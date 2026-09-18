Όταν ο πέντε μηνών, Πολ Κράμπτον, κατέρρευσε μυστηριωδώς στο νοσοκομείο, οι γιατροί έδιναν μάχη για να τον σώσουν, ενώ μία νοσοκόμα στεκόταν σιωπηλή στη σκιά και παρακολουθούσε. Ήταν η τότε 22χρονη, Μπέβερλι Άλιτ, η οποία αργότερα θα χαρακτηριζόταν «Άγγελος του Θανάτου» και θα καταδικαζόταν για τη δολοφονία τεσσάρων παιδιών και την επίθεση σε άλλα εννέα, μεταξύ των οποίων και ο Πολ.

Οι γονείς του, Ντέιβιντ και Καθ Κράμπτον, είχαν φτάσει στο νοσοκομείο Γκράνθαμ και Κίβενστεν, στο Λίνκολνσαϊρ, για να δουν το παιδί τους. Ο μικρός βρισκόταν στην αγκαλιά ενός άλλου μέλους του προσωπικού και έδειχνε κρύος, ιδρωμένος, ληθαργικός και εμφανώς σε δυσφορία.

Η Άλιτ πλησίασε και είπε ανατριχιαστικά: «Αυτό το παιδί είναι υπογλυκαιμικό», εννοώντας ότι τα επίπεδα σακχάρου στο αίμα του είχαν πέσει επικίνδυνα χαμηλά.

Κανείς από όσους βρίσκονταν εκεί δεν γνώριζε τότε ότι η Άλιτ ήταν μία κατά συρροή δολοφόνος που επιτίθετο σε μωρά τα οποία βρίσκονταν υπό τη φροντίδα της, σχεδόν ένα τέταρτο του αιώνα πριν από την υπόθεση της Λούσι Λέτμπι.

Η υπόθεση του Πολ Κράμπτον και οι τρεις ανεξήγητες καταρρεύσεις

Ο Πολ είχε εισαχθεί στο νοσοκομείο τον Μάρτιο του 1991 με λοίμωξη στο στήθος. Αναμενόταν να αναρρώσει γρήγορα και να επιστρέψει στο σπίτι του. Ωστόσο, μέσα σε λίγες ώρες υπέστη την πρώτη από τις τρεις ανεξήγητες καταρρεύσεις του, αφού είχε δηλητηριαστεί με τεράστιες ποσότητες ινσουλίνης.

Ο πατέρας του, Ντέιβιντ Κράμπτον, 71 ετών σήμερα και συνταξιούχος διευθυντής κατασκευαστικής εταιρείας από το Γκράνθαμ, θυμάται την Άλιτ από το νοσοκομείο.

«Ήταν ένα ασήμαντο άτομο. Ήταν μέλος του ιατρικού προσωπικού. Ξεχώριζε; Όχι πραγματικά. Μου ήταν ιδιαίτερα συμπαθής; Μάλλον όχι. Για μένα, δεν υπήρχε καμία ένδειξη ότι έκανε πράγματα στα παιδιά στο νοσοκομείο», λέει.

Ωστόσο, η σύζυγός του, Καθ, είχε από νωρίς την έντονη αίσθηση ότι κάτι δεν πήγαινε καλά με τη θεραπεία του γιου τους, όπως αναφέρει η Daily Mail.

«Η Καθ ένιωθε έντονα ότι κάτι γινόταν σε βάρος του. Αυτό δεν ήταν ασθένεια. Μίλησε με το άτομο που ήταν υπεύθυνο. Ωστόσο, φαινόταν ότι αυτό που συνέβαινε ξεπερνούσε την εμπειρία τους και δεν γνώριζαν πώς να διαχειριστούν ή να αντιμετωπίσουν την κρίση που εξελισσόταν», περιγράφει ο Ντέιβιντ Κράμπτον.

Οι φόβοι των γονιών επιβεβαιώθηκαν όταν η αστυνομία τούς ενημέρωσε ότι ο γιος τους ήταν ένα από τα 13 παιδιά στα οποία είχε επιτεθεί η Άλιτ μέσα σε διάστημα 59 ημερών. Τέσσερα από τα θύματά της δολοφονήθηκαν, σε μία υπόθεση που παρουσιάζει έντονες ομοιότητες με εκείνη της Λούσι Λέτμπι.

Τα τεράστια επίπεδα ινσουλίνης στο αίμα του βρέφους

Εργαστηριακή έκθεση έδειξε ότι ο Πολ είχε 43.147 μονάδες ινσουλίνης στο αίμα του, ένα από τα υψηλότερα επίπεδα που έχουν καταγραφεί ποτέ σε άνθρωπο. Οι αστυνομικοί πιστεύουν ότι η Άλιτ είχε χορηγήσει στο σώμα του ολόκληρη σύριγγα ινσουλίνης για ενήλικα.

Παράλληλα, σελίδες από το ημερολόγιο κατανομής προσωπικού της πτέρυγας για την περίοδο της νοσηλείας του Πολ είχαν σκιστεί. Οι σελίδες εντοπίστηκαν μέσα σε ένα συρτάρι κατά τη διάρκεια έρευνας στο οικογενειακό σπίτι της Άλιτ, στο χωριό Κόρμπι Γκλεν, περίπου 14,5 χιλιόμετρα από το Γκράνθαμ.

Το 1993 η Άλιτ καταδικάστηκε σε 13 ισόβιες ποινές για τη δολοφονία του επτά μηνών, Λίαμ Τέιλορ, του 11χρονου, Τίμοθι Χάρντικ, της δύο μηνών, Μπέκι Φίλιπς, και της 15 μηνών, Κλερ Πεκ, καθώς και για την πρόκληση βλαβών σε άλλα εννέα παιδιά, μεταξύ των οποίων ο Πολ. Η ίδια υποστήριξε ότι έπασχε από σύνδρομο Μινχάουζεν διά αντιπροσώπου.

«Στο δικαστήριο ήταν ένα θλιβερό άτομο που επρόκειτο να αντιμετωπίσει όλη τη δύναμη του νόμου για τα εγκλήματά της», λέει ο Κράμπτον. «Είναι κακός άνθρωπος».

Η έρευνα για την Άλιτ και τα λάθη που εντοπίστηκαν

Μία ανεξάρτητη έρευνα το 1994, υπό την προεδρία του σερ Σέσιλ Κλόθιερ, σχετικά με τα εγκλήματα της Άλιτ, εντόπισε μία σειρά από αστοχίες.

Ο Πολ μεταφέρθηκε στο Κουίνς Μέντικαλ Σέντερ του Νότιγχαμ, όπου ανάρρωσε πλήρως.

Σήμερα, στα 35 του χρόνια, έχει διαγράψει μία επιτυχημένη πορεία, αφού απέκτησε μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών και τη δική του κόρη.

Ωστόσο, δύο δεκαετίες μετά την επίθεση που δέχτηκε από την Άλιτ, μία άλλη νοσοκόμα, η 36χρονη Λούσι Λέτμπι, δολοφόνησε επτά βρέφη και επιχείρησε να δολοφονήσει άλλα επτά, ένα εκ των οποίων δέχτηκε επίθεση δύο φορές, μεταξύ Ιουνίου 2015 και Ιουνίου 2016. Η Λέτμπι χρησιμοποίησε ινσουλίνη στην προσπάθειά της να σκοτώσει τουλάχιστον δύο μωρά.

Η έκθεση της δικαστού Θέργουολ καταδίκασε ανώτερα στελέχη του νοσοκομείου Κάουντες οφ Τσέστερ, υποστηρίζοντας ότι επιδόθηκαν σε μία «άσκηση διαχείρισης της εικόνας», δίνοντας προτεραιότητα στην προστασία της φήμης του νοσοκομείου αντί στη διερεύνηση του γιατί πέθαιναν βρέφη στα χέρια της πιο παραγωγικής κατά συρροή δολοφόνου παιδιών στη Βρετανία. Η έρευνα διαπίστωσε επίσης ότι μία αστυνομική έρευνα είχε καθυστερήσει και ότι γιατροί που είχαν καταγγείλει προβλήματα είχαν στοχοποιηθεί.

Η Λέτμπι, η οποία επιμένει στην αθωότητά της, εκτίει 15 ισόβιες ποινές χωρίς δυνατότητα αποφυλάκισης για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα και δύο φορές της έχει αρνηθεί η άδεια να ασκήσει έφεση.

«Οι νοσοκόμες σκοτώνουν. Δεν είναι αδιανόητο»

Η δικαστής Θέργουολ αναφέρθηκε στην Άλιτ, αλλά και στον νοσοκόμο, Βικτορίνο Τσούα, ο οποίος δολοφόνησε και δηλητηρίασε ασθενείς στο νοσοκομείο Στέπινγκ Χιλ του Στόκπορτ.

«Οι νοσοκόμες σκοτώνουν. Δεν είναι αδιανόητο. Όλοι οι γιατροί, οι νοσοκόμες και οι διευθυντές θα πρέπει να το γνωρίζουν», ανέφερε.

Πρόσθεσε ότι, παρά την υποτιθέμενη γνώση της ομάδας προστασίας σχετικά με την υπόθεση της Μπέβερλι Άλιτ και τη σύσταση της έρευνας για την Άλιτ να υπάρχει εγρήγορση απέναντι στην πιθανότητα κακόβουλης παρέμβασης από επαγγελματίες υγείας ως αιτία ανεξήγητων κλινικών περιστατικών, η εκπαίδευση που παρεχόταν δεν περιλάμβανε πληροφορίες σχετικά με την πιθανότητα ένα μέλος του προσωπικού να βλάπτει παιδιά.

Ο Ντέιβιντ Κράμπτον θεωρεί ότι τόσο η υπόθεση της Άλιτ όσο και εκείνη της Λέτμπι καταδεικνύουν την «αδυναμία» δύο νοσοκομείων να εντοπίσουν ύποπτες περιστάσεις και να λάβουν άμεσα μέτρα.

«Κάποιος θα έπρεπε να είχε εντοπίσει αυτή την αλληλουχία γεγονότων και να είχε πει: “Έι, τι συμβαίνει εδώ;”», τονίζει.

«Στην υπόθεση της Λέτμπι, γνωρίζω ότι κάποιοι άνθρωποι σήμαναν κόκκινο συναγερμό και φαίνεται ότι αυτό δεν αντιμετωπίστηκε απαραίτητα όπως έπρεπε», συμπληρώνει.

Όπως προσθέτει, όταν ένας πληροφοριοδότης καταγγέλλει κάτι, θα πρέπει να ακολουθείται ενδελεχής εξέταση των όσων αναφέρει και έρευνα για να διαπιστωθεί αν αυτά είναι ακριβή.

«Το NHS είναι εθνικό περιουσιακό στοιχείο»

Ο Κράμπτον υπογραμμίζει ότι το Εθνικό Σύστημα Υγείας της Βρετανίας, το NHS, αποτελεί έναν θεσμό που πρέπει να προστατεύεται.

«Είμαι απόλυτα ξεκάθαρος. Το NHS είναι ένα εθνικό περιουσιακό στοιχείο – είναι κάτι που πρέπει να εκτιμούμε και να προστατεύουμε», αναφέρει.

«Όπως όλοι οι θεσμοί, θα κάνει λάθη και πρέπει να λογοδοτεί για αυτά τα λάθη».

Παράλληλα, σπεύδει να ξεχωρίσει την υπόθεση της Άλιτ από τους χιλιάδες εργαζόμενους στον τομέα της υγείας.

«Η συντριπτική πλειονότητα των ανθρώπων που εργάζονται στον τομέα της υγείας είναι αξιοπρεπείς και ευγενικοί άνθρωποι που επέλεξαν να βρίσκονται εκεί επειδή αυτό θέλουν να κάνουν. Η Άλιτ είναι ένα πολύ ασυνήθιστο άτομο. Επομένως, ας μην αφήσουμε αυτό να επηρεάσει όλους εκείνους τους χιλιάδες ανθρώπους που κάνουν πραγματικά καλή δουλειά κάθε μέρα», λέει.

Η νοσοκόμα που αρχικά ήταν αγαπητή στους γονείς

Η Άλιτ είχε αρχικά θεωρηθεί ένα από τα αγαπημένα πρόσωπα της παιδιατρικής πτέρυγας. Οι γιατροί τη θεωρούσαν βοηθητική και οι γονείς των ασθενών την αγαπούσαν.

Όταν τα παιδιά τους κατέρρεαν απροσδόκητα με ανησυχητική συχνότητα, η Άλιτ φαινόταν πάντα να βρίσκεται εκεί για να βοηθήσει. Μία οικογένεια, χωρίς να γνωρίζει τι συνέβαινε, της ζήτησε ακόμη και να γίνει νονά.

Αργότερα αποκαλύφθηκε ότι είχε χορηγήσει σε ορισμένα από τα θύματά της υψηλές δόσεις ινσουλίνης, καλίου, ακόμη και αέρα.

Στο χωριό της, η Άλιτ θεωρούνταν ευχάριστη και ήσυχη και είχε μεγαλώσει σε ένα σταθερό οικογενειακό περιβάλλον.

Ο πατέρας της, Ρίτσαρντ, εργαζόταν σε κατάστημα πώλησης αλκοόλ, ενώ η μητέρα της, Λίλιαν, ήταν καθαρίστρια σε σχολείο. Ούτε οι γονείς της ούτε οι άλλες δύο κόρες και ο γιος της οικογένειας είχαν αντιληφθεί κάτι ιδιαίτερα ανησυχητικό στη συμπεριφορά της, είτε ως παιδί είτε ως άχαρη και εύσωμη έφηβη.

Φοίτησε στο σχολείο Τσαρλς Ριντ Σεκοντάρι Μόντερν και συχνά προσφερόταν να προσέχει παιδιά ως μπέιμπι σίτερ. Όταν έφυγε από το σχολείο σε ηλικία 16 ετών, παρακολούθησε πρόγραμμα νοσηλευτικής στο Κολέγιο του Γκράνθαμ.

Ωστόσο, η συνηθισμένη εξωτερική της εικόνα έκρυβε μία διαφορετική πλευρά. Βίαια περιστατικά, προσποιητοί τραυματισμοί και ένα ψευδές περιστατικό βιασμού υποδήλωναν μία προσωπικότητα που αναζητούσε την προσοχή.

Ήταν η μοναδική νοσηλεύτρια στο τμήμα της που δεν κατάφερε να βρει αμέσως δουλειά μετά την αποφοίτησή της. Ένα νοσοκομείο στη Βοστώνη την απέρριψε επικαλούμενο «ανεπαρκή εμπειρία».

Όταν όμως επέστρεψε στο Γκράνθαμ, υπήρχε σοβαρή έλλειψη προσωπικού στο νοσοκομείο της πόλης. Η Άλιτ παρακάλεσε να της δοθεί η ευκαιρία να κάνει εκεί περαιτέρω εκπαίδευση και της προσφέρθηκε συμβόλαιο έξι μηνών.

Μέσα σε μία εβδομάδα από τη μετακίνησή της στη νέα πτέρυγα, πέθανε το πρώτο της θύμα, ο Λίαμ Τέιλορ, από καρδιακή προσβολή.

Η σημερινή κατάσταση της Μπέβερλι Άλιτ

Η Άλιτ είναι σήμερα 57 ετών και, έχοντας εκτίσει τουλάχιστον 28 χρόνια και 175 ημέρες στη φυλακή, είναι επιλέξιμη για αποφυλάκιση.

Ωστόσο, κρατείται στο νοσοκομείο υψίστης ασφαλείας Ράμπτον. Πρέπει να εξετάζεται από ομάδα ειδικών και αξιολογείται κάθε τρία χρόνια για μεταγωγή σε κανονική φυλακή, όπου θα μπορούσε να υποβάλει αίτηση για υφ’ όρον απόλυση. Η τελευταία αξιολόγησή της αναμενόταν το 2026.

Το βρετανικό υπουργείο Δικαιοσύνης δήλωσε ότι δεν υπάρχει καμία ένδειξη πως αυτό έχει συμβεί. Το Ράμπτον δεν απάντησε.

Ο Ντέιβιντ Κράμπτον δεν πιστεύει ότι η Άλιτ θα πρέπει να μπορέσει να «ξεγελάσει» το σύστημα και να οδηγηθεί στην ελευθερία.

«Πιστεύω ότι ήταν γενικά αποδεκτό από τους περισσότερους ανθρώπους πως η Άλιτ είναι ένα αρκετά χειριστικό άτομο και πιθανότατα χειρίστηκε την κατάσταση ώστε να καταλήξει σε ένα νοσοκομείο, το οποίο θα της προσέφερε καλύτερη ζωή από τη φυλακή», λέει.

«Δεν ξοδεύω πολλή ενέργεια σκεπτόμενος πού βρίσκεται η Άλιτ. Στο τέλος της ημέρας, το γεγονός ότι είναι έγκλειστη σημαίνει ότι δεν έχει την ελευθερία να κάνει όσα κάνουμε οι περισσότεροι στη ζωή μας», συμπληρώνει.

«Ο Πολ είναι καλά, δυνατός και υγιής»

Για την οικογένεια Κράμπτον, η επίθεση στον Πολ αποτέλεσε μία βαθιά τραυματική εμπειρία. Ωστόσο, σήμερα ο γιος τους είναι καλά στην υγεία του, ολοκλήρωσε την εκπαίδευσή του, πήρε πτυχίο και συνεχίζει να χτίζει την καριέρα του.

«Ήταν μία πολύ τραυματική εμπειρία, ξεκάθαρα. Αλλά ο Πολ είναι καλά, δυνατός και υγιής. Ολοκλήρωσε την εκπαίδευσή του, πήρε πτυχίο και τώρα χτίζει μία καριέρα, όπως έκανα κι εγώ στα τριάντα μου», αναφέρει ο πατέρας του.

Όπως εξηγεί, η δυνατότητα της οικογένειας να κοιτάζει πίσω σε εκείνη τη δύσκολη περίοδο μετριάζεται από το γεγονός ότι έχουν έναν γιο που τους χάρισε μία εγγονή.

«Πιστεύω ότι πάντα μιλούσαμε ανοιχτά γι’ αυτό όταν ερχόταν στις σκέψεις μας, για οποιονδήποτε λόγο. Όλη η οικογένεια, συμπεριλαμβανομένου του Πολ και του αδελφού και της αδελφής του, έχει μία πολύ ισορροπημένη άποψη γι’ αυτό», λέει.

«Κάποιοι άνθρωποι υπέστησαν τόσο μεγάλο τραύμα, που αναρωτιέμαι πώς μπορείς ποτέ να το ξεπεράσεις».

«Εγώ μπορώ να γυρίσω σπίτι σε έναν γιο. Είναι εύκολο για μένα να αφήσω πίσω μου τα τραύματα όλης αυτής της υπόθεσης και να προχωρήσω μαζί με την οικογένειά μας», αναφέρει χαρακτηριστικά.