Πέντε άνθρωποι τραυματίστηκαν σε τροχαίο που σημειώθηκε τα ξημερώματα της Πέμπτης 17/09 στη Λεωφόρο Ποσειδώνος, στη Γλυφάδα, με δύο από αυτούς να χρειάζεται να απεγκλωβιστούν από το όχημα με τη συνδρομή της Πυροσβεστικής.

Το περιστατικό συνέβη λίγο μετά τις 02:00, κοντά στη συμβολή με την οδό Καλυψούς, στο ρεύμα κυκλοφορίας με κατεύθυνση προς την Αθήνα.

Όπως αναφέρουν οι πληροφορίες της Αστυνομίας, το ΙΧ βγήκε από την πορεία του για λόγους που δεν έχουν ακόμη αποσαφηνιστεί.

Και οι πέντε τραυματίες διακομίστηκαν με ασθενοφόρα στο Ασκληπιείο Βούλας, με δύο από αυτούς να έχουν τραυματιστεί σοβαρά.

Στο σημείο κλήθηκαν πυροσβεστικές δυνάμεις, οι οποίες προχώρησαν στον απεγκλωβισμό δύο ανδρών από το αυτοκίνητο.