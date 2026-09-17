Η Ειρήνη Μουρτζούκου έφυγε από τον Κορυδαλλό και μεταφέρθηκε στις φυλακές Ελαιώνα λόγω της γιατρού από το Κολωνάκι, η οποία προφυλακίστηκε για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη.

Σύμφωνα με όσα είχαν γίνει γνωστά, η γιατρός επρόκειτο να μεταφερθεί σε διπλανό κελί από εκείνο της Μουρτζούκου για λόγους ασφαλείας, καθώς οι κρατούμενες ήταν θαυμάστριες του Γιώργου Μαζωνάκη, ο οποίος, με δική του πρωτοβουλία, τους είχε τραγουδήσει στη φυλακή το 2023.

Ωστόσο, κρίθηκε προτιμότερο η γιατρός να παραμείνει στο κελί της Ειρήνης Μουρτζούκου, στο αναρρωτήριο των φυλακών. Ως αποτέλεσμα, η κρατούμενη μεταφέρθηκε στις φυλακές Ελαιώνα στη Θήβα, σύμφωνα με το δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1.

Όσον αφορά τον σύζυγο της γιατρού, ο οποίος επίσης προφυλακίστηκε στον Κορυδαλλό, μεταφέρθηκε στην πτέρυγα ΣΤ, γνωστή και ως VIP πτέρυγα των φυλακών.

Μόλις έφτασε στο κελί του, διέκοψε την απεργία πείνας, έκανε μπάνιο και φέρεται να δήλωσε ότι αισθάνεται ασφαλής.

Σημειώνεται ότι ο γιατρός βρίσκεται στη VIP πτέρυγα του Κορυδαλλού μαζί με τους δύο αστυνομικούς που κατηγορούνται για τη δολοφονία του 20χρονου στο Άργος τον περασμένο Ιούλιο.