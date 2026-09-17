Συγκλονίζουν οι νέες πληροφορίες που έρχονται στο φως της δημοσιότητας για το τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε τα ξημερώματα της Πέμπτης 17/9 στην περιοχή της Γλυφάδας. Αυτόπτης μάρτυρας του δυστυχήματος έκανε λόγο για έναν εκκωφαντικό θόρυβο, ενώ ο αστυνομικός αναλυτής, Σταύρος Μπαλάσκας, είπε ότι, σύμφωνα με τις αρχικές πληροφορίες, η παρέα των νεαρών έκανε βίντεο για το TikTok την ώρα της τραγωδίας.

«Γύρω στις 02:00 περίπου ακούσαμε έναν εκκωφαντικό θόρυβο. Βγήκα στο μπαλκόνι και υπήρχε μόνο καπνός, σκόνη. Σε ένα σημείο φλεγόταν η μηχανή του αυτοκινήτου. Είχε γίνει αποκόλληση από το όχημα. Και κάπου μετά το φανάρι φαινόταν το αυτοκίνητο από μακριά και, όπως είδα, δύο άτομα ήταν στην άσφαλτο. Δυστυχώς, κατάλαβα ότι οι δύο δεν πρέπει να είναι εν ζωή. Μετά ήρθαν ασθενοφόρα, η Πυροσβεστική που απεγκλώβισε τους υπόλοιπους. Γινόταν ένας πανικός. Πολύ δυσάρεστη κατάσταση για να βλέπεις.

Ο μαντρότοιχος γκρεμίστηκε, μάλλον έτρεχε. Κατάλαβα ότι δεν ήταν απλό τροχαίο», υποστήριξε κάτοικος της περιοχής.

Από την πλευρά του, ο αστυνομικός αναλυτής, Σταύρος Μπαλάσκας, αναφέρθηκε στην εκπομπή «Action Τώρα» στα τελευταία στοιχεία για το τροχαίο στη Γλυφάδα.

«TikTok εκείνη τη στιγμή», είπε χαρακτηριστικά και μίλησε για νέα παιδιά, από 18 έως 26. «Στον τοίχο αφρενάριστος με πολύ μεγάλη ταχύτητα», είπε για τον οδηγό του οχήματος.

Σύμφωνα με τον κ. Μπαλάσκα, η αστυνομία ελέγχει την πληροφορία για το TikTok. «Από τα πρώτα ευρήματα προκύπτει ότι εκείνη την ώρα ήταν στον αέρα στο TikTok», επισήμανε.

Εξήγησε στη συνέχεια πως «ήταν αφρενάριστοι διότι για να υπάρξει τέτοια σφοδρότητα πάει να πει ότι δεν είχε ανακόψει το αυτοκίνητο και αυτή υπολογίζεται πάνω από 100 χιλιόμετρα, τουλάχιστον σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες».

Πώς έγινε η νέα τραγωδία στην άσφαλτο

Το όχημα, στο οποίο επέβαιναν 5 άτομα νεαρής ηλικίας, φαίνεται να είχε αναπτύξει μεγάλη ταχύτητα, με αποτέλεσμα ο οδηγός όταν έφτασε στη συμβολή της λεωφόρου Ποσειδώνος με την οδό Καλυψούς να χάσει τον έλεγχο του ΙΧ αυτοκινήτου, αυτό να εκτραπεί της πορείας του, να προσκρούσει πιθανότατα σε δέντρο που υπάρχει στο διαχωριστικό διάζωμα και να καταλήξει σε άμορφη μάζα σιδερικών στη μέση του δρόμου.

Ήταν τόσο σφοδρή η σύγκρουση, που κάποια από τα άτομα πετάχτηκαν στο οδόστρωμα, με τους αστυνομικούς της Τροχαίας να αναγκάζονται να προβούν σε διακοπή κυκλοφορίας των οχημάτων, προκειμένου να γίνει περισυλλογή από τους διασώστες του ΕΚΑΒ.

Είναι χαρακτηριστικό ότι η πρώτη εικόνα έκανε λόγο για 5 πολύ σοβαρά τραυματίες, ωστόσο, μετά τη μεταφορά τους στο Ασκληπιείο της Βούλας, διαπιστώθηκε ο θάνατος τριών: 26 ετών, 23 ετών και ενός ακόμα που μέχρι στιγμής δεν έχει ταυτοποιηθεί.

Σε ό,τι αφορά τους δύο τραυματίες, είναι 18 ετών και ο ένας έχει διαφύγει τον κίνδυνο για τη ζωή του. Οι αστυνομικοί της Τροχαίας αναζητούν υλικό από κάμερες ασφαλείας, αλλά και τυχόν μαρτυρίες για το πολύνεκρο συμβάν.

Ένα από τα σενάρια που εξετάστηκε αρχικά ήταν να υπήρξε εμπλοκή άλλου οχήματος, κάτι που για την ώρα δεν προκύπτει από τα δεδομένα που έχουν συλλέξει οι αξιωματικοί της Τροχαίας Αττικής.