτες άφησαν ακαριαία την τελευταία τους πνοή ενώ η σφοδρότητα της σύγκρουσης αποτυπώνεται στα ευρήματα του δυστυχήματος.

Σύμφωνα με τα στοιχεία τα οποία εξετάζονται από τις Αρχές για το τροχαίο δυστύχημα, το αυτοκίνητο φέρεται να κινείτο με ταχύτητα που φέρεται να ξεπερνούσε τα 150 χιλιόμετρα την ώρα, πριν προσκρούσει με μεγάλη σφοδρότητα σε τοίχο.

Η σύγκρουση, μάλιστα ήταν τόσο ισχυρή ώστε οι επιβάτες εκτινάχθηκαν από το όχημα, ενώ η μηχανή του αυτοκινήτου αποκολλήθηκε από το αμάξωμα και βρέθηκε περίπου 30 μέτρα μακριά από το σημείο της πρόσκρουσης.

Στο «μικροσκόπιο» τα χαρακτηριστικά του οχήματος

Στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκονται και τα χαρακτηριστικά του οχήματος. Σύμφωνα με τα όσα έχουν γίνει γνωστά, επρόκειτο για ένα χαμηλωμένο και τροποποιημένο αυτοκίνητο, το οποίο φέρεται να είχε διαμορφωθεί για συμμετοχή σε αυτοσχέδιες κόντρες.

Οι Αρχές παράλληλα εξετάζουν κατά πόσο οι τροποποιήσεις του οχήματος, σε συνδυασμό με την ταχύτητα και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες κινούνταν, συνέβαλαν στην πρόκληση του δυστυχήματος.

Η πληροφορία για την κόντρα και το live στο TikTok

Σοκ προκαλεί είναι η πληροφορία που εξετάζεται από τις Αρχές σχετικά με τις τελευταίες στιγμές πριν από τη σύγκρουση. Όπως μετέδωσε η εκπομπή του Mega «Κοινωνία Ώρα MEGA» οι νεαροί φέρεται να συμμετείχαν σε κόντρα με άλλο αυτοκίνητο, ενώ παράλληλα φέρεται να μετέδιδαν την πορεία τους σε ζωντανή σύνδεση μέσω του TikTok.

Οι Αρχές εξετάζουν το διαθέσιμο ψηφιακό υλικό, με στόχο να διαπιστωθεί τι ακριβώς συνέβη στα κρίσιμα λεπτά πριν από τη σύγκρουση, ποια ήταν η ταχύτητα του οχήματος και εάν πράγματι βρισκόταν σε εξέλιξη αυτοσχέδια κόντρα.