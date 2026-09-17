Μια τραγωδία σημειώθηκε γύρω στις 02:00 τα ξημερώματα στη συμβολή της λεωφόρου Ποσειδώνος με την οδό Καλυψούς, στην περιοχή της Γλυφάδας. Οι αρχικές πληροφορίες έκαναν λόγο για πέντε σοβαρά τραυματίες σε φρικτό τροχαίο. Τα νεότερα στοιχεία αναφέρουν ότι οι τρεις είναι νεκροί.

Τα θύματα είναι γεννημένα το 2000 και το 2003, ενώ το ένα είναι αγνώστων μέχρι στιγμής στοιχείων.

Φριχτές εικόνες από το τροχαίο – Πώς έγινε η τραγωδία

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., το τροχαίο έγινε λίγο πριν από τις 02:00 στη συμβολή της λεωφόρου Ποσειδώνος με την οδό Καλυψούς, στο ρεύμα προς Αθήνα, όταν ένα Ι.Χ. στο οποίο επέβαιναν 5 άτομα, εξετράπη της πορείας του, για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία, και στη συνέχεια προσέκρουσε σε μάντρα.

Από τη σύγκρουση τραυματίστηκαν και οι πέντε επιβαίνοντες, οι δύο εκ των οποίων απεγκλωβίστηκαν έπειτα από επιχείρηση της Πυροσβεστικής, που διήρκησε πάνω από μία ώρα και συμμετείχαν σε αυτή 8 πυροσβέστες με 3 οχήματα και ειδικό διασωστικό όχημα. Συγκεκριμένα, οι πυροσβέστες με χρήση διασωστικών εργαλείων απεγκλώβισαν από το Ι.Χ., έναν άνδρα τραυματισμένο και ανέσυραν έναν ακόμα άνδρα χωρίς τις αισθήσεις του.

Όλοι οι τραυματίες μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο «Ασκληπιείο» Βούλας, με βαριά τραύματα. Δυστυχώς, οι νεότερες πληροφορίες αναφέρουν ότι οι τρεις υπέκυψαν στα τραύματά τους.